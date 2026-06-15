Belgia - Egipt (15.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-15 23:05

Mecz Belgii z Egiptem na Mundialu 2026 odbył się 15 czerwca na stadionie Lumen Field w Seattle. Obie reprezentacje zaczęły tym spotkaniem swoje zmagania w fazie grupowej mistrzostw świata. Kto częściej utrzymywał się przy piłce i jaki wynik widniał na tablicy po ostatnim gwizdku? Poniżej znajdziecie składy oraz statystyki meczu Belgia - Egipt.

Belgium-Egypt (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Belgium-Egypt (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Belgia - Egipt

  • Belgia [1:1] Egipt

Belgia - Egipt - STATYSTYKI

StatystykaBelgiaEgipt
Bramki11
Kto strzelił

M. Hany (66')

E. Ashour (19')

Liczba kartek22
Kartki żółte

T. Castagne (14')

M. De Cuyper (75')

M. Attia (13')

A. Fatouh (34')

Kartki czerwone--
Zmiany

T. Castagne (56')

A. Onana (56')

C. De Ketelaere (66')

J. Doku (86')

K. De Bruyne (86')

E. Ashour (71')

M. Ziko (76')

M. Salah (76')

H. Fathy (89')

A. Fatouh (89')

Strzały celne33
Strzały niecelne63
Wszystkie strzały1414
Strzały zablokowane58
Strzały z pola karnego811
Strzały spoza pola karnego63
Faule1514
Rzuty rożne27
Spalone01
Posiadanie piłki53%47%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania432388
Celne podania371314
Skuteczność podań86%81%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Nathan Ngoy (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Amadou Onana (pomocnik)
  • Youri Tielemans (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Jérémy Doku (pomocnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Mike Penders (bramkarz)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Alexis Saelemaekers (napastnik)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Dodi Lukebakio (napastnik)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)

Egipt - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Egipt:

  • Mostafa Shobeir (bramkarz)
  • Mohamed Hany (obrońca)
  • Yasser Ibrahim (obrońca)
  • Hamdy Fathy (obrońca)
  • Ahmed Fatouh (obrońca)
  • Mohanad Lasheen (pomocnik)
  • Marwan Attia (pomocnik)
  • Mohamed Salah (pomocnik)
  • Emam Ashour (pomocnik)
  • Mostafa Ziko (pomocnik)
  • Omar Marmoush (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mahdi Soliman (bramkarz)
  • Mohamed Alaa (bramkarz)
  • Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
  • Hossam Abdelmaguid (obrońca)
  • Karim Hafez (obrońca)
  • Mohamed Abdelmonem (obrońca)
  • Rami Rabia (obrońca)
  • Tarek Alaa (obrońca)
  • Haissem Hassan (napastnik)
  • Ibrahim Adel (napastnik)
  • Mahmoud Saber (pomocnik)
  • Mahmoud Trézéguet (napastnik)
  • Nabil Donga (pomocnik)
  • Zizo (napastnik)
  • Hamza Abdelkarim (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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