Arabia Saudyjska - Urugwaj (16.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-16 1:10

Arabia Saudyjska i Urugwaj mierzą się właśnie na Hard Rock Stadium w Miami Gardens w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie pierwszych punktów w turnieju. Aktualne statystyki meczu Arabia Saudyjska - Urugwaj pozwalają szybko sprawdzić, która z drużyn częściej atakuje i jak wygląda sytuacja na boisku. Poniżej znajdziecie dane dotyczące strzałów, posiadania piłki oraz składy obu zespołów.

Saudi Arabia-Uruguay (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Saudi Arabia-Uruguay (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Arabia Saudyjska - Urugwaj

  • Arabia Saudyjska [1:0] Urugwaj

Arabia Saudyjska - Urugwaj - STATYSTYKI

StatystykaArabia SaudyjskaUrugwaj
Bramki10
Kto strzelił

A. Al Amri (41')

-
Liczba kartek10
Kartki żółte

A. Al Amri (44')

-
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne32
Strzały niecelne22
Wszystkie strzały55
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego34
Strzały spoza pola karnego21
Faule55
Rzuty rożne42
Spalone02
Posiadanie piłki42%58%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania202282
Celne podania159239
Skuteczność podań79%85%
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Arabia Saudyjska - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:

  • Mohammed Al-Owais (bramkarz)
  • Saud Abdulhamid (obrońca)
  • Hassan Altambakti (obrońca)
  • Abdulelah Al-Amri (obrońca)
  • Moteb Al-Harbi (obrońca)
  • Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
  • Mohamed Kanno (pomocnik)
  • Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
  • Salem Al-Dawsari (pomocnik)
  • Musab Al Juwayr (napastnik)
  • Firas Al-Buraikan (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
  • Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
  • Ali Lajami (obrońca)
  • Jehad Thakri (obrońca)
  • Hassan Kadesh (obrońca)
  • Ali Majrashi (obrońca)
  • Nawaf Boushal (obrońca)
  • Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
  • Ziyad Aljohani (pomocnik)
  • Ayman Yahya (pomocnik)
  • Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
  • Saleh Al-Shehri (napastnik)
  • Khalid Al-Ghannam (napastnik)
  • Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
  • Sultan Mandash (napastnik)

Urugwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Urugwaj:

  • Fernando Muslera (bramkarz)
  • Guillermo Varela (obrońca)
  • Sebastián Cáceres (obrońca)
  • Mathías Olivera (obrońca)
  • Matías Viña (obrońca)
  • Federico Valverde (pomocnik)
  • Manuel Ugarte (pomocnik)
  • Rodrigo Bentancur (pomocnik)
  • Maximiliano Araújo (pomocnik)
  • Federico Viñas (napastnik)
  • Darwin Núñez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Santiago Mele (bramkarz)
  • Sergio Rochet (bramkarz)
  • José María Giménez (obrońca)
  • Juan Sanabria (pomocnik)
  • Santiago Bueno (obrońca)
  • Joaquín Piquerez (obrońca)
  • Brian Rodríguez (napastnik)
  • Facundo Pellistri (pomocnik)
  • Emiliano Martínez (pomocnik)
  • Agustín Canobbio (napastnik)
  • Nicolás de la Cruz (pomocnik)
  • Rodrigo Zalazar (pomocnik)
  • Rodrigo Aguirre (napastnik)
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