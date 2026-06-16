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Wynik meczu Arabia Saudyjska - Urugwaj
- Arabia Saudyjska [1:0] Urugwaj
Arabia Saudyjska - Urugwaj - STATYSTYKI
|Statystyka
|Arabia Saudyjska
|Urugwaj
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
A. Al Amri (41')
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
A. Al Amri (44')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|2
|Strzały niecelne
|2
|2
|Wszystkie strzały
|5
|5
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|3
|4
|Strzały spoza pola karnego
|2
|1
|Faule
|5
|5
|Rzuty rożne
|4
|2
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|42%
|58%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|202
|282
|Celne podania
|159
|239
|Skuteczność podań
|79%
|85%
Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania
Arabia Saudyjska - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:
- Mohammed Al-Owais (bramkarz)
- Saud Abdulhamid (obrońca)
- Hassan Altambakti (obrońca)
- Abdulelah Al-Amri (obrońca)
- Moteb Al-Harbi (obrońca)
- Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
- Mohamed Kanno (pomocnik)
- Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
- Salem Al-Dawsari (pomocnik)
- Musab Al Juwayr (napastnik)
- Firas Al-Buraikan (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
- Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
- Ali Lajami (obrońca)
- Jehad Thakri (obrońca)
- Hassan Kadesh (obrońca)
- Ali Majrashi (obrońca)
- Nawaf Boushal (obrońca)
- Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
- Ziyad Aljohani (pomocnik)
- Ayman Yahya (pomocnik)
- Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
- Saleh Al-Shehri (napastnik)
- Khalid Al-Ghannam (napastnik)
- Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
- Sultan Mandash (napastnik)
Urugwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Urugwaj:
- Fernando Muslera (bramkarz)
- Guillermo Varela (obrońca)
- Sebastián Cáceres (obrońca)
- Mathías Olivera (obrońca)
- Matías Viña (obrońca)
- Federico Valverde (pomocnik)
- Manuel Ugarte (pomocnik)
- Rodrigo Bentancur (pomocnik)
- Maximiliano Araújo (pomocnik)
- Federico Viñas (napastnik)
- Darwin Núñez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Santiago Mele (bramkarz)
- Sergio Rochet (bramkarz)
- José María Giménez (obrońca)
- Juan Sanabria (pomocnik)
- Santiago Bueno (obrońca)
- Joaquín Piquerez (obrońca)
- Brian Rodríguez (napastnik)
- Facundo Pellistri (pomocnik)
- Emiliano Martínez (pomocnik)
- Agustín Canobbio (napastnik)
- Nicolás de la Cruz (pomocnik)
- Rodrigo Zalazar (pomocnik)
- Rodrigo Aguirre (napastnik)