Aurélien Tchouaméni - statystyki, kariera i sukcesy francuskiego piłkarza

Aurélien Tchouaméni - życiorys i kariera

Aurélien Tchouaméni urodził się w Rouen, ale dorastał w mieście Bordeaux. Jego rodzice mają kameruńskie korzenie, a obywatelstwo francuskie uzyskali pod koniec 2000 roku. Piłkarz stawiał pierwsze kroki w dorosłym futbolu w barwach Girondins Bordeaux, gdzie zadebiutował latem 2018 roku w meczu Ligi Europy. Na początku 2020 roku przeniósł się do AS Monaco. To właśnie w tym zespole wyrobił sobie mocne nazwisko w lidze francuskiej i zapracował na transfer do jednej z najlepszych drużyn na świecie.

W lipcu 2022 roku Francuz podpisał sześcioletni kontrakt z Realem Madryt. Kwota transferu wyniosła 80 milionów euro, ale dzięki różnym bonusom może urosnąć nawet do 100 milionów euro. Z hiszpańskim klubem wygrał już między innymi Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo kraju. Tchouaméni regularnie gra też w reprezentacji Francji, z którą dotarł do finału mistrzostw świata w 2022 roku. Podczas tego turnieju strzelił ważnego gola w ćwierćfinale przeciwko Anglii, jednak w przegranym meczu finałowym z Argentyną nie wykorzystał rzutu karnego. W 2026 roku hiszpańskie media pisały o jego bójce z kolegą z drużyny Federico Valverde, za co otrzymał karę finansową w wysokości 500 tysięcy euro.

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Aurélien Tchouaméni - najważniejsze informacje

Ten defensywny pomocnik mierzy 188 centymetrów wzrostu i w razie potrzeby może grać także na środku obrony. Obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiego zespołu Real Madryt oraz gra w pierwszej reprezentacji Francji. Zawodnik zdobył w swojej karierze sporo nagród drużynowych oraz indywidualnych, w tym tytuł najlepszego młodego piłkarza w lidze francuskiej. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym francuskim graczu.

Imię i nazwisko: Aurélien Djani Tchouaméni

Aurélien Djani Tchouaméni Data urodzenia: 27.01.2000

27.01.2000 Miejsce urodzenia: Rouen, Francja

Rouen, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: Bordeaux

Bordeaux Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 188 cm

Aurélien Tchouaméni - kariera w liczbach

Środkowy pomocnik spędził wiele lat na boiskach we Francji, po czym przeniósł się do ligi hiszpańskiej. Łącznie w barwach zespołu Real Madryt rozegrał prawie 200 spotkań i zdobył w nich kilka bramek. W reprezentacji Francji pojawiał się na boisku kilkadziesiąt razy, zapisując na swoim koncie trafienia w meczach towarzyskich oraz na wielkich turniejach międzynarodowych. Dokładne statystyki występów tego piłkarza we wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych przedstawia poniższa tabela: