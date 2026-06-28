Spis treści
Wynik meczu Algieria - Austria
- Algieria [2:2] Austria
Algieria - Austria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Algieria
|Austria
|Bramki
|2
|2
|Kto strzelił
R. Belghali (45')
R. Mahrez (60')
M. Arnautovic (28')
M. Sabitzer (55')
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
M. Arnautovic (11')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
M. Arnautovic (46')
X. Schlager (46')
R. Schmid (46')
D. Alaba (62')
|Strzały celne
|4
|2
|Strzały niecelne
|5
|4
|Wszystkie strzały
|11
|7
|Strzały zablokowane
|2
|1
|Strzały z pola karnego
|5
|3
|Strzały spoza pola karnego
|6
|4
|Faule
|2
|6
|Rzuty rożne
|0
|2
|Spalone
|0
|3
|Posiadanie piłki
|58%
|42%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|452
|321
|Celne podania
|409
|279
|Skuteczność podań
|90%
|87%
JAN TOMASZEWSKI ROZPŁAKAŁ SIĘ, KIEDY OGLĄDAŁ SHOW LEWEGO I SZCZĘSNEGO
Algieria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Algieria:
- Oussama Benbot (bramkarz)
- Rafik Belghali (obrońca)
- Aïssa Mandi (obrońca)
- Ramy Bensebaini (obrońca)
- Jaouen Hadjam (obrońca)
- Houssem Aouar (pomocnik)
- Nabil Bentaleb (pomocnik)
- Ibrahim Maza (pomocnik)
- Riyad Mahrez (napastnik)
- Amine Gouiri (napastnik)
- Farès Chaïbi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Melvin Mastil (bramkarz)
- Luca Zidane (bramkarz)
- Achref Abada (obrońca)
- Mohamed Tougai (obrońca)
- Zineddine Belaid (obrońca)
- Rayan Aït-Nouri (obrońca)
- Samir Sophian Chergui (obrońca)
- Ramiz Zerrouki (pomocnik)
- Hicham Boudaoui (pomocnik)
- Yassine Titraoui (pomocnik)
- Anis Hadj Moussa (napastnik)
- Adil Boulbina (napastnik)
- Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
- Farès Ghedjemis (napastnik)
Austria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Austria:
- Alexander Schlager (bramkarz)
- Stefan Posch (obrońca)
- Philipp Lienhart (obrońca)
- David Alaba (obrońca)
- Phillipp Mwene (obrońca)
- Nicolas Seiwald (pomocnik)
- Xaver Schlager (pomocnik)
- Romano Schmid (pomocnik)
- Konrad Laimer (pomocnik)
- Marcel Sabitzer (pomocnik)
- Marko Arnautović (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Florian Wiegele (bramkarz)
- Patrick Pentz (bramkarz)
- David Affengruber (obrońca)
- Kevin Danso (obrońca)
- Marco Friedl (obrońca)
- Michael Svoboda (obrońca)
- Florian Grillitsch (pomocnik)
- Carney Chukwuemeka (pomocnik)
- Dejan Ljubičić (pomocnik)
- Alexander Prass (obrońca)
- Paul Wanner (pomocnik)
- Alessandro Schöpf (pomocnik)
- Patrick Wimmer (pomocnik)
- Michael Gregoritsch (napastnik)
- Saša Kalajdžić (napastnik)