Bośnia i Hercegowina - Katar (24.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-24 23:00

Bośnia i Hercegowina oraz Katar grają właśnie na stadionie Lumen Field w Seattle w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Drużyny rywalizują o punkty w tym występie grupowym na tegorocznych mistrzostwach świata. Zastanawiacie się, kto częściej atakuje i jak wyglądają aktualne statystyki tego starcia? Poniżej możecie sprawdzić statystyki meczu Bośnia i Hercegowina - Katar.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle flag Bośni i Hercegowiny oraz Kataru, symbolizujący rywalizację obu drużyn na Mundialu 2026. Pełne statystyki i składy meczu Bośnia i Hercegowina – Katar znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Bosnia & Herzegovina-Qatar (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Bośnia i Hercegowina - Katar

  • Bośnia i Hercegowina [3:1] Katar

Bośnia i Hercegowina - Katar - STATYSTYKI

StatystykaBośnia i HercegowinaKatar
Bramki31
Kto strzelił

K. Alajbegovic (29')

M. Abunada (34')

E. Mahmic (80')

H. Al Haydos (42')

Liczba kartek11
Kartki żółte

E. Mahmic (82')

A. Fathi (78')

Kartki czerwone--
Zmiany

I. Sunjic (46')

A. Malic (46')

N. Katic (63')

E. Dzeko (64')

K. Alajbegovic (82')

J. Gaber (46')

H. Al Haydos (56')

K. Boudiaf (72')

Edmilson Junior (79')

A. Fathi (79')

Strzały celne51
Strzały niecelne46
Wszystkie strzały147
Strzały zablokowane50
Strzały z pola karnego44
Strzały spoza pola karnego103
Faule813
Rzuty rożne54
Spalone13
Posiadanie piłki56%44%
Interwencje bramkarza03
Wszystkie podania506408
Celne podania443345
Skuteczność podań88%85%
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Bośnia i Hercegowina - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:

  • Nikola Vasilj (bramkarz)
  • Arjan Malić (obrońca)
  • Nikola Katić (obrońca)
  • Stjepan Radeljić (obrońca)
  • Sead Kolašinac (obrońca)
  • Esmir Bajraktarević (pomocnik)
  • Ivan Šunjić (pomocnik)
  • Ivan Bašić (pomocnik)
  • Kerim Alajbegović (pomocnik)
  • Ermedin Demirović (napastnik)
  • Edin Džeko (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Martin Zlomislić (bramkarz)
  • Mladen Jurkas (bramkarz)
  • Nihad Mujakić (obrońca)
  • Dennis Hadžikadunić (obrońca)
  • Amar Dedić (obrońca)
  • Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
  • Armin Gigović (pomocnik)
  • Benjamin Tahirović (pomocnik)
  • Dženis Burnić (pomocnik)
  • Ermin Mahmić (pomocnik)
  • Amar Memić (pomocnik)
  • Jovo Lukić (napastnik)
  • Samed Baždar (napastnik)
  • Haris Tabaković (napastnik)

Katar - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Katar:

  • Mahmud Abunada (bramkarz)
  • Pedro Miguel (obrońca)
  • Boualem Khoukhi (obrońca)
  • Issa Laye (obrońca)
  • Sultan Al-Brake (obrońca)
  • Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
  • Ahmed Fathi (pomocnik)
  • Karim Boudiaf (pomocnik)
  • Hassan Al Haydos (napastnik)
  • Akram Afif (napastnik)
  • Edmilson Junior (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Meshaal Barsham (bramkarz)
  • Salah Zakaria (bramkarz)
  • Lucas Mendes (obrońca)
  • Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
  • Ayoub Al Oui (obrońca)
  • Almoez Ali (napastnik)
  • Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
  • Abdelaziz Hatem (pomocnik)
  • Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
  • Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)
  • Mohammed Muntari (napastnik)
  • Ahmed Alaaeldin (napastnik)
  • Yusuf Abdurisag (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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