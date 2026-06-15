Wynik meczu Belgia - Egipt
- Belgia [1:1] Egipt
Belgia - Egipt - STATYSTYKI
|Statystyka
|Belgia
|Egipt
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
M. Hany (66')
E. Ashour (19')
|Liczba kartek
|2
|2
|Kartki żółte
T. Castagne (14')
M. De Cuyper (75')
M. Attia (13')
A. Fatouh (34')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
T. Castagne (56')
A. Onana (56')
C. De Ketelaere (66')
J. Doku (86')
K. De Bruyne (86')
E. Ashour (71')
M. Ziko (76')
M. Salah (76')
H. Fathy (89')
A. Fatouh (89')
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|6
|3
|Wszystkie strzały
|14
|14
|Strzały zablokowane
|5
|8
|Strzały z pola karnego
|8
|11
|Strzały spoza pola karnego
|6
|3
|Faule
|15
|14
|Rzuty rożne
|2
|7
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|53%
|47%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|432
|388
|Celne podania
|371
|314
|Skuteczność podań
|86%
|81%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Nathan Ngoy (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Amadou Onana (pomocnik)
- Youri Tielemans (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Jérémy Doku (pomocnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Senne Lammens (bramkarz)
- Mike Penders (bramkarz)
- Arthur Theate (obrońca)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Koni De Winter (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Alexis Saelemaekers (napastnik)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Diego Moreira (napastnik)
- Dodi Lukebakio (napastnik)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)
Egipt - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Egipt:
- Mostafa Shobeir (bramkarz)
- Mohamed Hany (obrońca)
- Yasser Ibrahim (obrońca)
- Hamdy Fathy (obrońca)
- Ahmed Fatouh (obrońca)
- Mohanad Lasheen (pomocnik)
- Marwan Attia (pomocnik)
- Mohamed Salah (pomocnik)
- Emam Ashour (pomocnik)
- Mostafa Ziko (pomocnik)
- Omar Marmoush (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mahdi Soliman (bramkarz)
- Mohamed Alaa (bramkarz)
- Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
- Hossam Abdelmaguid (obrońca)
- Karim Hafez (obrońca)
- Mohamed Abdelmonem (obrońca)
- Rami Rabia (obrońca)
- Tarek Alaa (obrońca)
- Haissem Hassan (napastnik)
- Ibrahim Adel (napastnik)
- Mahmoud Saber (pomocnik)
- Mahmoud Trézéguet (napastnik)
- Nabil Donga (pomocnik)
- Zizo (napastnik)
- Hamza Abdelkarim (napastnik)