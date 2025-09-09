Polska – Turcja: Odpadamy z Eurobasketu! Polska żegna się z turniejem [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Turcja: Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]
Polska – Turcja 77:91 (19:19, 13:27, 18:19, 27:26)
Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz
Turcja: Larkin, Hazer, Sanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Sengun, Osmani, Bona, Yilmaz, Sipahi, Yurtseven
0:00
77:91! ODPADAMY Z MISTRZOSTW EUROPY KOSZYKARZY... Niestety, to już koniec marzeń.
0:30
77:88
Ponitka nie trafia za trzy.
1:00
77:88
Sokołowski dobija spod kosza.
1:09
75:88
Nie trafiamy osobistych.
1:14
75:88
SEEENGUN!
1:23
75:86
Ponitka za trzy.
1:53
72:84
Jordan Loyd nie trafia za trzy.
2:08
72:84
Osmani trafia za trzy.
2:33
72:81
Trafia Ponitka dwa razy.
2:33
70:81
Ponitka faulowany przy rzucie.
2:49
70:81
Larkin za trzy... Gubimy piłkę po ataku Turków i oddajemy ją za darmo.
3:30
70:78
SOOOOKOOOŁOWSKI! Osiem punktów straty.
4:06
68:78
Loyd odpowiada dwoma punktami spod kosza.
4:22
66:78
Bona trafia dwa osobiste.
4:22
66:76
Faulujemy Boniego, który znakomicie próbuje z alley-opa. Świetne podanie Larkina.
4:33
66:76
Głupia strata Polaków...
4:53
66:76
Dobrze bronimy. Turcja nie zdążyła rzucić w 24 sekundy.
5:18
66:76
Loyd trafia oba. Dziesięć punktów straty.
5:18
64:76
Loyd dostanie dwa osobiste.
5:47
64:76
Dwanaście punktów straty. Czy nadrobimy?
6:22
62:76
Larkin ucieka naszej obronie i dwa punkty.
6:39
62:74
Pędzimy z kontrą. Ponitka do Sokołowskiego. 2 punkty!
7:10
60:74
Loyd trafia za trzy. Trzynaście punktów w tym meczu.
7:24
57:74
Sengun znowu z punktami. A Balcerowski chyba doznał urazu...
7:56
57:72
Ponitka celnie jeden osobisty.
7:56
56:72
Faulowany Ponitka przy rzucie.
8:17
56:70
Trafia za trzy punkty Ponitka.
8:39
53:70
Larkin trafia dwa osobiste.
8:39
53:68
Larkin faulowany przy akcji rzutowej.
9:13
53:68
Larkin trafia fenomenalnie za trzy pod presją czasu.
9:38
53:65
Sokołowski trafia wszystkie trzy osobiste.
9:38
50:65
Faulowany przy rzucie na trzy Sokołowski.
10:00
ZACZYNAMY OSTATNIĄ KWARTĘ!
0:00
KOŃCZYMY TRZECIĄ KWARTĘ. Nie trafiamy za trzy, nie trafiamy dobitki... 15 punktów do nadrobienia.
0:23
50:65
Błąd trzech sekund Turcji. Mamy ostatnią akcję.
0:45
50:65
Przechwyt Polaków i Sokołowski pakuje piłkę za dwa. Czas dla Turcji.
1:03
48:65
Poniiitka wchodzi pod kosz. Dobrze bronimy i kontra. Indywidualna akcja i zmniejszamy straty.
1:39
46:56
PLUUUUUTA! Kolejna trójka.
2:21
43:63
Pluta za trzy!
2:49
40:63
Nie trafiają za trzy Turcy, ale piłka wpada w ich ręce. Osmani spod kosza.
3:31
40:61
FENOMENALNA JEST TURCJA! Ależ oni grają! Robią z naszą obroną, co chcą...
4:07
40:58
Odpowiada za trzy Turcja.
4:25
40:53
PONITKA TRAFIA ZA TRZY!
5:16
37:53
Loyd przedziera się pod kosz między obrońcami. Są punkty. W końcu!
6:09
35:53
Nie trafiamy. Nie trafiamy NIC!
6:46
35:53
Jak nie idzie, to nie idzie. Pluta nie trafia za trzy.
7:00
35:52
Kolejny faul Polaków... Odgwizdane przewinienie.
7:27
35:52
Trafia Ponitka raz z osobistych.
7:27
34:52
Ponitka faulowany w ataku. Strasznie długo zajęło to sędziom, by zauważyć przewinienie.
7:49
34:52
Nie trafia Ponitka za trzy...
8:08
34:52
Osmani fauluje w ataku.
8:17
34:52
Kolejna strata Polski...
8:39
34:52
Hazer trafia z linii osobistych.
8:39
34:51
Hazer znakomicie znalazł się w pomalowanym. Faulujemy go, a i tak trafia do kosza. Szansa na 2+1.
9:10
34:49
Osmani trafia za trzy.
9:25
34:46
Pierwsze dwa punkty dla Polski w drugiej połowie. Loyd fauluje rywala.
10:00
ZACZYNAMY TRZECIĄ KWARTĘ!
Koszykarze wracają na parkiet.
0:00
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Przegrywamy do przerwy 32:46.
