Wynik meczu Brazylia - Haiti
- Brazylia [3:0] Haiti
Brazylia - Haiti - STATYSTYKI
|Statystyka
|Brazylia
|Haiti
|Bramki
|3
|0
|Kto strzelił
M. Cunha (23')
M. Cunha (36')
Vinicius Junior (45+3')
|-
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
C. Arcus (4')
F. Pierrot (45+4')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Raphinha (40')
Lucas Paqueta (64')
M. Cunha (64')
C. Arcus (46')
F. Pierrot (46')
J. Casimir (63')
|Strzały celne
|5
|0
|Strzały niecelne
|0
|1
|Wszystkie strzały
|6
|2
|Strzały zablokowane
|1
|1
|Strzały z pola karnego
|6
|1
|Strzały spoza pola karnego
|0
|1
|Faule
|8
|6
|Rzuty rożne
|4
|1
|Spalone
|6
|2
|Posiadanie piłki
|61%
|39%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|415
|265
|Celne podania
|372
|217
|Skuteczność podań
|90%
|82%
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE
Brazylia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Brazylia:
- Alisson (bramkarz)
- Danilo (obrońca)
- Marquinhos (obrońca)
- Gabriel Magalhães (obrońca)
- Douglas Santos (obrońca)
- Bruno Guimarães (pomocnik)
- Casemiro (pomocnik)
- Lucas Paquetá (pomocnik)
- Raphinha (napastnik)
- Matheus Cunha (napastnik)
- Vinícius Júnior (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Weverton (bramkarz)
- Ederson (bramkarz)
- Alex Sandro (obrońca)
- Bremer (obrońca)
- Léo Pereira (obrońca)
- Roger Ibañez (obrońca)
- Fabinho (pomocnik)
- Luiz Henrique (napastnik)
- Éderson (pomocnik)
- Danilo Santos (pomocnik)
- Rayan (napastnik)
- Endrick (napastnik)
- Gabriel Martinelli (napastnik)
- Igor Thiago (napastnik)
Haiti - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Haiti:
- Johny Placide (bramkarz)
- Carlens Arcus (obrońca)
- Jean-Kévin Duverne (obrońca)
- Ricardo Adé (obrońca)
- Hannes Delcroix (obrońca)
- Martin Expérience (obrońca)
- Josué Casimir (pomocnik)
- Danley Jean Jacques (pomocnik)
- Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
- Ruben Providence (pomocnik)
- Frantzdy Pierrot (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexandre Pierre (bramkarz)
- Josué Duverger (bramkarz)
- Keeto Thermoncy (obrońca)
- Duke Lacroix (obrońca)
- Garven-Michee Metusala (obrońca)
- Wilguens Paugain (obrońca)
- Carl Fred Sainté (pomocnik)
- Dominique Simon (pomocnik)
- Woodensky Pierre (pomocnik)
- Derrick Etienne (napastnik)
- Duckens Nazon (napastnik)
- Louicius Don Deedson (napastnik)
- Lenny Joseph (napastnik)
- Wilson Isidor (napastnik)
- Yassin Fortune (napastnik)