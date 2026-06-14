MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w niedzielę 14 czerwca? To mógł być dzień Polaków

Tureccy kibice nie mieli szczęścia do terminarza. W niedzielny poranek będą musieli rozbudzić się, aby nie spóźnić się na mecz z Australią. Pierwszy gwizdek zaplanowany na godz. 6.00 naszego czasu. Ponadto - o godz. 4.00 (polskiego czasu) Turcy zagrają z USA, a o godz. 5.00 z Paragwajem. Jedynym plusem jest fakt, że nad Bosforem jest godzina do przodu. To jednak wciąż rano...

Może polscy kibice się skuszą na turecko-australijską konfrontację? Typujemy, że prędzej nastawią budzik, niż będą czekać całą noc do pierwszego gwizdka. Choć oczywiście istnieje też szansa, że niektórzy (ci najbardziej wkręceni w mundial) w ogóle nie zasną po rywalizacji Haiti ze Szkocją (ten mecz rozpoczął się o godz. 3.00 polskiego czasu).

MŚ: poranek (14 czerwca)

06:00 Australia – Turcja (grupa D, Vancouver, transmisja w TVP 2 i w TVP Sport)

Co dalej? Do gry wkroczy grupa F, w której mieliśmy się znaleźć w przypadku wyeliminowania Szwecji w marcowym finale baraży. Reprezentacja Polski miała stworzyć grupę z Tunezją, Holandią i Japonią. Na razie w Dallas, gdzie zresztą Biało-Czerwoni mieli stacjonować, zmierzą się Pomarańczowi z przedstawicielami z Azji. W akcji zobaczymy również mistrzów świata z 2014 roku i kadrę, która nieoczekiwanie poprzednie dwa mundiale kończyła na fazie grupowej. Z Curacao zagrają Niemcy, jak zwykle wymieniani w gronie faworytów do medalu.

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Gdzie i o której mecze MŚ w niedzielę 14 czerwca?

14 czerwca:

19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston, transmisja w TVP 2 i w TVP Sport)

22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas, transmisja w TVP 1 i TVP Sport)

Noc z 14 czerwca na 15 czerwca:

0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami, transmisja w TVP 2 i w TVP Sport)

3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles, transmisja w TVP 1 i TVP Sport)