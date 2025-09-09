Polska – Turcja: Odpadamy z Eurobasketu! Polska żegna się z turniejem [WYNIK, SKŁADY]

Mateusz Sobiecki
2025-09-09 17:51

Reprezentacja Polski walczyła dzielnie o półfinał mistrzostw Europy koszykarzy. Podopieczni Igora Milicicia mierzyli się z silną reprezentacją Turcji. Biało-czerwoni przegrali wyraźnie tylko jedną, drugą kwartę i pożegnali się z turniejem. Turcy byli górą, wygrywając z naszą kadrą 91:77.

Polska – Turcja: Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Turcja 77:91 (19:19, 13:27, 18:19, 27:26)

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Turcja: Larkin, Hazer, Sanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Sengun, Osmani, Bona, Yilmaz, Sipahi, Yurtseven

Na żywo

Polska - Turcja

0:00

77:91! ODPADAMY Z MISTRZOSTW EUROPY KOSZYKARZY... Niestety, to już koniec marzeń.

0:30

77:88

Ponitka nie trafia za trzy. 

1:00

77:88

Sokołowski dobija spod kosza. 

1:09

75:88

Nie trafiamy osobistych.

1:14

75:88

SEEENGUN! 

1:23

75:86

Ponitka za trzy. 

1:53

72:84

Jordan Loyd nie trafia za trzy. 

2:08

72:84

Osmani trafia za trzy. 

2:33

72:81

Trafia Ponitka dwa razy. 

2:33

70:81

Ponitka faulowany przy rzucie. 

2:49

70:81

Larkin za trzy... Gubimy piłkę po ataku Turków i oddajemy ją za darmo. 

3:30

70:78

SOOOOKOOOŁOWSKI! Osiem punktów straty.

4:06

68:78

Loyd odpowiada dwoma punktami spod kosza. 

4:22

66:78

Bona trafia dwa osobiste. 

4:22

66:76

Faulujemy Boniego, który znakomicie próbuje z alley-opa. Świetne podanie Larkina.

4:33

66:76

Głupia strata Polaków...

4:53

66:76

Dobrze bronimy. Turcja nie zdążyła rzucić w 24 sekundy. 

5:18

66:76

Loyd trafia oba. Dziesięć punktów straty.

5:18

64:76

Loyd dostanie dwa osobiste. 

5:47

64:76

Dwanaście punktów straty. Czy nadrobimy?

6:22

62:76

Larkin ucieka naszej obronie i dwa punkty. 

6:39

62:74

Pędzimy z kontrą. Ponitka do Sokołowskiego. 2 punkty!

7:10

60:74

Loyd trafia za trzy. Trzynaście punktów w tym meczu. 

7:24

57:74

Sengun znowu z punktami. A Balcerowski chyba doznał urazu... 

7:56

57:72

Ponitka celnie jeden osobisty.

7:56

56:72

Faulowany Ponitka przy rzucie. 

8:17

56:70

Trafia za trzy punkty Ponitka. 

8:39

53:70

Larkin trafia dwa osobiste. 

8:39

53:68

Larkin faulowany przy akcji rzutowej. 

9:13

53:68

Larkin trafia fenomenalnie za trzy pod presją czasu. 

9:38

53:65

Sokołowski trafia wszystkie trzy osobiste. 

9:38

50:65

Faulowany przy rzucie na trzy Sokołowski.

10:00

ZACZYNAMY OSTATNIĄ KWARTĘ!

0:00

KOŃCZYMY TRZECIĄ KWARTĘ. Nie trafiamy za trzy, nie trafiamy dobitki... 15 punktów do nadrobienia.

0:23

50:65

Błąd trzech sekund Turcji. Mamy ostatnią akcję.

0:45

50:65

Przechwyt Polaków i Sokołowski pakuje piłkę za dwa. Czas dla Turcji.

1:03

48:65

Poniiitka wchodzi pod kosz. Dobrze bronimy i kontra. Indywidualna akcja i zmniejszamy straty. 

1:39

46:56

PLUUUUUTA! Kolejna trójka. 

2:21

43:63

Pluta za trzy! 

2:49

40:63

Nie trafiają za trzy Turcy, ale piłka wpada w ich ręce. Osmani spod kosza.

3:31

40:61

FENOMENALNA JEST TURCJA! Ależ oni grają! Robią z naszą obroną, co chcą...

4:07

40:58

Odpowiada za trzy Turcja.

4:25

40:53

PONITKA TRAFIA ZA TRZY! 

5:16

37:53

Loyd przedziera się pod kosz między obrońcami. Są punkty. W końcu! 

6:09

35:53

Nie trafiamy. Nie trafiamy NIC!

6:46

35:53

Jak nie idzie, to nie idzie. Pluta nie trafia za trzy. 

7:00

35:52

Kolejny faul Polaków... Odgwizdane przewinienie. 

7:27

35:52

Trafia Ponitka raz z osobistych. 

7:27

34:52

Ponitka faulowany w ataku. Strasznie długo zajęło to sędziom, by zauważyć przewinienie. 

7:49

34:52

Nie trafia Ponitka za trzy...

8:08

34:52

Osmani fauluje w ataku. 

8:17

34:52

Kolejna strata Polski...

8:39

34:52

Hazer trafia z linii osobistych.

8:39

34:51

Hazer znakomicie znalazł się w pomalowanym. Faulujemy go, a i tak trafia do kosza. Szansa na 2+1.

9:10

34:49

Osmani trafia za trzy.

9:25

34:46

Pierwsze dwa punkty dla Polski w drugiej połowie. Loyd fauluje rywala. 

