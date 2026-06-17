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Wynik meczu Austria - Jordania
- Austria [1:1] Jordania
Austria - Jordania - STATYSTYKI
|Statystyka
|Austria
|Jordania
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
R. Schmid (21')
A. Olwan (50')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
S. Kalajdzic (46')
X. Schlager (59')
D. Alaba (59')
P. Mwene (59')
M. Abualnadi (72')
|Strzały celne
|2
|4
|Strzały niecelne
|5
|4
|Wszystkie strzały
|8
|10
|Strzały zablokowane
|1
|2
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|9
|6
|Rzuty rożne
|2
|3
|Spalone
|2
|1
|Posiadanie piłki
|66%
|34%
|Interwencje bramkarza
|3
|0
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Rozmowa z Janem Urbanem
Austria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Austria:
- Alexander Schlager (bramkarz)
- Stefan Posch (obrońca)
- Philipp Lienhart (obrońca)
- David Alaba (obrońca)
- Phillipp Mwene (pomocnik)
- Xaver Schlager (pomocnik)
- Nicolas Seiwald (pomocnik)
- Konrad Laimer (pomocnik)
- Romano Schmid (napastnik)
- Marcel Sabitzer (napastnik)
- Saša Kalajdžić (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Florian Wiegele (bramkarz)
- Patrick Pentz (bramkarz)
- David Affengruber (obrońca)
- Kevin Danso (obrońca)
- Marco Friedl (obrońca)
- Michael Svoboda (obrońca)
- Florian Grillitsch (pomocnik)
- Carney Chukwuemeka (pomocnik)
- Dejan Ljubičić (pomocnik)
- Alexander Prass (obrońca)
- Paul Wanner (pomocnik)
- Alessandro Schöpf (pomocnik)
- Patrick Wimmer (pomocnik)
- Marko Arnautović (napastnik)
- Michael Gregoritsch (napastnik)
Jordania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Jordania:
- Yazeed Abu Laila (bramkarz)
- Ehsan Haddad (obrońca)
- Abdallah Nasib (obrońca)
- Yazan Al-Arab (obrońca)
- Mo Abualnadi (obrońca)
- Mohannad Abu Taha (obrońca)
- Mousa Tamari (pomocnik)
- Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
- Noor Al-Deen Al Rawabdeh (pomocnik)
- Odeh Fakhoury (pomocnik)
- Ali Olwan (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
- Noureddin Zaid (bramkarz)
- Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
- Saleem Obaid (obrońca)
- Saad Al Rousan (obrońca)
- Anas Badawi (obrońca)
- Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
- Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
- Amer Jamous (pomocnik)
- Rajaei Ayed (pomocnik)
- Ibrahim Sadeh (pomocnik)
- Mohammad Al Daoud (pomocnik)
- Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
- Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
- Ali Al Azaizah (napastnik)