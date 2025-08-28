Polska znów ogrywa Słowenię! Świetny mecz Biało-Czerwonych, co za początek Eurobasketu!

Eurobasket 2025: Polska - Słowenia 105:95 wynik

Reprezentacja Polski od meczu ze Słowenią rozpoczynała rywalizację w fazie grupowej Eurobasketu. Nie było innej możliwości, jak nawiązania do poprzedniego starcia tych drużyn. Na Eurobaskecie w 2022 roku w ćwierćfinale pokonaliśmy właśnie Słoweńców i dzięki temu otarliśmy się o medale tamtej imprezy. Teraz było wielokrotnie zwracana uwaga, że to nie jest już tak mocna Słowenia, choć wciąż mająca w składzie genialnego Lukę Doncicia.

Okazało się, że Polacy są świetnie przygotowani do tego spotkania. Spokój w rozegraniu, czujność w obronie i przede wszystkim bardzo wysoka skuteczność rzutów, zwłaszcza za trzy, dawały efekt w postaci prowadzenia już w pierwszej kwarcie! Najbardziej w naszej drużynie błyszczeli Loyd i Ponitka, a Słoweńców "za uszy" ciągnął nieco właśnie Doncić. Pierwsza kwarta padła jednak łupem Polaków 29:25. W drugiej nieco lepiej radzili sobie nasi rywale, a Doncić co chwila wywierał presję na sędziach. Tym jednak nie da się wygrać meczu i choć druga kwarta padła łupem Słoweńców i przez chwilę to oni prowadzili, to Polacy ostatecznie zachowali minimalną przewagę i po pierwszej połowie było 47:46.

Najważniejsza okazała się trzecia kwarta. W niej błyszczał Pluta, który napatrzył się na Loyda i Ponitkę, i także dołożył swoje rzucając celnie za trzy oraz odnajdując się dobrze pod koszem. Dobrze pokazywał się także Balcerowski, z którym niżsi gracze Słowenii nie potrafili sobie poradzić pod koszem i często go faulowali. Tę kwartę wygraliśmy wyraźnie, 10 punktami (33:23), co później okazało się kluczowe. Czwarta kwarta była bardzo zacięta, Polacy co chwila odskakiwali, ale Doncić potężnie się odgryzał, raz za razem był faulowany i przewaga potrafiła topnieć do kilku punktów. Pod sam koniec wszystko uspokoił Loyd kolejnymi trójkami i ostatecznie Polacy pokonali Słowenię 105:95. Pod galerią z meczu znajdziecie zapis relacji na żywo.

Polska - Słowenia 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26)

Polska: Doncić, Hrovat, Jurković, Krampelj, Murić, Nikolić, Omić, Padjen, Prepelić, Radović, Scuka, Stergrar.

Słowenia: Balcerowski, Dziewa, Gielo, Loyd, Michalak, Olejniczak, Pluta, Ponitka, Sokołowski, Zapała, Zolnierowicz, Łączyński.

Eurobasket 2025: Polska - Słowenia Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Słowenia w fazie grupowej Eurobasketu 2025! Start meczu o 20:30, bądźcie z nami! Dobry wieczór! Już za kilkanaście minut Polacy zmierzą się ze Słowenią w fazie grupowej Eurobasketu! Przypominamy, że 3 lata temu, też na Eurobaskecie, mierzyliśmy się ze Słowenią w ćwierćfinale i niespodziewanie wygraliśmy! Fani liczą na powtórkę takiego wyniku. Przed nami hymny obu państw. Hymny już za nami! 1. kwarta 1' Gramy! 1. kwarta 1' 0:0

