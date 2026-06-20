Mecz Szkocja - Maroko (20.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-20 2:00

Szkocja i Maroko grają właśnie na Gillette Stadium w Bostonie w drugiej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Rywalizacja na boisku trwa, a aktualne statystyki meczu pozwalają na bieżąco śledzić, jak radzą sobie oba zespoły. Zastanawiacie się, jaki jest wynik i kto częściej utrzymuje się przy piłce? Poniżej sprawdzicie statystyki oraz składy, w jakich obie drużyny rozpoczęły to spotkanie.

Puchar Świata FIFA na tle flag Szkocji i Maroka, powiewających nad stadionem wypełnionym kibicami podczas meczu Mundialu 2026. Szczegółowe informacje o statystykach tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Scotland-Morocco (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szkocja - Maroko

  • Szkocja [0:1] Maroko

Szkocja - Maroko - STATYSTYKI

StatystykaSzkocjaMaroko
Bramki01
Kto strzelił-

I. Saibari (2')

Liczba kartek11
Kartki żółte

A. Robertson (65')

I. Diop (23')

Kartki czerwone--
Zmiany

K. Tierney (60')

C. Adams (71')

R. Christie (71')

N. Patterson (89')

J. McGinn (89')

I. Saibari (84')

B. El Khannouss (84')

B. Diaz (84')

A. Ounahi (90')

Strzały celne02
Strzały niecelne36
Wszystkie strzały612
Strzały zablokowane34
Strzały z pola karnego59
Strzały spoza pola karnego13
Faule108
Rzuty rożne15
Spalone10
Posiadanie piłki41%59%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania454671
Celne podania388601
Skuteczność podań85%90%
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Szkocja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szkocja:

  • Angus Gunn (bramkarz)
  • Grant Hanley (obrońca)
  • Jack Hendry (obrońca)
  • Kieran Tierney (obrońca)
  • Nathan Patterson (pomocnik)
  • Scott McTominay (pomocnik)
  • Lewis Ferguson (pomocnik)
  • Andy Robertson (pomocnik)
  • John McGinn (napastnik)
  • Ryan Christie (napastnik)
  • Che Adams (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Liam Kelly (bramkarz)
  • Craig Gordon (bramkarz)
  • Aaron Hickey (obrońca)
  • John Souttar (obrońca)
  • Dominic Hyam (obrońca)
  • Tony Ralston (obrońca)
  • Scott McKenna (obrońca)
  • Tyler Fletcher (pomocnik)
  • Kenny McLean (pomocnik)
  • Ben Gannon-Doak (napastnik)
  • Findlay Curtis (napastnik)
  • Lyndon Dykes (napastnik)
  • Ross Stewart (napastnik)
  • George Hirst (napastnik)
  • Lawrence Shankland (napastnik)

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Bono (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Brahim Díaz (pomocnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Ismael Saibari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Chemsdine Talbi (napastnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
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