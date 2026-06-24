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Wynik meczu Szwajcaria - Kanada
- Szwajcaria [2:1] Kanada
Szwajcaria - Kanada - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szwajcaria
|Kanada
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
R. Vargas (46')
J. Manzambi (57')
P. David (76')
|Liczba kartek
|1
|2
|Kartki żółte
G. Xhaka (32')
C. Larin (32')
L. Millar (87')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
L. Jaquez (74')
D. Sow (74')
R. Vargas (80')
J. Manzambi (85')
B. Embolo (85')
M. Choiniere (58')
A. Ahmed (58')
C. Larin (58')
T. Buchanan (75')
R. Laryea (83')
|Strzały celne
|4
|5
|Strzały niecelne
|1
|3
|Wszystkie strzały
|6
|11
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|5
|10
|Strzały spoza pola karnego
|1
|1
|Faule
|19
|12
|Rzuty rożne
|2
|7
|Spalone
|1
|3
|Posiadanie piłki
|56%
|44%
|Interwencje bramkarza
|4
|2
|Wszystkie podania
|440
|332
|Celne podania
|367
|264
|Skuteczność podań
|83%
|80%
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Luca Jaquez (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Ricardo Rodríguez (obrońca)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Johan Manzambi (pomocnik)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Rubén Vargas (pomocnik)
- Breel Embolo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Marvin Keller (bramkarz)
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Denis Zakaria (pomocnik)
- Dan Ndoye (napastnik)
- Michel Aebischer (pomocnik)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Fabian Rieder (pomocnik)
- Noah Okafor (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
- Cédric Itten (napastnik)
Kanada - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kanada:
- Maxime Crépeau (bramkarz)
- Alistair Johnston (obrońca)
- Luc De Fougerolles (obrońca)
- Derek Cornelius (obrońca)
- Richie Laryea (obrońca)
- Tajon Buchanan (pomocnik)
- Mathieu Choinière (pomocnik)
- Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
- Ali Ahmed (pomocnik)
- Jonathan David (napastnik)
- Cyle Larin (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dayne St. Clair (bramkarz)
- Owen Goodman (bramkarz)
- Joel Waterman (obrońca)
- Niko Sigur (pomocnik)
- Moise Bombito (obrońca)
- Alphonso Davies (obrońca)
- Stephen Eustaquio (pomocnik)
- Liam Millar (napastnik)
- Jonathan Osorio (pomocnik)
- Jacob Shaffelburg (napastnik)
- Tani Oluwaseyi (napastnik)
- Promise David (napastnik)
- Jayden Nelson (napastnik)