Aurélien Tchouaméni - statystyki, kariera i sukcesy francuskiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:37

Aurélien Tchouaméni zaczynał karierę we francuskim Bordeaux, następnie przeniósł się do AS Monaco, a latem 2022 roku został zawodnikiem Realu Madryt. W reprezentacji Francji zadebiutował w 2021 roku i zdobył z nią wicemistrzostwo świata podczas turnieju w Katarze. Poniżej zebraliśmy najważniejsze fakty z jego życia, przebieg kariery klubowej oraz szczegółowe statystyki meczowe.

Aurélien Tchouaméni - życiorys i kariera

Aurélien Tchouaméni urodził się w Rouen, ale dorastał w mieście Bordeaux. Jego rodzice mają kameruńskie korzenie, a obywatelstwo francuskie uzyskali pod koniec 2000 roku. Piłkarz stawiał pierwsze kroki w dorosłym futbolu w barwach Girondins Bordeaux, gdzie zadebiutował latem 2018 roku w meczu Ligi Europy. Na początku 2020 roku przeniósł się do AS Monaco. To właśnie w tym zespole wyrobił sobie mocne nazwisko w lidze francuskiej i zapracował na transfer do jednej z najlepszych drużyn na świecie.

W lipcu 2022 roku Francuz podpisał sześcioletni kontrakt z Realem Madryt. Kwota transferu wyniosła 80 milionów euro, ale dzięki różnym bonusom może urosnąć nawet do 100 milionów euro. Z hiszpańskim klubem wygrał już między innymi Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo kraju. Tchouaméni regularnie gra też w reprezentacji Francji, z którą dotarł do finału mistrzostw świata w 2022 roku. Podczas tego turnieju strzelił ważnego gola w ćwierćfinale przeciwko Anglii, jednak w przegranym meczu finałowym z Argentyną nie wykorzystał rzutu karnego. W 2026 roku hiszpańskie media pisały o jego bójce z kolegą z drużyny Federico Valverde, za co otrzymał karę finansową w wysokości 500 tysięcy euro.

Czy najpiękniejsza sędzia piłki nożnej weźmie udział w nagiej sesji?

Aurélien Tchouaméni - najważniejsze informacje

Ten defensywny pomocnik mierzy 188 centymetrów wzrostu i w razie potrzeby może grać także na środku obrony. Obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiego zespołu Real Madryt oraz gra w pierwszej reprezentacji Francji. Zawodnik zdobył w swojej karierze sporo nagród drużynowych oraz indywidualnych, w tym tytuł najlepszego młodego piłkarza w lidze francuskiej. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym francuskim graczu.

  • Imię i nazwisko: Aurélien Djani Tchouaméni
  • Data urodzenia: 27.01.2000
  • Miejsce urodzenia: Rouen, Francja
  • Narodowość: Francja
  • Pierwszy klub: Bordeaux
  • Aktualny klub: Real Madryt
  • Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik
  • Wzrost: 188 cm

Aurélien Tchouaméni - kariera w liczbach

Środkowy pomocnik spędził wiele lat na boiskach we Francji, po czym przeniósł się do ligi hiszpańskiej. Łącznie w barwach zespołu Real Madryt rozegrał prawie 200 spotkań i zdobył w nich kilka bramek. W reprezentacji Francji pojawiał się na boisku kilkadziesiąt razy, zapisując na swoim koncie trafienia w meczach towarzyskich oraz na wielkich turniejach międzynarodowych. Dokładne statystyki występów tego piłkarza we wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
21/26 Reprezentacja Francji 44 3
25/26 Real Madryt 49 2
24/25 Real Madryt 58 2
23/24 Real Madryt 38 3
22/23 Real Madryt 50 0
21/22 AS Monaco 50 5
20/21 AS Monaco 42 3
19/20 AS Monaco 3 0
19/20 Bordeaux 18 0
18/19 Bordeaux 19 1
17/18 Bordeaux II 16 3
Mundial 2026 - zawodnicy
MUNDIAL 2026