10:00

ZACZYNAMY TRZECIĄ KWARTĘ!

Koszykarze wracają na parkiet.

0:00

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Przegrywamy do przerwy 32:46.

0:03

32:46

Świetnie bronili się Turcy. Ponitka nie zdążył rzucić.

0:27

32:46

Sengun trafił kolejne osobiste. 

0:27

32:44

Sengun trafia osobisty. Zbierają Turcy i kolejny faul Polaków.

0:30

32:43

Odgwizdano faul Ponitce. 

1:05

32:43

Loyd trafia dwa osobiste. 

1:19

30:43

Uciekli nam Turcy... Posypała się nasza ofensywa. 

1:41

30:41

Zagapiliśmy się. Pędzi z kontrą Hazer i pakuje do siatki. 

1:48

29:39

Olejniczak nie trafia spod kosza. Fauluje Bona. Dwa osobiste. 

2:07

29:39

Osman trafia za trzy! 

2:23

29:36

Trzecia trójka Aleksandra Dziewy. 

3:04

26:36

Faul w ataku Polaków...

3:18

26:36

Dziesięć punktów straty. Druga kwarta na razie fatalna dla naszych.

3:38

26:34

Kolejna celna trójka. 

4:15

26:31

Sengun faulowany pod koszem. Trafia przy dobitce. Akcja 2+1. Skuteczna.

4:33

26:28

LOOOOOOYD! Dwa punkty. Mamy kontakt z Turcją. 

5:12

24:28

Ponitka nad rękami blokującego. 

5:34

22:28

Nie zbieramy dwa razy w defensywie. Turcy w końcu skutecznie dobijają. 

6:44

22:24

Balcerowski trafia z linii rzutów osobisty raz. 

6:44

21:24

Dziewa nie trafia za trzy. Balcerowski faulowany przy dobitce.

7:00

21:24

Sengun fauluje Polaka w ataku. Piłka dla naszych.

7:18

21:24

Dziewa wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Osiem oczek już zdobyte. 

7:43

19:24

Przerwa dla Polski. Pierwszy timeout, bo uciekają nam Turcy.

8:16

19:22

Korkmaz trafił dwa osobiste.

8:16

19:20

Blisko kroków Turków, ale jest faul i kolejne osobiste. 

8:30

19:20

Ponitka trafiony w twarz. Nie ma faulu, a jest strata...

8:47

19:20

Bona trafia jeden osobisty. Turcja wychodzi na prowadzenie. 

8:47

19:19

Bona silnie pod koszem. Żołnierewicz fauluje go przy rzucie. 

9:05

19:19

Pudłują Turcy, pudłuje i Ponitka. 

9:49

19:19

Faul Turków w 11. sekundzie drugiej kwarty.

10:00

19:19

ZACZYNAMY DRUGĄ KWARTĘ! 

0:00

19:19

Koniec pierwszej kwarty! 

0:08

19:19

Faul Turków - ruchoma zasłona. 

1:15

19:19

Bona za dwa punkty. Remis! 

1:54

17:17

Indywidualna akcja Loyda. Mamy dwa punkty spod kosza.

2:14

15:17

Osmani za trzy... Trafia! 

2:33

15:14

Nie trafia Pluta za trzy. Szybko wracamy do obrony. 

2:50

15:14

Sipahi odpuszczony na linii rzutów za trzy. Trafia bez problemu! 

3:21

15:11

Pluta do Olejniczaka. Spod samego kosza - dwa punkty. 

4:00

13:11

Loyd trafia dwa razy. 

4:00

11:11

Jordan Loyd faulowany przy rzucie. Dwa osobiste. 

4:38

11:9

Trzecia trójka Dziewy! 

4:55

8:9

Pędzą z kontrą Turcy i wracają na prowadzenie. 

5:11

8:7

Odbieramy piłkę. Pędzimy z kontrą, ale prosta strata...

6:02

8:7

Pluta znakomicie odnaleziony za linią rzutu za trzy punkty. Znów celnie! 

6:50

5:7

Larkin trafia z dwóch osobistych. Turcy zaczną z linii bocznej.

6:50

5:5

Niesportowy faul Łączyńskiego.

6:55

5:5

Loyd wyszedł za linię. Tańczył przy narożniku i opuścił boisko. Turcja doprowadza do remisu.

7:44

5:3

Hazer świetnie znalazł się pod koszem i trafił z pomalowanego.

8:11

5:1

DZIEWA! Trzy punkty! 

8:45

2:1

Trzeci faul Polaków. Sokołowski krwawi z twarzy i opuścił boisko.

9:03

2:1

Ponitka stanął stopą na linii trzech punktów. Dwa punkty! Celny rzut Polaka. 

9:23

0:1

Hazer trafił jeden rzut osobisty.

9:23

0:0

Kolejny faul. Balcerowski trafił rywala przy rzucie. Hazer ma dwa osobiste.

9:32

0:0

Pierwszy faul reprezentacji Polski.

10:00

ZACZYNAMY SPOTKANIE!

Za minutę rozpoczynamy mecz. 

Wyjściowa piątka Biało-czerwonych: Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Łączyński.

Hymny za nami. Za moment zaczynamy mecz.

Hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiał jako pierwszy.

Trwa ceremonia otwarcia przed meczem. Na parkiet wybiegają Polacy.

W przypadku awansu do półfinału zagramy z Litwą albo Grecją.

ZNAMY SKŁADY!

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Turcja: Larkin, Hazer, Sanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Sengun, Osmani, Bona, Yilmaz, Sipahi, Yurtseven

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Turcja. Początek spotkania o godzinie 16:00.

