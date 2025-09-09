Polska – Turcja: Odpadamy z Eurobasketu! Polska żegna się z turniejem [WYNIK, SKŁADY]

Reprezentacja Polski walczyła dzielnie o półfinał mistrzostw Europy koszykarzy. Podopieczni Igora Milicicia mierzyli się z silną reprezentacją Turcji. Biało-czerwoni przegrali wyraźnie tylko jedną, drugą kwartę i pożegnali się z turniejem. Turcy byli górą, wygrywając z naszą kadrą 91:77.