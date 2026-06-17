Austria - Jordania (17.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-17 7:40

Austria i Jordania mierzą się właśnie na Levi's Stadium w Santa Clara podczas pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie pokaże, która z drużyn lepiej przygotowała się do rywalizacji na tegorocznych mistrzostwach świata. Jeśli interesuje was aktualny wynik lub liczba celnych strzałów, sprawdźcie statystyki meczu Austria - Jordania. Wszystkie liczby opisujące ten pojedynek są dostępne w zestawieniu poniżej.

Austria-Jordan (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Austria-Jordan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Austria - Jordania

  • Austria [1:1] Jordania

Austria - Jordania - STATYSTYKI

StatystykaAustriaJordania
Bramki11
Kto strzelił

R. Schmid (21')

A. Olwan (50')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

S. Kalajdzic (46')

X. Schlager (59')

D. Alaba (59')

P. Mwene (59')

M. Abualnadi (72')

Strzały celne24
Strzały niecelne54
Wszystkie strzały810
Strzały zablokowane12
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule96
Rzuty rożne23
Spalone21
Posiadanie piłki66%34%
Interwencje bramkarza30
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
Rozmowa z Janem Urbanem

Austria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Austria:

  • Alexander Schlager (bramkarz)
  • Stefan Posch (obrońca)
  • Philipp Lienhart (obrońca)
  • David Alaba (obrońca)
  • Phillipp Mwene (pomocnik)
  • Xaver Schlager (pomocnik)
  • Nicolas Seiwald (pomocnik)
  • Konrad Laimer (pomocnik)
  • Romano Schmid (napastnik)
  • Marcel Sabitzer (napastnik)
  • Saša Kalajdžić (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Florian Wiegele (bramkarz)
  • Patrick Pentz (bramkarz)
  • David Affengruber (obrońca)
  • Kevin Danso (obrońca)
  • Marco Friedl (obrońca)
  • Michael Svoboda (obrońca)
  • Florian Grillitsch (pomocnik)
  • Carney Chukwuemeka (pomocnik)
  • Dejan Ljubičić (pomocnik)
  • Alexander Prass (obrońca)
  • Paul Wanner (pomocnik)
  • Alessandro Schöpf (pomocnik)
  • Patrick Wimmer (pomocnik)
  • Marko Arnautović (napastnik)
  • Michael Gregoritsch (napastnik)

Jordania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Jordania:

  • Yazeed Abu Laila (bramkarz)
  • Ehsan Haddad (obrońca)
  • Abdallah Nasib (obrońca)
  • Yazan Al-Arab (obrońca)
  • Mo Abualnadi (obrońca)
  • Mohannad Abu Taha (obrońca)
  • Mousa Tamari (pomocnik)
  • Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
  • Noor Al-Deen Al Rawabdeh (pomocnik)
  • Odeh Fakhoury (pomocnik)
  • Ali Olwan (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
  • Noureddin Zaid (bramkarz)
  • Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
  • Saleem Obaid (obrońca)
  • Saad Al Rousan (obrońca)
  • Anas Badawi (obrońca)
  • Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
  • Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
  • Amer Jamous (pomocnik)
  • Rajaei Ayed (pomocnik)
  • Ibrahim Sadeh (pomocnik)
  • Mohammad Al Daoud (pomocnik)
  • Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
  • Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
  • Ali Al Azaizah (napastnik)
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