0:03
32:46
Świetnie bronili się Turcy. Ponitka nie zdążył rzucić.
0:27
32:46
Sengun trafił kolejne osobiste.
0:27
32:44
Sengun trafia osobisty. Zbierają Turcy i kolejny faul Polaków.
0:30
32:43
Odgwizdano faul Ponitce.
1:05
32:43
Loyd trafia dwa osobiste.
1:19
30:43
Uciekli nam Turcy... Posypała się nasza ofensywa.
1:41
30:41
Zagapiliśmy się. Pędzi z kontrą Hazer i pakuje do siatki.
1:48
29:39
Olejniczak nie trafia spod kosza. Fauluje Bona. Dwa osobiste.
2:07
29:39
Osman trafia za trzy!
2:23
29:36
Trzecia trójka Aleksandra Dziewy.
3:04
26:36
Faul w ataku Polaków...
3:18
26:36
Dziesięć punktów straty. Druga kwarta na razie fatalna dla naszych.
3:38
26:34
Kolejna celna trójka.
4:15
26:31
Sengun faulowany pod koszem. Trafia przy dobitce. Akcja 2+1. Skuteczna.
4:33
26:28
LOOOOOOYD! Dwa punkty. Mamy kontakt z Turcją.
5:12
24:28
Ponitka nad rękami blokującego.
5:34
22:28
Nie zbieramy dwa razy w defensywie. Turcy w końcu skutecznie dobijają.
6:44
22:24
Balcerowski trafia z linii rzutów osobisty raz.
6:44
21:24
Dziewa nie trafia za trzy. Balcerowski faulowany przy dobitce.
7:00
21:24
Sengun fauluje Polaka w ataku. Piłka dla naszych.
7:18
21:24
Dziewa wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Osiem oczek już zdobyte.
7:43
19:24
Przerwa dla Polski. Pierwszy timeout, bo uciekają nam Turcy.
8:16
19:22
Korkmaz trafił dwa osobiste.
8:16
19:20
Blisko kroków Turków, ale jest faul i kolejne osobiste.
8:30
19:20
Ponitka trafiony w twarz. Nie ma faulu, a jest strata...
8:47
19:20
Bona trafia jeden osobisty. Turcja wychodzi na prowadzenie.
8:47
19:19
Bona silnie pod koszem. Żołnierewicz fauluje go przy rzucie.
9:05
19:19
Pudłują Turcy, pudłuje i Ponitka.
9:49
19:19
Faul Turków w 11. sekundzie drugiej kwarty.
10:00
19:19
ZACZYNAMY DRUGĄ KWARTĘ!
0:00
19:19
Koniec pierwszej kwarty!
0:08
19:19
Faul Turków - ruchoma zasłona.
1:15
19:19
Bona za dwa punkty. Remis!
1:54
17:17
Indywidualna akcja Loyda. Mamy dwa punkty spod kosza.
2:14
15:17
Osmani za trzy... Trafia!
2:33
15:14
Nie trafia Pluta za trzy. Szybko wracamy do obrony.
2:50
15:14
Sipahi odpuszczony na linii rzutów za trzy. Trafia bez problemu!
3:21
15:11
Pluta do Olejniczaka. Spod samego kosza - dwa punkty.
4:00
13:11
Loyd trafia dwa razy.
4:00
11:11
Jordan Loyd faulowany przy rzucie. Dwa osobiste.
4:38
11:9
Trzecia trójka Dziewy!
4:55
8:9
Pędzą z kontrą Turcy i wracają na prowadzenie.
5:11
8:7
Odbieramy piłkę. Pędzimy z kontrą, ale prosta strata...
6:02
8:7
Pluta znakomicie odnaleziony za linią rzutu za trzy punkty. Znów celnie!
6:50
5:7
Larkin trafia z dwóch osobistych. Turcy zaczną z linii bocznej.
6:50
5:5
Niesportowy faul Łączyńskiego.
6:55
5:5
Loyd wyszedł za linię. Tańczył przy narożniku i opuścił boisko. Turcja doprowadza do remisu.
7:44
5:3
Hazer świetnie znalazł się pod koszem i trafił z pomalowanego.
8:11
5:1
DZIEWA! Trzy punkty!
8:45
2:1
Trzeci faul Polaków. Sokołowski krwawi z twarzy i opuścił boisko.
9:03
2:1
Ponitka stanął stopą na linii trzech punktów. Dwa punkty! Celny rzut Polaka.
9:23
0:1
Hazer trafił jeden rzut osobisty.
9:23
0:0
Kolejny faul. Balcerowski trafił rywala przy rzucie. Hazer ma dwa osobiste.
9:32
0:0
Pierwszy faul reprezentacji Polski.
10:00
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
Za minutę rozpoczynamy mecz.
Wyjściowa piątka Biało-czerwonych: Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Łączyński.
Hymny za nami. Za moment zaczynamy mecz.
Hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiał jako pierwszy.
Trwa ceremonia otwarcia przed meczem. Na parkiet wybiegają Polacy.
W przypadku awansu do półfinału zagramy z Litwą albo Grecją.
ZNAMY SKŁADY!
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Turcja. Początek spotkania o godzinie 16:00.