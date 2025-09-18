Bukowiecka najlepszą Europejką
Natalia Bukowiecka z czasem 49,27 zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Zwyciężyła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone, która uzyskała 47,78. Drugie miejsce zajęła Marileidy Paulino z Dominikany z wynikiem 47,98, a trzecie Salwa Eid Naser z Bahrajnu z czasem 48,19.
Finał 400 m w Tokio stał na bardzo wysokim poziomie – wszystkie zawodniczki zeszły poniżej 50 sekund. Bukowiecka uzyskała najlepszy czas w sezonie. 49,27 to również najszybszy wynik w historii, który nie wystarczył do zdobycia medalu MŚ.
Rezultat McLaughlin-Levrone to drugi najlepszy wynik w historii tej konkurencji. Jej 47,78 jest jednocześnie rekordem Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej. Do poprawienia rekordu świata Amerykance zabrakło 0,18 s.
Światową rekordzistką pozostaje Niemka Marita Koch, która w 1985 roku w Canberze pobiegła 47,60. McLaughlin-Levrone natomiast jest posiadaczką rekordu świata na 400 m ppł – 50,37, a w tej konkurencji zdobyła dwa złote medale olimpijskie oraz złoto i srebro mistrzostw świata.
PONIŻEJ ZAPIS RELACJI NA ŻYWO
Natalia Bukowiecka w finale MŚ w Tokio
A my dziękujemy Natalii Bukowieckiej za piękne emocje na koniec czwartkowych zmagań na Stadionie Olimpijskim w Tokio!
Natalia Bukowiecka dla TVP: mogłabym pociągnąć może mocniej tą końcówkę, gdyby tych treningów było więcej - powiedziała na koniec.
bieg na 400 metrów
Natalia Bukowiecka dla TVP: Zregenerowałam się, czuję, że mój organizm będzie w przyszłym gotowy do cięższej pracy. Mimo słabszych przygotowań i tak byłam gotowa do ciężkiej pracy. Mimo tego pechowego czwartego miejsca, to i tak jestem szczęśliwa.
Natalia Bukowiecka dla TVP: Wczoraj pomyślałam sobie, że zaimponowałam sama sobie. Jak mówiłam, że rok olimpijski jest trudny, to jednak też jest trudniejszy. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, a teraz miała za sobą parę wpadek. Nie wiedziałam, czego się po sobie spodziewać.
Natalia Bukowiecka dla TVP tuż po biegu: Nie były to dobre warunki, ale tez bieżnia jest szybka. Wyniki są tu kosmiczne. Generalnie we wszystkich konkurencjach jest tu wysoki poziom. Po cichu wierzyłam w ten medal, choć wiedziałam, że będzie to bardzo trudne.
To najlepszy wynik w sezonie Natalii Bukowieckiej.
Czas Natalii Bukowieckiej to 49.27
Natalia Bukowiecka robiła co mogła, biegła na czwartym miejscu i kończy bieg tuż za podium.
47.80! Rekord mistrzostw świata Levrone! Złoto dla Amerykanki!
To ostatnia konkurencja dzisiejszego dnia.
Ruszyły!
15:24
Sydney McLaughlin-Levrone na torze piątym, Amerykanka jest największą faworytką.
Natalia Bukowiecka na torze ósmym!
Panie już w blokach startowych. Trwa przedstawianie finalistek!
15:22
Niestety, w stolicy Japonii pada od dłuższego czasu.
15:22
Czekamy na ostatnie wydarzenia tego dnia w Tokio. Czekamy na bieg Natalii Bukowieckiej.