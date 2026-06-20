Wynik meczu Szkocja - Maroko
- Szkocja [0:1] Maroko
Szkocja - Maroko - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szkocja
|Maroko
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
I. Saibari (2')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
A. Robertson (65')
I. Diop (23')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
K. Tierney (60')
C. Adams (71')
R. Christie (71')
N. Patterson (89')
J. McGinn (89')
I. Saibari (84')
B. El Khannouss (84')
B. Diaz (84')
A. Ounahi (90')
|Strzały celne
|0
|2
|Strzały niecelne
|3
|6
|Wszystkie strzały
|6
|12
|Strzały zablokowane
|3
|4
|Strzały z pola karnego
|5
|9
|Strzały spoza pola karnego
|1
|3
|Faule
|10
|8
|Rzuty rożne
|1
|5
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|41%
|59%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|454
|671
|Celne podania
|388
|601
|Skuteczność podań
|85%
|90%
ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!
Szkocja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szkocja:
- Angus Gunn (bramkarz)
- Grant Hanley (obrońca)
- Jack Hendry (obrońca)
- Kieran Tierney (obrońca)
- Nathan Patterson (pomocnik)
- Scott McTominay (pomocnik)
- Lewis Ferguson (pomocnik)
- Andy Robertson (pomocnik)
- John McGinn (napastnik)
- Ryan Christie (napastnik)
- Che Adams (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Liam Kelly (bramkarz)
- Craig Gordon (bramkarz)
- Aaron Hickey (obrońca)
- John Souttar (obrońca)
- Dominic Hyam (obrońca)
- Tony Ralston (obrońca)
- Scott McKenna (obrońca)
- Tyler Fletcher (pomocnik)
- Kenny McLean (pomocnik)
- Ben Gannon-Doak (napastnik)
- Findlay Curtis (napastnik)
- Lyndon Dykes (napastnik)
- Ross Stewart (napastnik)
- George Hirst (napastnik)
- Lawrence Shankland (napastnik)
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Bono (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Brahim Díaz (pomocnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Ismael Saibari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Amine Sbai (napastnik)
- Chemsdine Talbi (napastnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)