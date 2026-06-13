MŚ. Szymon Marciniak znowu to zrobi. Wielki mecz z jego udziałem na mundialu

FIFA ogłosiła obsadę sędziowską kolejnych spotkań mistrzostw świata. Wiadomo już, że Szymon Marciniak poprowadzi starcie Argentyny z Algierią, które odbędzie się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Polski arbiter nie pojawiał się dotąd na boisku podczas pierwszych dni turnieju. Nie został wyznaczony ani do meczu otwarcia, ani do żadnego z wcześniejszych spotkań fazy grupowej. Teraz jednak otrzymał jedno z ciekawszych zadań – poprowadzi inauguracyjny mecz obrońców tytułu.

Spotkanie Argentyna – Algieria zaplanowano na 17 czerwca o godz. 3:00 czasu polskiego na stadionie w Kansas City, znanym również jako Arrowhead Stadium.

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Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego

Marciniakowi pomagać będą jego stali współpracownicy – Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Rolę sędziego technicznego powierzono natomiast Australijczykowi Campbellowi-Kirkowi Kawanie-Waughowi.

Wszyscy doskonale pamiętamy - Szymon Marciniak w grudniu 2022 roku w Lusail został legendą światowego sędziowania. Doskonale poprowadził finał zeszłego mundialu, który Argentyna wygrała z Francją dopiero po rzutach karnych (wcześniej był remis 3:3). Przez wielu ten mecz jest uznawany za najlepszy w historii mistrzostw świata. W tym samym turniej sędziował wcześniej... mecz Argentyna - Australia.

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