Tej nocy rozegrał się największy dramat mundialu? To dla niego koniec, poleciały łzy

Do feralnej sytuacji doszło w momencie, gdy kanadyjski pomocnik przygotowywał się do zagrania piłki i całym ciężarem ciała opierał się na lewej nodze. Wtedy Madibo zaatakował rywala, trafiając go w nogę. Chwilę później Kone runął na murawę, wijąc się z bólu. Reakcje zawodników obu drużyn mówiły wszystko – wielu piłkarzy odwracało wzrok, a niektórzy nie potrafili ukryć łez. Sztab medyczny błyskawicznie pojawił się na boisku i natychmiast rozpoczął pomoc poszkodowanemu.

Katarski defensor niemal od razu zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Wyraźnie wstrząśnięty obserwował cierpiącego rywala i przepraszał zarówno zawodników Kanady, jak i osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia. Po analizie VAR arbiter pokazał mu czerwoną kartkę, lecz Madibo przyjął decyzję bez protestów. Wciąż wyglądał na kompletnie rozbitego psychicznie skutkami swojej interwencji.

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Na tym jednak jego reakcja się nie zakończyła. Po meczu udał się do szatni reprezentacji Kanady, gdzie osobiście przeprosił Kone i jego kolegów z drużyny. Gest ten docenił selekcjoner Jesse Marsch.

Zawodnik przeprosił Ismaela. Przyszedł do szatni i przeprosił. Ismael przekazał to drużynie. Nie sądzę, że chciał doprowadzić do tak makabrycznego faulu czy groźnej sytuacji, więc nie winię go za to – powiedział Marsch.

Dla Kone mistrzostwa świata dobiegły już końca. Kanadyjski pomocnik będzie musiał przejść operację, a przed nim długa przerwa i rehabilitacja.

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