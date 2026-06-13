Katar - Szwajcaria (13.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-13 22:45

Katar i Szwajcaria grają właśnie swój pierwszy mecz w fazie grupowej Mundialu 2026 na Levi's Stadium w obszarze zatoki San Francisco. Spotkanie to jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie ważnych punktów na samym początku mistrzostw świata. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie piłkarze obu krajów, rzućcie okiem na statystyki meczu. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki, które pokazują przebieg tego starcia.

Wynik meczu Katar - Szwajcaria

  • Katar [0:1] Szwajcaria

Katar - Szwajcaria - STATYSTYKI

StatystykaKatarSzwajcaria
Bramki01
Kto strzelił-

B. Embolo (17')

Liczba kartek21
Kartki żółte

M. Abunada (16')

J. Gaber (23')

D. Zakaria (42')

Kartki czerwone--
Zmiany

A. Al Oui (60')

J. Gaber (60')

Y. Abdurisag (60')

D. Ndoye (65')

M. Aebischer (65')

Strzały celne27
Strzały niecelne38
Wszystkie strzały522
Strzały zablokowane07
Strzały z pola karnego318
Strzały spoza pola karnego24
Faule1011
Rzuty rożne39
Spalone01
Posiadanie piłki27%73%
Interwencje bramkarza52
Wszystkie podania179457
Celne podania118416
Skuteczność podań66%91%
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Katar - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Katar:

  • Mahmud Abunad (bramkarz)
  • Ayoub Al Oui (obrońca)
  • Pedro Miguel (obrońca)
  • Boualem Khoukhi (obrońca)
  • Homam Al-Amin (obrońca)
  • Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
  • Assim Madibo (pomocnik)
  • Issa Laye (pomocnik)
  • Edmilson Junior (napastnik)
  • Yusuf Abdurisag (napastnik)
  • Akram Afif (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Meshaal Barsham (bramkarz)
  • Salah Zakaria (bramkarz)
  • Lucas Mendes (obrońca)
  • Sultan Al-Brake (obrońca)
  • Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
  • Abdelaziz Hatem (pomocnik)
  • Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
  • Ahmed Fathi (pomocnik)
  • Karim Boudiaf (pomocnik)
  • Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
  • Almoez Ali (napastnik)
  • Mohammed Muntari (napastnik)
  • Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)
  • Hassan Al Haydos (napastnik)
  • Ahmed Alaaeldin (napastnik)

Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Denis Zakaria (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Michel Aebischer (pomocnik)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Ricardo Rodríguez (pomocnik)
  • Dan Ndoye (napastnik)
  • Rubén Vargas (napastnik)
  • Breel Embolo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Luca Jaquez (obrońca)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Fabian Rieder (pomocnik)
  • Johan Manzambi (pomocnik)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Miro Muheim (obrońca)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Cédric Itten (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
Przyjazd kadry
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