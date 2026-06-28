Algieria - Austria (28.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-28 5:30

Algieria i Austria mierzą się właśnie na Arrowhead Stadium w Kansas City w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Dla obu drużyn to starcie o dużą stawkę w kontekście awansu do kolejnego etapu mistrzostw świata. Warto sprawdzić statystyki meczu, żeby zobaczyć, która z reprezentacji wypracowała sobie do tej pory przewagę na boisku. Aktualne statystyki oraz składy tego pojedynku są dostępne poniżej.

Złoty Puchar FIFA na tle flag Algierii i Austrii, powiewających na stadionie piłkarskim, co symbolizuje nadchodzące starcie tych drużyn w ramach Mistrzostw Świata 2026, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Algeria-Austria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Algieria - Austria

  • Algieria [2:2] Austria

Algieria - Austria - STATYSTYKI

StatystykaAlgieriaAustria
Bramki22
Kto strzelił

R. Belghali (45')

R. Mahrez (60')

M. Arnautovic (28')

M. Sabitzer (55')

Liczba kartek01
Kartki żółte-

M. Arnautovic (11')

Kartki czerwone--
Zmiany-

M. Arnautovic (46')

X. Schlager (46')

R. Schmid (46')

D. Alaba (62')

Strzały celne42
Strzały niecelne54
Wszystkie strzały117
Strzały zablokowane21
Strzały z pola karnego53
Strzały spoza pola karnego64
Faule26
Rzuty rożne02
Spalone03
Posiadanie piłki58%42%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania452321
Celne podania409279
Skuteczność podań90%87%
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Algieria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Algieria:

  • Oussama Benbot (bramkarz)
  • Rafik Belghali (obrońca)
  • Aïssa Mandi (obrońca)
  • Ramy Bensebaini (obrońca)
  • Jaouen Hadjam (obrońca)
  • Houssem Aouar (pomocnik)
  • Nabil Bentaleb (pomocnik)
  • Ibrahim Maza (pomocnik)
  • Riyad Mahrez (napastnik)
  • Amine Gouiri (napastnik)
  • Farès Chaïbi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Melvin Mastil (bramkarz)
  • Luca Zidane (bramkarz)
  • Achref Abada (obrońca)
  • Mohamed Tougai (obrońca)
  • Zineddine Belaid (obrońca)
  • Rayan Aït-Nouri (obrońca)
  • Samir Sophian Chergui (obrońca)
  • Ramiz Zerrouki (pomocnik)
  • Hicham Boudaoui (pomocnik)
  • Yassine Titraoui (pomocnik)
  • Anis Hadj Moussa (napastnik)
  • Adil Boulbina (napastnik)
  • Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
  • Farès Ghedjemis (napastnik)

Austria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Austria:

  • Alexander Schlager (bramkarz)
  • Stefan Posch (obrońca)
  • Philipp Lienhart (obrońca)
  • David Alaba (obrońca)
  • Phillipp Mwene (obrońca)
  • Nicolas Seiwald (pomocnik)
  • Xaver Schlager (pomocnik)
  • Romano Schmid (pomocnik)
  • Konrad Laimer (pomocnik)
  • Marcel Sabitzer (pomocnik)
  • Marko Arnautović (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Florian Wiegele (bramkarz)
  • Patrick Pentz (bramkarz)
  • David Affengruber (obrońca)
  • Kevin Danso (obrońca)
  • Marco Friedl (obrońca)
  • Michael Svoboda (obrońca)
  • Florian Grillitsch (pomocnik)
  • Carney Chukwuemeka (pomocnik)
  • Dejan Ljubičić (pomocnik)
  • Alexander Prass (obrońca)
  • Paul Wanner (pomocnik)
  • Alessandro Schöpf (pomocnik)
  • Patrick Wimmer (pomocnik)
  • Michael Gregoritsch (napastnik)
  • Saša Kalajdžić (napastnik)
Przyjazd kadry
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