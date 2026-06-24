Szwajcaria - Kanada (24.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-24 23:05

Szwajcaria i Kanada zmierzyły się 24 czerwca na stadionie BC Place w Vancouver w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie było istotnym momentem dla układu tabeli w końcowej fazie rywalizacji o awans do kolejnego etapu. Jaki padł wynik i kto częściej dochodził do głosu pod bramką rywala? Tak prezentują się statystyki meczu Szwajcaria - Kanada na tegorocznych mistrzostwach świata.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle flag Szwajcarii i Kanady, powiewających na stadionie piłkarskim, symbolizuje emocje związane z meczem Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki z tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Canada (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szwajcaria - Kanada

  • Szwajcaria [2:1] Kanada

Szwajcaria - Kanada - STATYSTYKI

StatystykaSzwajcariaKanada
Bramki21
Kto strzelił

R. Vargas (46')

J. Manzambi (57')

P. David (76')

Liczba kartek12
Kartki żółte

G. Xhaka (32')

C. Larin (32')

L. Millar (87')

Kartki czerwone--
Zmiany

L. Jaquez (74')

D. Sow (74')

R. Vargas (80')

J. Manzambi (85')

B. Embolo (85')

M. Choiniere (58')

A. Ahmed (58')

C. Larin (58')

T. Buchanan (75')

R. Laryea (83')

Strzały celne45
Strzały niecelne13
Wszystkie strzały611
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego510
Strzały spoza pola karnego11
Faule1912
Rzuty rożne27
Spalone13
Posiadanie piłki56%44%
Interwencje bramkarza42
Wszystkie podania440332
Celne podania367264
Skuteczność podań83%80%
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Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Luca Jaquez (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Ricardo Rodríguez (obrońca)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Johan Manzambi (pomocnik)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Rubén Vargas (pomocnik)
  • Breel Embolo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Denis Zakaria (pomocnik)
  • Dan Ndoye (napastnik)
  • Michel Aebischer (pomocnik)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Fabian Rieder (pomocnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)
  • Cédric Itten (napastnik)

Kanada - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kanada:

  • Maxime Crépeau (bramkarz)
  • Alistair Johnston (obrońca)
  • Luc De Fougerolles (obrońca)
  • Derek Cornelius (obrońca)
  • Richie Laryea (obrońca)
  • Tajon Buchanan (pomocnik)
  • Mathieu Choinière (pomocnik)
  • Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
  • Ali Ahmed (pomocnik)
  • Jonathan David (napastnik)
  • Cyle Larin (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dayne St. Clair (bramkarz)
  • Owen Goodman (bramkarz)
  • Joel Waterman (obrońca)
  • Niko Sigur (pomocnik)
  • Moise Bombito (obrońca)
  • Alphonso Davies (obrońca)
  • Stephen Eustaquio (pomocnik)
  • Liam Millar (napastnik)
  • Jonathan Osorio (pomocnik)
  • Jacob Shaffelburg (napastnik)
  • Tani Oluwaseyi (napastnik)
  • Promise David (napastnik)
  • Jayden Nelson (napastnik)
Robert Lewandowski zarobki
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