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Wynik meczu Stany Zjednoczone - Australia
- Stany Zjednoczone [2:0] Australia
Stany Zjednoczone - Australia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Stany Zjednoczone
|Australia
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
C. Burgess (11')
A. Freeman (43')
|-
|Liczba kartek
|3
|4
|Kartki żółte
A. Robinson (56')
F. Balogun (89')
C. Richards (90+3')
J. Bos (16')
A. Circati (32')
H. Souttar (88')
J. Italiano (89')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
R. Pepi (74')
S. Dest (80')
A. Robinson (80')
F. Balogun (90+6')
W. McKennie (90+6')
C. Burgess (46')
N. Velupillay (46')
M. Toure (46')
M. Leckie (61')
P. Okon-Engstler (78')
|Strzały celne
|2
|2
|Strzały niecelne
|2
|3
|Wszystkie strzały
|10
|5
|Strzały zablokowane
|6
|0
|Strzały z pola karnego
|8
|3
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|12
|16
|Rzuty rożne
|7
|4
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|2
|1
|Wszystkie podania
|516
|301
|Celne podania
|444
|219
|Skuteczność podań
|86%
|73%
Stany Zjednoczone - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:
- Matthew Freese (bramkarz)
- Alexander Freeman (obrońca)
- Chris Richards (obrońca)
- Tim Ream (obrońca)
- Antonee Robinson (obrońca)
- Malik Tillman (pomocnik)
- Tyler Adams (pomocnik)
- Sergiño Dest (pomocnik)
- Weston McKennie (pomocnik)
- Ricardo Pepi (pomocnik)
- Folarin Balogun (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matt Turner (bramkarz)
- Chris Brady (bramkarz)
- Auston Trusty (obrońca)
- Miles Robinson (obrońca)
- Mark McKenzie (obrońca)
- Joe Scally (obrońca)
- Maximilian Arfsten (pomocnik)
- Giovanni Reyna (pomocnik)
- Sebastian Berhalter (pomocnik)
- Cristian Roldán (pomocnik)
- Brenden Aaronson (pomocnik)
- Tim Weah (napastnik)
- Alex Zendejas (napastnik)
- Haji Wright (napastnik)
Australia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Australia:
- Patrick Beach (bramkarz)
- Jacob Italiano (obrońca)
- Alessandro Circati (obrońca)
- Harry Souttar (obrońca)
- Cameron Burgess (obrońca)
- Jordan Bos (obrońca)
- Mathew Leckie (pomocnik)
- Aiden O'Neill (pomocnik)
- Paul Okon-Engstler (pomocnik)
- Nishan Velupillay (pomocnik)
- Mohamed Touré (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mathew Ryan (bramkarz)
- Paul Izzo (bramkarz)
- Miloš Degenek (obrońca)
- Jason Geria (obrońca)
- Aziz Behich (obrońca)
- Lucas Herrington (obrońca)
- Kai Trewin (obrońca)
- Connor Metcalfe (pomocnik)
- Cameron Devlin (pomocnik)
- Jackson Irvine (pomocnik)
- Ajdin Hrustić (pomocnik)
- Awer Mabil (pomocnik)
- Cristian Volpato (pomocnik)
- Nestory Irankunda (napastnik)
- Tete Yengi (napastnik)