Bośnia i Hercegowina - Katar (24.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Bośnia i Hercegowina oraz Katar grają właśnie na stadionie Lumen Field w Seattle w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Drużyny rywalizują o punkty w tym występie grupowym na tegorocznych mistrzostwach świata. Zastanawiacie się, kto częściej atakuje i jak wyglądają aktualne statystyki tego starcia? Poniżej możecie sprawdzić statystyki meczu Bośnia i Hercegowina - Katar.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Bosnia & Herzegovina-Qatar (Mecz Mundial 2026)