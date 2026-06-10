Brahim Diaz - statystyki, kariera i sukcesy marokańskiego pomocnika

Brahim Diaz - życiorys i kariera

Brahim Abdelkader Diaz urodził się w hiszpańskiej Maladze i tam spędził swoje dzieciństwo. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w miejscowym klubie Málaga. W wieku 16 lat przeprowadził się do Anglii i dołączył do młodzieżowej akademii Manchesteru City. Za jego transfer zapłacono wtedy 200 tysięcy funtów. Szybko przebił się do pierwszej drużyny i we wrześniu 2016 roku zadebiutował w krajowym pucharze. W barwach angielskiego zespołu zdobył mistrzostwo kraju w sezonie 2017/2018.

W styczniu 2019 roku pomocnik podpisał kontrakt z Realem Madryt, który zapłacił za niego 15,5 miliona funtów. Niedługo później zdobył mistrzostwo Hiszpanii, ale w 2020 roku klub zdecydował się wypożyczyć go do AC Milan. We Włoszech piłkarz spędził trzy sezony i sięgnął po tytuł mistrza kraju w rozgrywkach ligowych. W 2023 roku oficjalnie wrócił do Realu Madryt i przedłużył umowę na kolejne lata. Po powrocie pomógł swojej drużynie w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii oraz wygraniu Ligi Mistrzów. Podczas finałowego meczu w 2024 roku zapisał się w historii jako trzeci Marokańczyk z tym cennym europejskim trofeum.

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Brahim Diaz - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat 3 sierpnia 1999 roku. Jego matka jest Hiszpanką, natomiast ojciec to Marokańczyk mający ryfijskie korzenie. Z tego powodu zawodnik posiadał prawo do gry dla dwóch różnych państw. W 2021 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Hiszpanii i od razu strzelił bramkę w spotkaniu przeciwko Litwie. W marcu 2024 roku oficjalnie poinformował odpowiednie władze o zmianie barw narodowych na Maroko. Szybko stał się kluczowym graczem nowej kadry, z którą wygrał Puchar Narodów Afryki w 2025 roku.

Imię i nazwisko: Brahim Abdelkader Díaz

Brahim Abdelkader Díaz Data urodzenia: 03.08.1999

03.08.1999 Miejsce urodzenia: Málaga, Hiszpania

Málaga, Hiszpania Narodowość: Maroko

Maroko Pierwszy klub: Málaga

Málaga Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Pomocnik ofensywny

Pomocnik ofensywny Wzrost: 170 cm

Brahim Diaz - kariera w liczbach

Brahim Diaz jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, który potrafi grać obiema nogami. Najlepiej czuje się jako ofensywny pomocnik, ale trenerzy często ustawiają go także na bokach boiska. Kariera Marokańczyka obfituje w regularne występy w najlepszych ligach oraz europejskich pucharach. Piłkarz ma na swoim koncie sporo strzelonych goli dla AC Milan oraz Realu Madryt. Występując w kadrze Maroka został królem strzelców Pucharu Narodów Afryki, gdzie zdobył pięć bramek w pięciu kolejnych spotkaniach. Podsumowanie wszystkich występów i goli w poszczególnych drużynach prezentuje poniższa tabela: