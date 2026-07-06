Mundial przynosi kolejne emocje, a kibice zastanawiają się, jakie mecze dzisiaj, w poniedziałek 6 lipca 2026.

Przed nami dwa następne mecze w 1/8 finału MŚ 2026, zagrają potęgi!

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

Znamy już cztery drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów MŚ 2026. W 1/4 finału zagrają Francja z Maroko oraz Norwegia z Anglią. Przed nami kolejne mecze w 1/8 finału, a dwa z nich zostaną rozegrane dzisiaj.

Mecze dzisiaj w MŚ 2026. Terminarz na poniedziałek 6 lipca

Godz. 21: Portugalia - Hiszpania (AT&T Stadium, Dallas)

Mecz Portugalia - Hiszpania to dzisiejszy hit w 1/8 finału MŚ 2026. Iberyjskie derby wywołują ogromne emocje. Portugalia z Cristiano Ronaldo kontra Hiszpania, która po niemrawym początku w fazie grupowej wyraźnie się rozkręciła. Na tym mundialu nie straciła jeszcze ani jednej bramki. Portugalia i Hiszpania poprzedni raz zmierzyły się w ubiegłorocznym finale Ligi Narodów UEFA. Mecz zakończył się remisem 2:2, a w rzutach karnych lepsi okazali się Portugalczycy (5:3). Kibice znów mogą spodziewać się otwartego meczu pełnego indywidualnych popisów. Lekkim faworytem są lekko Hiszpanie, ale Portugalia w fazie pucharowej potrafi zaskoczyć. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2 w nocy: USA - Belgia (Lumen Field, Seattle)

Mecz USA - Belgia to drugi dzisiejszy hit 1/8 finału MŚ 2026. Niestety, zostanie rozegrany późno w nocy. Gospodarze turnieju zagrają z doświadczoną reprezentacją Belgii. „Czerwone Diabły” wciąż mają w składzie De Bruyne, Lukaku czy Courtoisa i chcą udowodnić, że ich złota generacja jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Z kolei Team USA, napędzany fantastyczną atmosferą na trybunach, marzy o historycznym ćwierćfinale. Amerykański pressing i szybkość kontra belgijska technika i doświadczenie – to może być bardzo wyrównane i ciekawe starcie. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

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