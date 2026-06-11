Alphonso Davies - statystyki, życiorys i kariera w liczbach kanadyjskiego obrońcy

Alphonso Davies - życiorys i kariera

Alphonso Boyle Davies przyszedł na świat 2 listopada 2000 roku w obozie dla uchodźców w Ghanie. Jego rodzice pochodzą z Liberii i uciekli stamtąd przed wojną domową. W 2005 roku cała rodzina wyemigrowała do Kanady i zamieszkała w Edmonton, gdzie chłopak zaczął grać w piłkę w darmowej lidze dla dzieci z uboższych dzielnic. W wieku 14 lat przeprowadził się sam do Vancouver, aby trenować w młodzieżowej akademii klubu Vancouver Whitecaps FC. Szybko przebił się do pierwszej drużyny i zadebiutował w lidze jako drugi najmłodszy piłkarz w historii tych rozgrywek. W 2018 roku został wybrany najlepszym graczem zespołu Vancouver Whitecaps FC i zdobył nagrodę za najładniejszego gola w sezonie.

Występy w Kanadzie sprawiły, że w lipcu 2018 roku podpisał kontrakt z klubem Bayern Monachium za rekordową wtedy kwotę dla amerykańskiej ligi. W niemieckim zespole szybko stał się podstawowym lewym obrońcą i już w sezonie 19/20 wygrał potrójną koronę, w tym Ligę Mistrzów oraz ligę niemiecką. Piłkarz jest znany z dużej szybkości, a w jednym z meczów rozpędził się do ponad 37 kilometrów na godzinę. W lutym 2025 roku przedłużył swój kontrakt z zespołem Bayern Monachium do czerwca 2030 roku. Do tej pory wywalczył z tym klubem siedem tytułów mistrza Niemiec. Kanadyjczyk został również pierwszym piłkarzem na świecie, który pełni funkcję ambasadora agencji ONZ do spraw uchodźców.

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Alphonso Davies - najważniejsze informacje

Lewy obrońca spędził pierwsze lata swojego życia w Afryce, ale oficjalne obywatelstwo kanadyjskie otrzymał 6 czerwca 2017 roku. Tydzień później zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Kanady jako najmłodszy zawodnik w jej historii. W lipcu 2017 roku strzelił dwa gole w turnieju o Złoty Puchar i został najmłodszym zdobywcą bramki dla kanadyjskiej kadry narodowej. Alphonso Davies zapisał się w historii swojego kraju w listopadzie 2022 roku, kiedy strzelił gola w meczu z Chorwacją na mistrzostwach świata w Katarze. Była to pierwsza bramka dla Kanady w historii jej startów na turniejach tej rangi. Zawodnik jest regularnie wybierany piłkarzem roku w Kanadzie i z czasem został kapitanem swojej drużyny narodowej.

Imię i nazwisko: Alphonso Boyle Davies

Alphonso Boyle Davies Data urodzenia: 2 listopada 2000 roku

2 listopada 2000 roku Miejsce urodzenia: Buduburam, Ghana

Buduburam, Ghana Narodowość: Kanada

Kanada Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: lewy obrońca

lewy obrońca Wzrost: 185 cm

Alphonso Davies - kariera w liczbach

Statystyki kanadyjskiego obrońcy obejmują mecze w klubach z Ameryki Północnej oraz Europy, a także występy w kadrze narodowej. W lidze amerykańskiej rozegrał kilkadziesiąt spotkań dla zespołu Vancouver Whitecaps FC, gdzie zdobył 12 bramek. Najwięcej meczów w swojej karierze zaliczył jednak w barwach drużyny Bayern Monachium, dla której zagrał już blisko 250 razy i strzelił 15 goli w różnych rozgrywkach. W reprezentacji Kanady wystąpił blisko 60 razy i zdobył 15 bramek, w tym historycznego gola na mistrzostwach świata. Podsumowanie wszystkich występów piłkarza w kadrze oraz w zespołach klubowych przedstawia poniższa tabela: