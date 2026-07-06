Erling Haaland jak legendy polskiej piłki. Powtórzył te liczby

Niemalże wszystkie gwiazdy "dowiozły" formę na ten mundial. Mimo tak morderczego sezonu ligowego. To pierwszy taki przypadek w historii mundiali, by już w trakcie jednej edycji aż trzech piłkarzy osiągnęło granicę siedmiu goli. Messi wyrównał swój najlepszy wynik z mistrzostw świata po spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka, dzień później do Argentyńczyka dołączył Mbappe, a teraz ten sam dorobek osiągnął Haaland (tuż za nimi jest Harry Kane, który trafił w starciu z Meksykiem).

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Norweg zapisał się również w historycznych statystykach. Jest pierwszym zawodnikiem od 1970 roku, który po swoich czterech pierwszych występach na mundialach zdobył co najmniej siedem bramek. Wcześniej dokonał tego jedynie Gerd Müller, który w takim samym momencie kariery miał osiem trafień.

Isabel Haugseng Johansen, dziewczyna Erlinga Haalanda [Zdjęcia]

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Erling jak Grzegorz

Na tym jednak imponujące liczby się nie kończą. Według danych Opta Haaland zdobył już cztery gole, które przesądziły o zwycięstwach swojej reprezentacji podczas jednego mundialu. Wcześniej taki wynik osiągnęło tylko dwóch piłkarzy – Salvatore Schillaci na turnieju w 1990 roku oraz Grzegorz Lato podczas mistrzostw świata w 1974 roku. Obaj zakończyli tamte imprezy z pięcioma zwycięskimi trafieniami i sięgnęli po koronę króla strzelców. Dla Haalanda to z pewnością dobry znak.

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Haaland został dopiero ósmym piłkarzem, któremu udało się ustrzelić dublet brazylijskiej kadrze w fazie pucharowej mundialu.

Wszyscy zawodnicy, którzy zdobywali dublet przeciwko Brazylii w fazie pucharowej mistrzostw świata, pochodzili z Europy. W tym elitarnym gronie znajduje się również polski akcent. W 1938 roku Ernest Wilimowski nie zatrzymał się na dwóch golach – w meczu 1/8 finału przeciwko Brazylii aż czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców, ustanawiając rekord, którego nikt później nie zdołał wyrównać.

4 - Erling Haaland is the fourth player to score as many as four match-winning goals in a single FIFA World Cup:5 - 🇵🇱 Grzegorz Lato (1974)5 - 🇮🇹 Salvatore Schillaci (1990)4 - 🇳🇴 Erling Haaland (2026)4 - 🇩🇪 Gerd Müller (1970)Difference. pic.twitter.com/wzRd2mZyLF— OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026