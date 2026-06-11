Alisson Becker - sylwetka, kariera i statystyki brazylijskiego bramkarza

Alisson Becker - życiorys i kariera

Alisson Becker trafił do piłkarskiej akademii klubu Internacional w wieku 10 lat. W seniorskiej drużynie zadebiutował 17 lutego 2013 roku i przez kolejne sezony seryjnie zdobywał z nią mistrzostwo stanu. Na początku 2016 roku za 7,5 miliona euro przeszedł do włoskiego zespołu AS Roma. Początkowo był tam rezerwowym, ale szybko przejął rolę pierwszego bramkarza po odejściu Wojciecha Szczęsnego do Juventusu. W barwach włoskiej drużyny spisywał się bardzo dobrze, co zaowocowało tytułem najlepszego bramkarza ligi w 2018 roku.

W lipcu 2018 roku bramkarz przeniósł się do angielskiego klubu Liverpool za rekordową w tamtym czasie kwotę 72,5 miliona euro. W nowym zespole z miejsca stał się podstawowym graczem i z biegiem lat wygrał z nim Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Brazylijczyk przeszedł też do historii jako pierwszy bramkarz w dziejach klubu Liverpool, który strzelił gola w oficjalnym meczu. Zdobył tę bramkę głową w 2021 roku w ostatnich minutach spotkania. Zawodnik jest znany ze świetnej gry nogami poza polem karnym, co pozwala jego drużynom na grę bardzo wysoko ustawioną linią obrony. Eksperci często chwalą go za świetne ustawianie się na boisku oraz skuteczność w sytuacjach sam na sam z napastnikami.

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Alisson Becker - najważniejsze informacje

Bramkarz urodził się i wychował w Brazylii, ale jego rodzina od strony ojca ma niemieckie pochodzenie. Z tego powodu zawodnik posiada również niemiecki paszport, a w czasie gry we Włoszech nazywano go po prostu Niemcem. Piłkarz jest bardzo religijny i z tego powodu zyskał w szatni przydomek Święty Bramkarz. Poza boiskiem bramkarz udziela się charytatywnie i został mianowany ambasadorem dobrej woli Światowej Organizacji Zdrowia. Występuje regularnie w reprezentacji Brazylii, z którą w 2019 roku wygrał turniej Copa América i został wybrany najlepszym bramkarzem całych zawodów. Dodatkowo prywatnie jest mężem brazylijskiej lekarki i ojcem 3 dzieci.

Imię i nazwisko: Álisson Ramsés Becker

Álisson Ramsés Becker Data urodzenia: 2 października 1992

2 października 1992 Miejsce urodzenia: Novo Hamburgo, Brazylia

Novo Hamburgo, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Internacional

Internacional Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Bramkarz

Bramkarz Wzrost: 193 cm

Alisson Becker - kariera w liczbach

Brazylijski bramkarz rozegrał w swojej dotychczasowej karierze blisko 500 spotkań w rozgrywkach klubowych. Najwięcej występów zanotował w barwach angielskiego zespołu Liverpool, gdzie gra nieprzerwanie od 2018 roku. Wcześniej regularnie stawał między słupkami w rodzimej lidze oraz na boiskach we Włoszech. Równolegle od 2015 roku zawodnik gromadzi występy w seniorskiej reprezentacji narodowej swojego kraju. Poniżej znajduje się tabela z dokładnym podsumowaniem rozegranych meczów i zdobytych bramek w poszczególnych drużynach: