Stany Zjednoczone - Australia (19.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-19 23:05

Mecz Stanów Zjednoczonych z Australią na Mundialu 2026 to starcie w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Reprezentacje zagrały 19 czerwca na stadionie Lumen Field w Seattle. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców? Statystyki meczu USA - Australia pokazują, co działo się na boisku w trakcie tej rywalizacji.

Trofeum Pucharu Świata FIFA oraz flagi Stanów Zjednoczonych i Australii, symbolizujące mecz Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI USA-Australia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Stany Zjednoczone - Australia

  • Stany Zjednoczone [2:0] Australia

Stany Zjednoczone - Australia - STATYSTYKI

StatystykaStany ZjednoczoneAustralia
Bramki20
Kto strzelił

C. Burgess (11')

A. Freeman (43')

-
Liczba kartek34
Kartki żółte

A. Robinson (56')

F. Balogun (89')

C. Richards (90+3')

J. Bos (16')

A. Circati (32')

H. Souttar (88')

J. Italiano (89')

Kartki czerwone--
Zmiany

R. Pepi (74')

S. Dest (80')

A. Robinson (80')

F. Balogun (90+6')

W. McKennie (90+6')

C. Burgess (46')

N. Velupillay (46')

M. Toure (46')

M. Leckie (61')

P. Okon-Engstler (78')

Strzały celne22
Strzały niecelne23
Wszystkie strzały105
Strzały zablokowane60
Strzały z pola karnego83
Strzały spoza pola karnego22
Faule1216
Rzuty rożne74
Spalone00
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza21
Wszystkie podania516301
Celne podania444219
Skuteczność podań86%73%
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Stany Zjednoczone - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:

  • Matthew Freese (bramkarz)
  • Alexander Freeman (obrońca)
  • Chris Richards (obrońca)
  • Tim Ream (obrońca)
  • Antonee Robinson (obrońca)
  • Malik Tillman (pomocnik)
  • Tyler Adams (pomocnik)
  • Sergiño Dest (pomocnik)
  • Weston McKennie (pomocnik)
  • Ricardo Pepi (pomocnik)
  • Folarin Balogun (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matt Turner (bramkarz)
  • Chris Brady (bramkarz)
  • Auston Trusty (obrońca)
  • Miles Robinson (obrońca)
  • Mark McKenzie (obrońca)
  • Joe Scally (obrońca)
  • Maximilian Arfsten (pomocnik)
  • Giovanni Reyna (pomocnik)
  • Sebastian Berhalter (pomocnik)
  • Cristian Roldán (pomocnik)
  • Brenden Aaronson (pomocnik)
  • Tim Weah (napastnik)
  • Alex Zendejas (napastnik)
  • Haji Wright (napastnik)

Australia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Australia:

  • Patrick Beach (bramkarz)
  • Jacob Italiano (obrońca)
  • Alessandro Circati (obrońca)
  • Harry Souttar (obrońca)
  • Cameron Burgess (obrońca)
  • Jordan Bos (obrońca)
  • Mathew Leckie (pomocnik)
  • Aiden O'Neill (pomocnik)
  • Paul Okon-Engstler (pomocnik)
  • Nishan Velupillay (pomocnik)
  • Mohamed Touré (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mathew Ryan (bramkarz)
  • Paul Izzo (bramkarz)
  • Miloš Degenek (obrońca)
  • Jason Geria (obrońca)
  • Aziz Behich (obrońca)
  • Lucas Herrington (obrońca)
  • Kai Trewin (obrońca)
  • Connor Metcalfe (pomocnik)
  • Cameron Devlin (pomocnik)
  • Jackson Irvine (pomocnik)
  • Ajdin Hrustić (pomocnik)
  • Awer Mabil (pomocnik)
  • Cristian Volpato (pomocnik)
  • Nestory Irankunda (napastnik)
  • Tete Yengi (napastnik)
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