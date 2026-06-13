Katar - Szwajcaria (13.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport 22:45

Katar i Szwajcaria grają właśnie swój pierwszy mecz w fazie grupowej Mundialu 2026 na Levi's Stadium w obszarze zatoki San Francisco. Spotkanie to jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie ważnych punktów na samym początku mistrzostw świata. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie piłkarze obu krajów, rzućcie okiem na statystyki meczu. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki, które pokazują przebieg tego starcia.