Bukowiecka najlepszą Europejką

Natalia Bukowiecka z czasem 49,27 zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Zwyciężyła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone, która uzyskała 47,78. Drugie miejsce zajęła Marileidy Paulino z Dominikany z wynikiem 47,98, a trzecie Salwa Eid Naser z Bahrajnu z czasem 48,19.

ZOBACZ TEŻ: Bohaterski gest Natalii Bukowieckiej. Zrobiła to tuż przed biegiem, rywalka jej tego nie zapomni

Finał 400 m w Tokio stał na bardzo wysokim poziomie – wszystkie zawodniczki zeszły poniżej 50 sekund. Bukowiecka uzyskała najlepszy czas w sezonie. 49,27 to również najszybszy wynik w historii, który nie wystarczył do zdobycia medalu MŚ.

Rezultat McLaughlin-Levrone to drugi najlepszy wynik w historii tej konkurencji. Jej 47,78 jest jednocześnie rekordem Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej. Do poprawienia rekordu świata Amerykance zabrakło 0,18 s.

Światową rekordzistką pozostaje Niemka Marita Koch, która w 1985 roku w Canberze pobiegła 47,60. McLaughlin-Levrone natomiast jest posiadaczką rekordu świata na 400 m ppł – 50,37, a w tej konkurencji zdobyła dwa złote medale olimpijskie oraz złoto i srebro mistrzostw świata.

PONIŻEJ ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Na żywo Natalia Bukowiecka w finale MŚ w Tokio 🇺🇸SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE 47.78 400M TO WIN THE WORLD TITLE!



SECOND-FASTEST TIME IN HISTORY!! 👑🐐 pic.twitter.com/jBNf9pKl9n — Travis Miller (@travismillerx13) September 18, 2025 Tokio (mistrzostwa świata): 400 - 4. Natalia Bukowiecka 49.27, zdecydowanie najlepszy czas Polki w tym roku (1. 🇺🇸Sydney McLaughlin-Levrone 47.80 rekord mistrzostw świata, rekord Ameryki Północnej, 2. wynik w historii 2. 🇩🇴Marileidy Paulino 47.98 rekord Dominikany, 3. czas w… — Athletics News (@Nedops) September 18, 2025 A my dziękujemy Natalii Bukowieckiej za piękne emocje na koniec czwartkowych zmagań na Stadionie Olimpijskim w Tokio! Natalia Bukowiecka dla TVP: mogłabym pociągnąć może mocniej tą końcówkę, gdyby tych treningów było więcej - powiedziała na koniec. #Tokyo25 🇯🇵:

bieg na 400 metrów

4. Natalia Bukowiecka 49.27@GrupaORLEN pic.twitter.com/iuULYs6mpa — PZLA (@PZLANews) September 18, 2025 Natalia Bukowiecka dla TVP: Zregenerowałam się, czuję, że mój organizm będzie w przyszłym gotowy do cięższej pracy. Mimo słabszych przygotowań i tak byłam gotowa do ciężkiej pracy. Mimo tego pechowego czwartego miejsca, to i tak jestem szczęśliwa. Natalia Bukowiecka dla TVP: Wczoraj pomyślałam sobie, że zaimponowałam sama sobie. Jak mówiłam, że rok olimpijski jest trudny, to jednak też jest trudniejszy. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, a teraz miała za sobą parę wpadek. Nie wiedziałam, czego się po sobie spodziewać. Natalia Bukowiecka dla TVP tuż po biegu: Nie były to dobre warunki, ale tez bieżnia jest szybka. Wyniki są tu kosmiczne. Generalnie we wszystkich konkurencjach jest tu wysoki poziom. Po cichu wierzyłam w ten medal, choć wiedziałam, że będzie to bardzo trudne. To najlepszy wynik w sezonie Natalii Bukowieckiej. Czas Natalii Bukowieckiej to 49.27 Natalia Bukowiecka robiła co mogła, biegła na czwartym miejscu i kończy bieg tuż za podium. 47.80! Rekord mistrzostw świata Levrone! Złoto dla Amerykanki! To ostatnia konkurencja dzisiejszego dnia. Ruszyły! 15:24 Sydney McLaughlin-Levrone na torze piątym, Amerykanka jest największą faworytką. Natalia Bukowiecka na torze ósmym! Panie już w blokach startowych. Trwa przedstawianie finalistek! 15:22 Niestety, w stolicy Japonii pada od dłuższego czasu. 15:22 Czekamy na ostatnie wydarzenia tego dnia w Tokio. Czekamy na bieg Natalii Bukowieckiej.

Odśwież relację