Brazylia - Haiti (20.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-20 4:00

Brazylia i Haiti grają właśnie na Lincoln Financial Field w Filadelfii w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu zespołów szansą na poprawienie swojej sytuacji w tabeli. Aktualne statystyki meczu pokazują, jak obie drużyny radzą sobie w trwającej rywalizacji. Poniżej znajdziecie wynik, składy i statystyki meczu Brazylia - Haiti.

Złoty puchar FIFA World Cup na zielonej murawie stadionu, a za nim falujące flagi Brazylii i Haiti na tle jasnego nieba. Dowiedz się więcej o meczu Brazylia - Haiti na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Haiti (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Brazylia - Haiti

  • Brazylia [3:0] Haiti

Brazylia - Haiti - STATYSTYKI

StatystykaBrazyliaHaiti
Bramki30
Kto strzelił

M. Cunha (23')

M. Cunha (36')

Vinicius Junior (45+3')

-
Liczba kartek02
Kartki żółte-

C. Arcus (4')

F. Pierrot (45+4')

Kartki czerwone--
Zmiany

Raphinha (40')

Lucas Paqueta (64')

M. Cunha (64')

C. Arcus (46')

F. Pierrot (46')

J. Casimir (63')

Strzały celne50
Strzały niecelne01
Wszystkie strzały62
Strzały zablokowane11
Strzały z pola karnego61
Strzały spoza pola karnego01
Faule86
Rzuty rożne41
Spalone62
Posiadanie piłki61%39%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania415265
Celne podania372217
Skuteczność podań90%82%
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Brazylia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Brazylia:

  • Alisson (bramkarz)
  • Danilo (obrońca)
  • Marquinhos (obrońca)
  • Gabriel Magalhães (obrońca)
  • Douglas Santos (obrońca)
  • Bruno Guimarães (pomocnik)
  • Casemiro (pomocnik)
  • Lucas Paquetá (pomocnik)
  • Raphinha (napastnik)
  • Matheus Cunha (napastnik)
  • Vinícius Júnior (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Weverton (bramkarz)
  • Ederson (bramkarz)
  • Alex Sandro (obrońca)
  • Bremer (obrońca)
  • Léo Pereira (obrońca)
  • Roger Ibañez (obrońca)
  • Fabinho (pomocnik)
  • Luiz Henrique (napastnik)
  • Éderson (pomocnik)
  • Danilo Santos (pomocnik)
  • Rayan (napastnik)
  • Endrick (napastnik)
  • Gabriel Martinelli (napastnik)
  • Igor Thiago (napastnik)

Haiti - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Haiti:

  • Johny Placide (bramkarz)
  • Carlens Arcus (obrońca)
  • Jean-Kévin Duverne (obrońca)
  • Ricardo Adé (obrońca)
  • Hannes Delcroix (obrońca)
  • Martin Expérience (obrońca)
  • Josué Casimir (pomocnik)
  • Danley Jean Jacques (pomocnik)
  • Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
  • Ruben Providence (pomocnik)
  • Frantzdy Pierrot (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexandre Pierre (bramkarz)
  • Josué Duverger (bramkarz)
  • Keeto Thermoncy (obrońca)
  • Duke Lacroix (obrońca)
  • Garven-Michee Metusala (obrońca)
  • Wilguens Paugain (obrońca)
  • Carl Fred Sainté (pomocnik)
  • Dominique Simon (pomocnik)
  • Woodensky Pierre (pomocnik)
  • Derrick Etienne (napastnik)
  • Duckens Nazon (napastnik)
  • Louicius Don Deedson (napastnik)
  • Lenny Joseph (napastnik)
  • Wilson Isidor (napastnik)
  • Yassin Fortune (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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