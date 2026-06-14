Australia - Turcja (14.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-14 6:40

Australia i Turcja mierzą się właśnie na BC Place w Vancouver w swoim pierwszym meczu na Mundialu 2026. Walka o punkty w fazie grupowej trwa, a kibice czekają na akcje podbramkowe obu zespołów. Jeśli chcecie wiedzieć, kto ma przewagę na boisku i jak wyglądają przewinienia, zerknijcie w liczby. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki meczu Australia – Turcja.

Australia-Türkiye (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Australia-Türkiye (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Australia - Turcja

  • Australia [1:0] Turcja

Australia - Turcja - STATYSTYKI

StatystykaAustraliaTurcja
Bramki10
Kto strzelił

N. Irankunda (27')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne12
Strzały niecelne24
Wszystkie strzały38
Strzały zablokowane02
Strzały z pola karnego24
Strzały spoza pola karnego14
Faule51
Rzuty rożne22
Spalone01
Posiadanie piłki33%67%
Interwencje bramkarza20
Wszystkie podania127266
Celne podania103244
Skuteczność podań81%92%
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Australia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Australia:

  • Patrick Beach (bramkarz)
  • Alessandro Circati (obrońca)
  • Harry Souttar (obrońca)
  • Cameron Burgess (obrońca)
  • Jacob Italiano (pomocnik)
  • Aiden O'Neill (pomocnik)
  • Paul Okon-Engstler (pomocnik)
  • Jordan Bos (pomocnik)
  • Nestory Irankunda (napastnik)
  • Connor Metcalfe (napastnik)
  • Mohamed Touré (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mathew Ryan (bramkarz)
  • Paul Izzo (bramkarz)
  • Miloš Degenek (obrońca)
  • Jason Geria (obrońca)
  • Aziz Behich (obrońca)
  • Lucas Herrington (obrońca)
  • Kai Trewin (obrońca)
  • Cameron Devlin (pomocnik)
  • Jackson Irvine (pomocnik)
  • Mathew Leckie (napastnik)
  • Ajdin Hrustić (pomocnik)
  • Awer Mabil (pomocnik)
  • Cristian Volpato (pomocnik)
  • Nishan Velupillay (napastnik)
  • Tete Yengi (napastnik)

Turcja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Turcja:

  • Uğurcan Çakır (bramkarz)
  • Zeki Çelik (obrońca)
  • Merih Demiral (obrońca)
  • Abdülkerim Bardakcı (obrońca)
  • Ferdi Kadıoğlu (obrońca)
  • Hakan Çalhanoğlu (pomocnik)
  • İsmail Yüksek (pomocnik)
  • Arda Güler (pomocnik)
  • Orkun Kökçü (pomocnik)
  • Barış Alper Yılmaz (pomocnik)
  • Kerem Aktürkoğlu (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mert Günok (bramkarz)
  • Altay Bayındır (bramkarz)
  • Çağlar Söyüncü (obrońca)
  • Eren Elmalı (obrońca)
  • Ozan Kabak (obrońca)
  • Mert Müldür (obrońca)
  • Samet Akaydın (obrońca)
  • Kaan Ayhan (obrońca)
  • Salih Özcan (pomocnik)
  • İrfan Can Kahveci (pomocnik)
  • Yunus Akgün (napastnik)
  • Oğuz Aydın (napastnik)
  • Can Uzun (pomocnik)
  • Deniz Gül (napastnik)
  • Kenan Yıldız (napastnik)
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