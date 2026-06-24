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Wynik meczu Bośnia i Hercegowina - Katar
- Bośnia i Hercegowina [3:1] Katar
Bośnia i Hercegowina - Katar - STATYSTYKI
|Statystyka
|Bośnia i Hercegowina
|Katar
|Bramki
|3
|1
|Kto strzelił
K. Alajbegovic (29')
M. Abunada (34')
E. Mahmic (80')
H. Al Haydos (42')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
E. Mahmic (82')
A. Fathi (78')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
I. Sunjic (46')
A. Malic (46')
N. Katic (63')
E. Dzeko (64')
K. Alajbegovic (82')
J. Gaber (46')
H. Al Haydos (56')
K. Boudiaf (72')
Edmilson Junior (79')
A. Fathi (79')
|Strzały celne
|5
|1
|Strzały niecelne
|4
|6
|Wszystkie strzały
|14
|7
|Strzały zablokowane
|5
|0
|Strzały z pola karnego
|4
|4
|Strzały spoza pola karnego
|10
|3
|Faule
|8
|13
|Rzuty rożne
|5
|4
|Spalone
|1
|3
|Posiadanie piłki
|56%
|44%
|Interwencje bramkarza
|0
|3
|Wszystkie podania
|506
|408
|Celne podania
|443
|345
|Skuteczność podań
|88%
|85%
Bośnia i Hercegowina - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:
- Nikola Vasilj (bramkarz)
- Arjan Malić (obrońca)
- Nikola Katić (obrońca)
- Stjepan Radeljić (obrońca)
- Sead Kolašinac (obrońca)
- Esmir Bajraktarević (pomocnik)
- Ivan Šunjić (pomocnik)
- Ivan Bašić (pomocnik)
- Kerim Alajbegović (pomocnik)
- Ermedin Demirović (napastnik)
- Edin Džeko (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Martin Zlomislić (bramkarz)
- Mladen Jurkas (bramkarz)
- Nihad Mujakić (obrońca)
- Dennis Hadžikadunić (obrońca)
- Amar Dedić (obrońca)
- Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
- Armin Gigović (pomocnik)
- Benjamin Tahirović (pomocnik)
- Dženis Burnić (pomocnik)
- Ermin Mahmić (pomocnik)
- Amar Memić (pomocnik)
- Jovo Lukić (napastnik)
- Samed Baždar (napastnik)
- Haris Tabaković (napastnik)
Katar - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Katar:
- Mahmud Abunada (bramkarz)
- Pedro Miguel (obrońca)
- Boualem Khoukhi (obrońca)
- Issa Laye (obrońca)
- Sultan Al-Brake (obrońca)
- Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
- Ahmed Fathi (pomocnik)
- Karim Boudiaf (pomocnik)
- Hassan Al Haydos (napastnik)
- Akram Afif (napastnik)
- Edmilson Junior (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Meshaal Barsham (bramkarz)
- Salah Zakaria (bramkarz)
- Lucas Mendes (obrońca)
- Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
- Ayoub Al Oui (obrońca)
- Almoez Ali (napastnik)
- Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
- Abdelaziz Hatem (pomocnik)
- Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
- Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)
- Mohammed Muntari (napastnik)
- Ahmed Alaaeldin (napastnik)
- Yusuf Abdurisag (napastnik)