Natalia Bukowiecka czwarta finale MŚ w Tokio! Kosmiczny wynik Levrone

Michał Skiba
2025-09-18 15:28

Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Złoto, zgodnie z oczekiwaniami, dla Sydney McLaughlin-Levrone. Amerykanka ustanowiła rekord mistrzostw świata!

Natalia Bukowiecka

Autor: PAWEL SKRABA/SUPER EXPRESS

Bukowiecka najlepszą Europejką

Natalia Bukowiecka z czasem 49,27 zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Zwyciężyła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone, która uzyskała 47,78. Drugie miejsce zajęła Marileidy Paulino z Dominikany z wynikiem 47,98, a trzecie Salwa Eid Naser z Bahrajnu z czasem 48,19.

Finał 400 m w Tokio stał na bardzo wysokim poziomie – wszystkie zawodniczki zeszły poniżej 50 sekund. Bukowiecka uzyskała najlepszy czas w sezonie. 49,27 to również najszybszy wynik w historii, który nie wystarczył do zdobycia medalu MŚ.

Rezultat McLaughlin-Levrone to drugi najlepszy wynik w historii tej konkurencji. Jej 47,78 jest jednocześnie rekordem Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej. Do poprawienia rekordu świata Amerykance zabrakło 0,18 s.

Światową rekordzistką pozostaje Niemka Marita Koch, która w 1985 roku w Canberze pobiegła 47,60. McLaughlin-Levrone natomiast jest posiadaczką rekordu świata na 400 m ppł – 50,37, a w tej konkurencji zdobyła dwa złote medale olimpijskie oraz złoto i srebro mistrzostw świata.

PONIŻEJ ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Na żywo

Natalia Bukowiecka w finale MŚ w Tokio

A my dziękujemy Natalii Bukowieckiej za piękne emocje na koniec czwartkowych zmagań na Stadionie Olimpijskim w Tokio!

Natalia Bukowiecka dla TVP: mogłabym pociągnąć może mocniej tą końcówkę, gdyby tych treningów było więcej - powiedziała na koniec.

Natalia Bukowiecka dla TVP: Zregenerowałam się, czuję, że mój organizm będzie w przyszłym gotowy do cięższej pracy. Mimo słabszych przygotowań i tak byłam gotowa do ciężkiej pracy. Mimo tego pechowego czwartego miejsca, to i tak jestem szczęśliwa. 

Natalia Bukowiecka dla TVP: Wczoraj pomyślałam sobie, że zaimponowałam sama sobie. Jak mówiłam, że rok olimpijski jest trudny, to jednak też jest trudniejszy. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, a teraz miała za sobą parę wpadek. Nie wiedziałam, czego się po sobie spodziewać. 

Natalia Bukowiecka dla TVP tuż po biegu: Nie były to dobre warunki, ale tez bieżnia jest szybka. Wyniki są tu kosmiczne. Generalnie we wszystkich konkurencjach jest tu wysoki poziom. Po cichu wierzyłam w ten medal, choć wiedziałam, że będzie to bardzo trudne.

To najlepszy wynik w sezonie Natalii Bukowieckiej.

Czas Natalii Bukowieckiej to 49.27

Natalia Bukowiecka robiła co mogła, biegła na czwartym miejscu i kończy bieg tuż za podium.

47.80! Rekord mistrzostw świata Levrone! Złoto dla Amerykanki!

To ostatnia konkurencja dzisiejszego dnia.

Ruszyły!

15:24

Sydney McLaughlin-Levrone na torze piątym, Amerykanka jest największą faworytką. 

Natalia Bukowiecka na torze ósmym!

Panie już w blokach startowych. Trwa przedstawianie finalistek!

15:22

Niestety, w stolicy Japonii pada od dłuższego czasu. 

15:22

Czekamy na ostatnie wydarzenia tego dnia w Tokio. Czekamy na bieg Natalii Bukowieckiej.

