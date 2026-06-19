MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w piątek, 19 czerwca? To będzie piłkarski maraton

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-19 7:31

Na pierwszy gwizdek w piątek (19 czerwca) trzeba poczekać aż do godz. 21.00. Potem z kolei będzie można cieszyć się futbolem aż do sobotniego śniadania. Minionej nocy popisali się gospodarze, bowiem Meksyk pokonał Koreę 1:0, a Kanada rozbiła Katar aż 6:0, dziś wieczorem drugą kolejkę rozegrają Amerykanie. Spragnionych mundialowych emocji czeka chyba najdłuższa noc podczas tych mistrzostw

Brazylijski piłkarz Vinícius Júnior w żółtej koszulce z numerem 10 i niebieskich spodenkach, biegnący za piłką na zielonej murawie podczas meczu. W tle widać ławkę rezerwowych i kibiców. O kolejnych meczach na mundialu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock

Mundial. Jakie mecze 19 czerwca?

Kanadyjczycy byli bezlitośni dla katarskich rywali. W meczu rozegranym w Vancouver bohaterem gospodarzy został Jonathan David, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Kanada całkowicie kontrolowała przebieg gry, oddając 32 strzały, podczas gdy Katar praktycznie nie zagroził bramce przeciwnika.

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Znacznie więcej emocji przyniosło starcie Meksyku z Koreą Południową. O losach meczu przesądziło trafienie Luisa Romo na początku drugiej połowy. Dzięki kompletowi punktów gospodarze odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu i jako jedna z pierwszych drużyn zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

19 czerwca, godz. 21:00, grupa D: USA – Australia (Seattle), transmisja w TVP1, TVP Sport

Przed kibicami jeszcze jeden mecz gospodarzy, konkretnie Stanów Zjednoczonych z Australią. Oba zespoły rozpoczęły turniej od wygranych, dlatego zwycięzca tego pojedynku znacząco przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie D.

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Pytanie 1 z 15
W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy?

Noc z 19 na 20 czerwca, godz. 00:00, grupa C: Szkocja – Maroko (Foxborough) transmisja w TVP2, TVP Sport

Dzień otworzy rywalizacja Szkocji z Marokiem. Szkoci przystąpią do meczu jako liderzy grupy C po zwycięstwie nad Haiti, natomiast Marokańczycy będą chcieli pójść za ciosem po cennym remisie z Brazylią. Chwilę później Canarinhos staną przed szansą na pierwszą wygraną na turnieju w starciu z Haiti.

Dużą stawkę będzie miała również konfrontacja Turcji z Paragwajem. Obie drużyny przegrały na inaugurację, dlatego kolejna porażka może mocno skomplikować ich sytuację w walce o wyjście z grupy.

Pełen rozkład jazdy, jakie mecze mundialu i o której:

  • 19 czerwca, godz. 21:00, grupa D: USA – Australia (Seattle), transmisja w TVP1, TVP Sport
  • noc z 19 na 20 czerwca, godz. 00:00, grupa C: Szkocja – Maroko (Foxborough), transmisja w TVP2, TVP Sport
  • noc 20 czerwca, godz. 02:30, grupa C: Brazylia – Haiti (Filadelfia), transmisja w TVP1, TVP Sport
  • noc 20 czerwca, godz. 05:00, grupa D: Turcja – Paragwaj (Santa Clara), transmisja w TVP2, TVP Sport
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