Brazylia - Maroko (14.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-14 0:55

Brazylia i Maroko mierzą się właśnie na MetLife Stadium w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie odbywa się 14 czerwca w Nowym Jorku i jest ważnym etapem rywalizacji na tegorocznych mistrzostwach świata. Żeby sprawdzić, jak radzą sobie obie drużyny, warto rzucić okiem na liczby i dane z tego starcia. Poniżej prezentujemy aktualne statystyki meczu Brazylia - Maroko oraz składy obu reprezentacji.

Brazil-Morocco (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Morocco (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Brazylia - Maroko

  • Brazylia [1:1] Maroko

Brazylia - Maroko - STATYSTYKI

StatystykaBrazyliaMaroko
Bramki11
Kto strzelił

Vinicius Junior (32')

I. Saibari (21')

Liczba kartek20
Kartki żółte

Casemiro (37')

Ibanez (43')

-
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne22
Strzały niecelne24
Wszystkie strzały612
Strzały zablokowane26
Strzały z pola karnego46
Strzały spoza pola karnego26
Faule78
Rzuty rożne20
Spalone00
Posiadanie piłki54%46%
Interwencje bramkarza11
Wszystkie podania252212
Celne podania220185
Skuteczność podań87%87%
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Brazylia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Brazylia:

  • Alisson (bramkarz)
  • Roger Ibañez (obrońca)
  • Marquinhos (obrońca)
  • Gabriel Magalhães (obrońca)
  • Douglas Santos (obrońca)
  • Casemiro (pomocnik)
  • Bruno Guimarães (pomocnik)
  • Raphinha (pomocnik)
  • Lucas Paquetá (pomocnik)
  • Vinícius Júnior (pomocnik)
  • Igor Thiago (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ederson (bramkarz)
  • Weverton (bramkarz)
  • Alex Sandro (obrońca)
  • Danilo (obrońca)
  • Bremer (obrońca)
  • Léo Pereira (obrońca)
  • Danilo Santos (pomocnik)
  • Fabinho (pomocnik)
  • Luiz Henrique (napastnik)
  • Rayan (napastnik)
  • Éderson (pomocnik)
  • Endrick (napastnik)
  • Matheus Cunha (napastnik)
  • Gabriel Martinelli (napastnik)

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Bono (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Brahim Díaz (pomocnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Ismael Saibari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Chemsdine Talbi (napastnik)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
Przyjazd kadry
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