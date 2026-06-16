Arabia Saudyjska - Urugwaj (16.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport 1:10

Arabia Saudyjska i Urugwaj mierzą się właśnie na Hard Rock Stadium w Miami Gardens w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie pierwszych punktów w turnieju. Aktualne statystyki meczu Arabia Saudyjska - Urugwaj pozwalają szybko sprawdzić, która z drużyn częściej atakuje i jak wygląda sytuacja na boisku. Poniżej znajdziecie dane dotyczące strzałów, posiadania piłki oraz składy obu zespołów.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Saudi Arabia-Uruguay (Mecz Mundial 2026)