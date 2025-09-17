Wspaniałe zachowanie Natalii Bukowieckiej

Była to sytuacja niespotykana. Faworytka podeszła do młodej rywalki i z widoczną matczyną troską w oczach zapytała: czy wszystko jest okej?. W przekazie telewizyjnym nie słyszeliśmy, co powiedziała Polka, ale według ruchu warg odczytaliśmy "oddychaj" Niesamowity sportowy gest” – relacjonowała norweska telewizja publiczna NRK. – Jaeger trzęsła się i spluwała przed startem. Dramat trwał także po półfinale. 22-latka nie miała siły, żeby świętować. Po biegu została zbadana przez personel medyczny – dodano w serwisie norweskiej stacji telewizyjnej.

Bukowiecka zwyciężyła w biegu, a Jaeger również awansowała do finału. Zdaniem stacji słowa Polki odegrały tu dużą rolę.

Norweżka nie kryła wdzięczności

– Już jadąc na stadion w gorącym autobusie, poczułam się źle – tłumaczyła Jaeger. – Czułam falę gorąca i dochodziły też nerwy, które jak mnie dopadną, to nie mogę ich opanować. Zaczęłam się trząść, a później przed startem już nic nie pamiętam. Musiałam naprawdę źle wyglądać skoro Bukowiecka się zaniepokoiła. Wtedy podeszła do mnie i powiedziała spokojnie: "oddychaj i uspokój się. To tylko bieg i wszystko jest w sumie nieważne". To bardzo mi pomogło bo zrozumiałam, że są to tylko kolejne zawody i zabawa – dodała Norweżka.

Tylko cztery zawodniczki były szybsze w eliminacyjnych biegach na 400 metrów od Natalii Bukowieckiej. Sydney McLaughlin-Levrone uzyskała czas 48,29 i ustanowiła rekord Stanów Zjednoczonych. Bukowiecka triumfowała w swojej serii i z rezultatem 49,67 zajęła piąte miejsce w półfinale. Finał w czwartek. Faworytkami do złota są McLaughlin-Levrone oraz broniąca tytułu Marileidy Paulino z Dominikany. My liczymy, że o podium powalczy również Bukowiecka – w końcu aktualna brązowa medalistka olimpijska w tej konkurencji.