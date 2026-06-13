Gwiazdy futbolu okradzione w USA. Jeszcze nie zagrali, już wielki skandal

Reprezentacja Anglii nie zdążyła jeszcze rozegrać pierwszego meczu na mistrzostwach świata, a już musi mierzyć się z nieoczekiwanymi problemami. Do bazy zespołu w Kansas City nie dotarła część wyposażenia drużyny, które zostało skradzione podczas transportu.

Piłkarze Thomasa Tuchela w sobotę przenieśli się z Florydy do Swope Soccer Village, gdzie będą przygotowywać się do kolejnych spotkań mundialu. Sam zespół bez przeszkód zameldował się w hotelu, jednak kłopoty pojawiły się przy przewozie sprzętu treningowego.

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Według informacji brytyjskich mediów z transportu zniknęły m.in. buty zawodników, oficjalne piłki turniejowe, tablice wykorzystywane przez sztab szkoleniowy oraz stoły do masażu. Pojawiły się również doniesienia, że wśród skradzionych rzeczy mogły znaleźć się korki należące do kapitana Harry'ego Kane'a i jednej z największych gwiazd zespołu, Jude'a Bellinghama.

Jak wynika z ustaleń Daily Mail Sport, po kradzieży w ładunku miała pozostać zaledwie jedna piłka. Obecnie sztab reprezentacji analizuje, jakie dokładnie wyposażenie zostało utracone i czym drużyna będzie mogła dysponować podczas najbliższych dni.

Sprawą zajęła się miejscowa policja. Funkcjonariusze potwierdzili wszczęcie dochodzenia i poinformowali, że część sprzętu nie dotarła do miejsca przeznaczenia. Według medialnych doniesień jedna osoba została już zatrzymana, a śledczy badają wszystkie okoliczności zdarzenia.

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Angielska Federacja Piłkarska współpracuje z lokalnymi służbami, licząc na odzyskanie wyposażenia przed pierwszym spotkaniem turnieju. Nieoficjalnie mówi się, że podejrzenia mogą padać na osoby odpowiedzialne za przewóz sprzętu.

To nie jedyny niepokojący incydent w okolicach bazy Anglików. W poniedziałek, zaledwie kilka kilometrów od ośrodka reprezentacji, doszło do strzelaniny, w której rannych zostało dziewięć osób. Na szczęście żadna z nich nie odniosła obrażeń zagrażających życiu.

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Tymczasem drużyna Tuchela skupia się na przygotowaniach do inauguracyjnego występu na mundialu. W środę Anglicy rozpoczną rywalizację w turnieju meczem z Chorwacją. Spotkanie w Arlington zaplanowano na godz. 22 czasu polskiego.