Faul na Balcerowskim pod koszem. 1. kwarta 1' 2:0

I są pierwsze punkty dla Polski po rzucie Balcerowskiego! 1. kwarta 2' 2:2

Doncić odpowiada. 1. kwarta 2' 5:2

Trójka Ponitki! 1. kwarta 3' 8:5 I Ponitka znów za trzy! 1. kwarta 4' 8:7 Doncić faulowany i zdobywa dwa punkty z rzutów osobistych. 1. kwarta 4' 11:7 Loyd za trzy! 1. kwarta 5' 13:10 Niestety, najpierw Balcerowski, a potem Pluta nie trafiają za trzy. 1. kwarta 6' 15:10 Świetnie Pluta pod koszem! 1. kwarta 7' 18:13 Loyd trafia za trzy, a po chwili przejmuje podanie Doncicia! 1. kwarta 7' 18:15 Murić dobrze pod koszem i zdobywa dwa punkty. 1. kwarta 8' 18:17 Teraz świetnie Doncić mija naszą obronę, przewaga Polaków topnieje. 1. kwarta 8' 20:17 Dwa celne osobiste Loyda. 1. kwarta 9' 23:20 Loyd znów trafia za trzy! 1. kwarta 10' 25:23 Nikolić trafia osobiste. 1. kwarta 10' 27:23 Przejęliśmy piłkę i Balcerowski trafia! Za chwilę koniec 1. kwarty. 1. kwarta 10' 27:25 Doncić trafia dwa osobiste. 1. kwarta 10' 29:25 Łączyński trafia za dwa z dźwiękiem syreny końcowej! Zaczynamy drugą kwartę! 2. kwarta 1' 29:28 Słoweńcy trafiają za 3. 2. kwarta 2' 29:28 Strata Polaków, ale po chwili Słoweńcy też nie kończą swojej akcji 2. kwarta 3' 29:28 I znów nie trafiają Słoweńcy, a teraz Ponitka będzie miał dwa rzuty wolne. 2. kwarta 3' 30:28 Pierwszy nietrafiony, drugi już w sieci kosza. 2. kwarta 3' 30:30 Omić doprowadza do remisu. 2. kwarta 4' 32:20 Pluta nie trafił, ale Ponitka skutecznie poprawia! 2. kwarta 4' 34:30 Doncić nie trafia trójki, kontra Polaków, Balcerowski niepilnowany i robi efektowny wsad! 2. kwarta 5' 34:30 Faul Sokołowskiego na Donciciu, sędziowie sprawdzają, czy był to faul niesportowy. 2. kwarta 5' Polak starał się trafić piłkę, ale sędziowie nie dopatrzyli się tam faulu niesportowego, gwiazda NBA nie jest zadowolona z tej decyzji. 2. kwarta 5' 37:30 Strata Słoweńców, kontra, Loyd trafia trójkę! Przerwa na żądanie Słowenii. 2. kwarta 5' 37:33 Radović trafia za trzy. 2. kwarta 6' 40:33 Loyd znowu trafia za trzy, to już piąta jego trójka dzisiaj! 2. kwarta 7' 40:36 Loyd faulowany! Dwa wolne dla niego. 2. kwarta 7' 42:36 Loyd trafia oba osobiste! 2. kwarta 7' 42:41 Dwie szybkie akcje Słowenii, najpierw za trzy, później kontra i za dwa i przewaga Polaków błyskawicznie stopniała. Przerwa dla Polski. 2. kwarta 8' 42:41 Nie trafiają Polacy, ale nie trafiają też Słoweńcy. Nieco szczęścia. 2. kwarta 8' 43:41 Sokołowski trafia jeden z dwóch wolnych. 2. kwarta 8' 43:43 Szybka akcja Słowenii, Stergar zbiera odbitą piłę i trafia. Remis. 2. kwarta 9' 45:46 Doncic za trzy, Słowenia wychodzi na prowadzenie! 2. kwarta 10' 47:46 Pluta wpada pod kosz w ostatniej sekundzie i trafia! Ostatecznie to Polacy prowadzą po pierwszej połowie meczu. Zaczynamy trzecią kwartę! 3. kwarta 1' 50:46 Sokołowski zaczyna od rzutu za trzy! 3. kwarta 2' 51:48 Faul na Loydzie, trafił tylko jeden wolny. 3. kwarta 2' 54:48 Pluta świetnie za trzy! 3. kwarta 3' 56:49 A teraz Pluta spod kosza! A Omić nie trafia za trzy i Loyd zbiera! 3. kwarta 4' 57:49 Hrovat fauluje Balcerowskiego! 3. kwarta 4' 60:49 Balcerowski trafia dwa razy! Mamy 11 punktów przewagi! 3. kwarta 4' 60:49 Błąd trzech sekund Słoweńców! Mamy piłkę! 3. kwarta 4' 62:49 Pluta znów za dwa! Słowenia bierze czas. 3. kwarta 5' 64:53 Dwa wolne trafione! Ale Doncić odpowiada za dwa i do tego jest faulowany. 3. kwarta 5' 64:54 I dokłada kolejny z wolnego Doncić. 3. kwarta 5' 67:54 Pluta trafia za trzy, a Słoweńcy tracą! 3. kwarta 6' 68:54 Słoweńcy nie trafiają, a Żołnierewicz skutecznie! 3. kwarta 6' 70:57 Trafia Doncić dwa razy z wolnych. 3. kwarta 7' 72:59 Dwa punkty Olejniczaka z wolnych 3. kwarta 8' 72:63 Doncić trafia dwa razy z wolnych. Przewaga topnieje. 3. kwarta 9' 74:63 Balcerowski spod kosza za dwa! 3. kwarta 9' 75:63 Balcerowski trafia pierwszy wolny, później nie trafił, przejął i wykonał wsad, ale sędziowie odgwizdują błąd kroków. 3. kwarta 9' 75:66 Trafiają Słoweńcy za trzy. 3. kwarta 10' 77:69 Prepelić znów za trzy... 3. kwarta 10' 80:69 Pluta znów w ostatnich sekundach za trzy! Brawo! Przed nami już tylko ostatnia kwarta. 4. kwarta 1' 80:71 Zaczynamy 4. kwartę! Doncić za dwa. 4. kwarta 2' 80:74 Prepelić za trzy, przewaga szybko topnieje. 4. kwarta 2' 82:73 Korekta wyniku, Prepelić przekroczył linię, trafił za dwa, nie za trzy. 4. kwarta 2' 82:75 Piękna asysta Doncicia do Muricia i dwa punkty dla Słowenii. 4. kwarta 3' 85:75 Ponitka trafia za trzy, Olejniczak po chwili fauluje. Małe zamieszanie i przepychanki na parkiecie. 4. kwarta 3' 85:75 Cały czas czekamy na wznowienie gry. 4. kwarta 3' 85:75 Ostatecznie faul niesportowy Nikolicia na Olejniczaku, ale... ten nie trafił obu wolnych... 4. kwarta 4' 85:75 Balcerowski faulowany przez Nikolicia. Kolejny jego faul, musi opuścić parkiet. 4. kwarta 4' 87:75 Balcerowski trafia dwa wolne! 4. kwarta 4' 87:78 Trafia za trzy Doncić, czas dla Polski. 4. kwarta 5' 87:80 Trafia dwa wolne Doncić... 4. kwarta 5' 87:80 A teraz Doncić odbiera nam piłkę... 4. kwarta 6' 87:80 Loyd faulowany, będą wolne! 4. kwarta 6' 89:80 Trafia dwa razy Loyd! 4. kwarta 6' 89:80 Piąty faul Sokołowskiego, musi zejść. 4. kwarta 6' 89:82 Trafia dwa wolne Doncić. 4. kwarta 6' 91:89 Blacerowski trafia za dwa i do tego niesportowy faul Słoweńca! 4. kwarta 6' 91:82 Balcerowski kontuzjowany, schodzi, nie trafił rzutu wolnego. 4. kwarta 6' 93:82 Ponitka trafia za dwa! 4. kwarta 7' 95:85 Loyd za dwa! Czas dla Słowenii. 4. kwarta 7' 97:85 Doncić nie trafia za trzy! A Ponitka wchodzi pod kosz i trafia! 4. kwarta 8' 97:85 Doncić nie trafia, kontra, Pluta... nie trafia trójki, ale Słoweńcy źle wyprowadzają swoją akcję! 4. kwarta 9' 97:85 Ponitka nie trafia za trzy. Czas dla trenera Słowenii. 4. kwarta 9' 97:87 Murić niepilnowany pod koszem i trafia za dwa. 4. kwarta 9' 99:87 Loyd z trudnej pozycji za dwa! 4. kwarta 9' 99:90 Słoweniec trafia wolnego. 4. kwarta 10' 102:90 Loyd trafia za trzy! 29 punktów tego zawodnika! 4. kwarta 10' 102:92 Jeszcze Omić za dwa. 4. kwarta 10' 105:92 LOYD ZA TRZYYYY 4. kwarta 10' 105:95

