Dramatyczne sceny na MŚ! Polak potrzebował pilnej pomocy. Zwieziono go na wózku [ZDJĘCIA]

Lekkoatletyczne MŚ: Polak potrzebował pilnej pomocy!

Maher Ben Hlima zajął 14. miejsce w chodzie na 20 km podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polski chodziarz uzyskał trzeci wynik w karierze – 1:20.39 – ale po niezwykle wymagającym starcie przez długie minuty pozostawał pod opieką służb medycznych. Z bieżni został zwieziony na wózku inwalidzkim.

Zawody wygrał Brazylijczyk Caio Bonfim, który wyprzedził Chińczyka Zhaozhao Wanga oraz Hiszpana Paula McGratha. Polak stracił do triumfatora ponad dwie minuty. Choć wynik był jednym z najlepszych w jego dorobku, Ben Hlima podkreślił, że start kosztował go ogromne siły. – Chciałem ruszyć mocniej, realizowałem założoną taktykę, ale nie starczyło energii – przyznał po zakończeniu rywalizacji.

Natalia Bukowiecka czwarta finale MŚ w Tokio! Kosmiczny wynik Levrone

Sportowiec nie krył rozczarowania. – Marzeniem była czołowa ósemka. Po to tu przyjechałem, ale wyjeżdżam z 10. miejscem na 35 kilometrów. Dziś chciałem ruszyć mocniej i tak zrobiłem, ale nie starczyło sił – mówił, wciąż z widocznym trudem stojąc na nogach.

Ben Hlima zakończy karierę?

Ben Hlima przyznał również, że wynik ma dla niego wymiar finansowy. Czołowa ósemka zagwarantowałaby mu stypendium z ministerstwa. Już po chodzie na 35 kilometrów mówił, że finansowe zabezpieczenie ma tylko na trzy miesiące. – Przyjechałem tutaj z wynikiem w trzeciej dziesiątce, a kończę 14. Dałem z siebie, ile mogłem – powiedział zawodnik, który pochodzi z Tunezji, a od kilku lat reprezentuje Polskę.

Wcześniej w tej samej konkurencji kobiet Katarzyna Zdziebło również zajęła 14. miejsce. Złoty medal zdobyła Hiszpanka Maria Perez, srebro przypadło Meksykance Alejnie Gonzalez, a brąz Japonce Nanako Fujii.

QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata? Pytanie 1 z 12 Kim jest ten sportowiec? Bartosz Zmarzlik Tomasz Gollob Maciej Janowski Następne pytanie