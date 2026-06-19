Tej nocy rozegrał się największy dramat mundialu? To dla niego koniec, poleciały łzy

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-19 8:16

Wysokie zwycięstwo Kanady (wręcz sensacyjnie wysokie, bo aż 6:0) nad Katarem zostało przyćmione przez dramatyczne wydarzenia z drugiej połowy spotkania. W 51. minucie Ismael Kone doznał bardzo poważnej kontuzji po starciu z katarskim obrońcą Assimem Omerem Madibo.

Do feralnej sytuacji doszło w momencie, gdy kanadyjski pomocnik przygotowywał się do zagrania piłki i całym ciężarem ciała opierał się na lewej nodze. Wtedy Madibo zaatakował rywala, trafiając go w nogę. Chwilę później Kone runął na murawę, wijąc się z bólu. Reakcje zawodników obu drużyn mówiły wszystko – wielu piłkarzy odwracało wzrok, a niektórzy nie potrafili ukryć łez. Sztab medyczny błyskawicznie pojawił się na boisku i natychmiast rozpoczął pomoc poszkodowanemu.

Katarski defensor niemal od razu zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Wyraźnie wstrząśnięty obserwował cierpiącego rywala i przepraszał zarówno zawodników Kanady, jak i osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia. Po analizie VAR arbiter pokazał mu czerwoną kartkę, lecz Madibo przyjął decyzję bez protestów. Wciąż wyglądał na kompletnie rozbitego psychicznie skutkami swojej interwencji.

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Medycy niosą Ismaela Kone na noszach z boiska po poważnej kontuzji podczas meczu Kanada-Katar. Piłkarz w czarnym stroju z białymi wzorami, z opaską na nodze, wyciąga rękę. W tle zawodnicy z numerami na różowych kamizelkach. Więcej o dramatycznych chwilach na boisku przeczytasz na naszym portalu.
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Na tym jednak jego reakcja się nie zakończyła. Po meczu udał się do szatni reprezentacji Kanady, gdzie osobiście przeprosił Kone i jego kolegów z drużyny. Gest ten docenił selekcjoner Jesse Marsch.

Zawodnik przeprosił Ismaela. Przyszedł do szatni i przeprosił. Ismael przekazał to drużynie. Nie sądzę, że chciał doprowadzić do tak makabrycznego faulu czy groźnej sytuacji, więc nie winię go za to – powiedział Marsch.

Dla Kone mistrzostwa świata dobiegły już końca. Kanadyjski pomocnik będzie musiał przejść operację, a przed nim długa przerwa i rehabilitacja.

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