Hrovat jeszcze trafia za trzy 4. kwarta 10' 105:95 Jeszcze czas dla polskiego trenera. 4. kwarta 10' 105:95 KONIEC! Polska ograła Słowenię na otwarcie Eurobasketu 2025! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl.

Odśwież relację

Eurobasket 2025: Polska - Słowenia relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Polski miała sporo pecha przed startem Eurobasketu 2025. Znów w naszej kadrze z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpi najlepszy obecnie nasz zawodnik, Jeremy Sochan. Jest to tym bardziej bolesne, że Polacy już w pierwszym meczu fazy grupowej zmierzą się ze Słowenią, której gwiazdą jest Luka Doncić, jeden z najlepszych koszykarzy NBA, czyli najlepszej ligi koszykarskiej na świecie. Reprezentanci Polski nie są faworytem tego spotkania, nie przemawia też za nimi historia spotkań ze Słowenią, ale też potrafili pokazać, że są w stanie zaskoczyć takiego faworyta – na Eurobaskecie w 2022 roku Polacy zagrali ze Słowenią w ćwierćfinale i ograli ją 90:87! Nie ma wątpliwości, że nasi koszykarze będą chcieli nawiązać do tamtej rywalizacji i znów utrzeć nosa wyżej notowanemu rywalowi, choć stawka spotkania na pewno mniejsza, niż trzy lata temu, bo jest to dopiero pierwszy mecz fazy grupowej.