Polski mistrz olimpijski zakończył karierę. Poruszający wpis Dariusza Kowaluka

Dariusz Kowaluk, mistrz olimpijski z Tokio, zakończył sportową karierę

Lekkoatleta ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych

- Długo zwlekałem z tą decyzją – napisał wprost Dariusz Kowaluk

Polski mistrz olimpijski zakończył karierę. Smutna informacja

Dariusz Kowaluk, złoty medalista olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m, zakończył karierę sportową. 29-letni lekkoatleta ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że nadszedł właściwy moment, by zamknąć rozdział związany z wyczynowym bieganiem.

Największy sukces Kowaluka to złoto igrzysk w Tokio w 2021 roku. W biegu eliminacyjnym sztafety 4x400 m wystąpił razem z Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Kajetanem Duszyńskim. W finale pobiegli Duszyński, Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic oraz Natalia Bukowiecka (wówczas Kaczmarek).

- Przyszedł najwyższy czas zakończyć moją wyczynową przygodę z bieganiem. Długo zwlekałem z tą decyzją, ale to jest ten moment. Szczególnie dziękuję moim trenerom, sztabowi lekarskiemu, znajomym z bieżni, rodzinie, dziewczynie, klubom sportowym, PZLA oraz sponsorom – napisał zawodnik na Instagramie.

Kowaluk szczerze o tym, co dał mu sport: Ukształtowało mój charakter

Reprezentujący barwy AZS AWF Warszawa sprinter zdobył także srebro mistrzostw Europy do lat 23 w Bydgoszczy w 2017 roku i wielokrotnie stawał na podium krajowych zawodów. Jego rekord życiowy na 400 m to 45,44 sekundy.

- Sport pozostanie ze mną jako dodatek do życia codziennego. Trenowanie dało mi o wiele więcej niż tylko medale – ukształtowało mój charakter i nauczyło dyscypliny – dodał Kowaluk. Oficjalne pożegnanie zawodnika odbędzie się w czwartek podczas gali Złote Kolce w Chorzowie.

