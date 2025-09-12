Tomasz Majewski nie liczy na duży sukces w MŚ w Tokio, ale… Za dwa lata będzie lepiej

„Super Express”: - Pamięta pan, kiedy ostatnio nasza ekipa nie wywalczyła żadnego medalu MŚ?

To był ten jedyny raz, w roku 1987 - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski. - Cóż, może się tak zdarzyć i teraz. Ale zobaczymy, bo kilka szans jednak jest. Może nie są żelazne…

Gdzie widzi pan te szanse, skoro na listach światowych 2025 trudno znaleźć polskich lekkoatletów w elicie?

Chociażby w młocie, w osobach Pawła Fajdka i Anity Włodarczyk. Może rozpędzi się Natalia Bukowiecka. No i mamy mocną sztafetę mieszaną 4x400 metrów.

Robert Korzeniowski widzi jedną szansę na medal w MŚ w Tokio. Nadzieja w sztafecie

Akurat nasza sztafeta mieszana przewodzi tabeli sezonu, ale swój wynik uzyskała w rywalizacji wyłącznie europejskiej…

Dużo zależy od tego, jak podejdą do tej konkurencji inne zespoły, kogo zgłoszą. U nas też jak dotąd nie ma decyzji, czy w sobotnim finale pobiegłaby Natalia Bukowiecka, która nazajutrz ma eliminacje biegu indywidualnego. Jest więcej niewiadomych, bo to koniec sezonu.

Na tym samym stadionie cztery lata temu nasi lekkoatleci zdobyli aż dziewięć medali olimpijskich. A teraz rozważamy, czy wpadnie chociaż jeden…

Tamten wspaniały sukces był ponad stan. Wszystko nam wyszło. Kibice chcieliby stale sukcesów, ale tak się nie da. Przyszedł etap, który musiał nastąpić. To nic niespodziewanego. Zmiana pokoleniowa. Widać to po składzie naszej reprezentacji. Sporo zawodników w wieku zaawansowanym i trochę całkiem młodych.

Za dwa lata powinno być lepiej?

Mam nadzieję, że tak. Reprezentacja na pewno będzie dużo młodsza. Starsi zawodnicy skończą kariery, a młodzi niech osiągną poziom światowy.

Rozmawiał Dariusz Chrabałowski

MŚ w lekkoatletyce miały dotąd 19 edycji (1983-2023). Reprezentanci Polski zdobyli w nich 20 medali złotych, 20 srebrnych i 25 brązowych. Polscy multimedaliści MŚ:

Paweł Fajdek (młot) - 5 medali złotych (2013, 2015, 2017, 2019, 2022)

Anita Włodarczyk (młot) - 4 złote (2009, 2013, 2015, 2017)

Robert Korzeniowski (chód 50 km) - 3 złote (1997, 2001, 2003) i 1 brązowy (1995)

Sztafeta 4x400 m mężczyzn - 1 złoty (1999) i 3 brązowe (1997, 2001, 2007)

Wojciech Nowicki (młot) - 2 srebrne (2022, 2023) i 3 brązowe (2015, 2017, 2019)