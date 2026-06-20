Brazylia - Haiti (20.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Brazylia i Haiti grają właśnie na Lincoln Financial Field w Filadelfii w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu zespołów szansą na poprawienie swojej sytuacji w tabeli. Aktualne statystyki meczu pokazują, jak obie drużyny radzą sobie w trwającej rywalizacji. Poniżej znajdziecie wynik, składy i statystyki meczu Brazylia - Haiti.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Haiti (Mecz Mundial 2026)