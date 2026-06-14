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Wynik meczu Brazylia - Maroko
- Brazylia [1:1] Maroko
Brazylia - Maroko - STATYSTYKI
|Statystyka
|Brazylia
|Maroko
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
Vinicius Junior (32')
I. Saibari (21')
|Liczba kartek
|2
|0
|Kartki żółte
Casemiro (37')
Ibanez (43')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|2
|2
|Strzały niecelne
|2
|4
|Wszystkie strzały
|6
|12
|Strzały zablokowane
|2
|6
|Strzały z pola karnego
|4
|6
|Strzały spoza pola karnego
|2
|6
|Faule
|7
|8
|Rzuty rożne
|2
|0
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|54%
|46%
|Interwencje bramkarza
|1
|1
|Wszystkie podania
|252
|212
|Celne podania
|220
|185
|Skuteczność podań
|87%
|87%
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Brazylia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Brazylia:
- Alisson (bramkarz)
- Roger Ibañez (obrońca)
- Marquinhos (obrońca)
- Gabriel Magalhães (obrońca)
- Douglas Santos (obrońca)
- Casemiro (pomocnik)
- Bruno Guimarães (pomocnik)
- Raphinha (pomocnik)
- Lucas Paquetá (pomocnik)
- Vinícius Júnior (pomocnik)
- Igor Thiago (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ederson (bramkarz)
- Weverton (bramkarz)
- Alex Sandro (obrońca)
- Danilo (obrońca)
- Bremer (obrońca)
- Léo Pereira (obrońca)
- Danilo Santos (pomocnik)
- Fabinho (pomocnik)
- Luiz Henrique (napastnik)
- Rayan (napastnik)
- Éderson (pomocnik)
- Endrick (napastnik)
- Matheus Cunha (napastnik)
- Gabriel Martinelli (napastnik)
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Bono (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Brahim Díaz (pomocnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Ismael Saibari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Chemsdine Talbi (napastnik)
- Amine Sbai (napastnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)