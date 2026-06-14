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Wynik meczu Australia - Turcja
- Australia [1:0] Turcja
Australia - Turcja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Australia
|Turcja
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
N. Irankunda (27')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|1
|2
|Strzały niecelne
|2
|4
|Wszystkie strzały
|3
|8
|Strzały zablokowane
|0
|2
|Strzały z pola karnego
|2
|4
|Strzały spoza pola karnego
|1
|4
|Faule
|5
|1
|Rzuty rożne
|2
|2
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|33%
|67%
|Interwencje bramkarza
|2
|0
|Wszystkie podania
|127
|266
|Celne podania
|103
|244
|Skuteczność podań
|81%
|92%
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Australia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Australia:
- Patrick Beach (bramkarz)
- Alessandro Circati (obrońca)
- Harry Souttar (obrońca)
- Cameron Burgess (obrońca)
- Jacob Italiano (pomocnik)
- Aiden O'Neill (pomocnik)
- Paul Okon-Engstler (pomocnik)
- Jordan Bos (pomocnik)
- Nestory Irankunda (napastnik)
- Connor Metcalfe (napastnik)
- Mohamed Touré (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mathew Ryan (bramkarz)
- Paul Izzo (bramkarz)
- Miloš Degenek (obrońca)
- Jason Geria (obrońca)
- Aziz Behich (obrońca)
- Lucas Herrington (obrońca)
- Kai Trewin (obrońca)
- Cameron Devlin (pomocnik)
- Jackson Irvine (pomocnik)
- Mathew Leckie (napastnik)
- Ajdin Hrustić (pomocnik)
- Awer Mabil (pomocnik)
- Cristian Volpato (pomocnik)
- Nishan Velupillay (napastnik)
- Tete Yengi (napastnik)
Turcja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Turcja:
- Uğurcan Çakır (bramkarz)
- Zeki Çelik (obrońca)
- Merih Demiral (obrońca)
- Abdülkerim Bardakcı (obrońca)
- Ferdi Kadıoğlu (obrońca)
- Hakan Çalhanoğlu (pomocnik)
- İsmail Yüksek (pomocnik)
- Arda Güler (pomocnik)
- Orkun Kökçü (pomocnik)
- Barış Alper Yılmaz (pomocnik)
- Kerem Aktürkoğlu (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mert Günok (bramkarz)
- Altay Bayındır (bramkarz)
- Çağlar Söyüncü (obrońca)
- Eren Elmalı (obrońca)
- Ozan Kabak (obrońca)
- Mert Müldür (obrońca)
- Samet Akaydın (obrońca)
- Kaan Ayhan (obrońca)
- Salih Özcan (pomocnik)
- İrfan Can Kahveci (pomocnik)
- Yunus Akgün (napastnik)
- Oğuz Aydın (napastnik)
- Can Uzun (pomocnik)
- Deniz Gül (napastnik)
- Kenan Yıldız (napastnik)