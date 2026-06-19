MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w piątek, 19 czerwca? To będzie piłkarski maraton

Mundial. Jakie mecze 19 czerwca?

Kanadyjczycy byli bezlitośni dla katarskich rywali. W meczu rozegranym w Vancouver bohaterem gospodarzy został Jonathan David, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Kanada całkowicie kontrolowała przebieg gry, oddając 32 strzały, podczas gdy Katar praktycznie nie zagroził bramce przeciwnika.

ZOBACZ TEŻ: Wielka burza z Szymonem Marciniakiem! FIFA zareagowała. I koniec kropka

Znacznie więcej emocji przyniosło starcie Meksyku z Koreą Południową. O losach meczu przesądziło trafienie Luisa Romo na początku drugiej połowy. Dzięki kompletowi punktów gospodarze odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu i jako jedna z pierwszych drużyn zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

19 czerwca, godz. 21:00, grupa D: USA – Australia (Seattle), transmisja w TVP1, TVP Sport

Przed kibicami jeszcze jeden mecz gospodarzy, konkretnie Stanów Zjednoczonych z Australią. Oba zespoły rozpoczęły turniej od wygranych, dlatego zwycięzca tego pojedynku znacząco przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie D.

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

Noc z 19 na 20 czerwca, godz. 00:00, grupa C: Szkocja – Maroko (Foxborough) transmisja w TVP2, TVP Sport

Dzień otworzy rywalizacja Szkocji z Marokiem. Szkoci przystąpią do meczu jako liderzy grupy C po zwycięstwie nad Haiti, natomiast Marokańczycy będą chcieli pójść za ciosem po cennym remisie z Brazylią. Chwilę później Canarinhos staną przed szansą na pierwszą wygraną na turnieju w starciu z Haiti.

Dużą stawkę będzie miała również konfrontacja Turcji z Paragwajem. Obie drużyny przegrały na inaugurację, dlatego kolejna porażka może mocno skomplikować ich sytuację w walce o wyjście z grupy.

Pełen rozkład jazdy, jakie mecze mundialu i o której: