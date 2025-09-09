Zapytali Mateusza Ponitkę o Marcina Gortata. Wymowna reakcja

Polscy koszykarze świetnie radzą sobie w turnieju Eurobasket 2025. Po zwycięstwie z Bośnią i Hercegowiną awansowali już do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z Turcją. W 1/8 finału po raz kolejny prawdziwym liderem drużyny był kapitan - Mateusz Ponitka. Jego występ przeciwko Bośniakom zachwycił między innymi Marcina Gortata, który nie mógł nachwalić się 32-latka.

- Wielkie gratulacje dla całej drużyny. Fantastyczna postawa dwóch naszych liderów, Mateusz Ponitka zagrał fenomenalne zawody. Nie wiem, na czym biegał dzisiaj, ale praktycznie nie zszedł z parkietu i prawie cały mecz spędził na boisku. Tak jak było w jednym z tweetów - dzisiaj zdecydował, że on tego meczu nie przegra - docenił postawę kapitana Polaków były koszykarz NBA.

Zapytali Ponitkę o Gortata. Wymowna reakcja

W przeszłości na linii Gortat - Ponitka było gorąco. W 2022 r. obecny kapitan kadry koszykarzy otwarcie zaatakował legendę polskiej koszykówki. Wydaje się, że zła krew zdążyła jednak opaść, a ich relacje zostały unormowane.

- Czwarte miejsce na Eurobaskecie [2022 - red.] sprawiło, że jest najlepszym reprezentantem z najlepszymi wynikami w reprezentacji. To zdecydowanie i nie ma tutaj dyskusji - komplementował jeszcze Ponitkę słynny "Polski Młot". Przed ćwierćfinałem Polska - Turcja o te słowa zapytano 32-latka, a jego reakcja mówi wiele.

- Marcin Gortat pana chwalił, to już naprawdę jest... - rzucił jeden z dziennikarzy, a Ponitka się uśmiechnął.

- Dobrze, to fajnie - odpowiedział niewzruszony, czekając już na kolejne pytanie. Drugi z rzędu awans do półfinału Eurobasketu tylko umocniłby go w hierarchii najlepszych polskich koszykarzy. Trzeba jednak pokonać silnych Turków, a początek wtorkowego ćwierćfinału już o godzinie 16:00.