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Wynik meczu Katar - Szwajcaria
- Katar [0:1] Szwajcaria
Katar - Szwajcaria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Katar
|Szwajcaria
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
B. Embolo (17')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
M. Abunada (16')
J. Gaber (23')
D. Zakaria (42')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Al Oui (60')
J. Gaber (60')
Y. Abdurisag (60')
D. Ndoye (65')
M. Aebischer (65')
|Strzały celne
|2
|7
|Strzały niecelne
|3
|8
|Wszystkie strzały
|5
|22
|Strzały zablokowane
|0
|7
|Strzały z pola karnego
|3
|18
|Strzały spoza pola karnego
|2
|4
|Faule
|10
|11
|Rzuty rożne
|3
|9
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|27%
|73%
|Interwencje bramkarza
|5
|2
|Wszystkie podania
|179
|457
|Celne podania
|118
|416
|Skuteczność podań
|66%
|91%
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Katar - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Katar:
- Mahmud Abunad (bramkarz)
- Ayoub Al Oui (obrońca)
- Pedro Miguel (obrońca)
- Boualem Khoukhi (obrońca)
- Homam Al-Amin (obrońca)
- Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
- Assim Madibo (pomocnik)
- Issa Laye (pomocnik)
- Edmilson Junior (napastnik)
- Yusuf Abdurisag (napastnik)
- Akram Afif (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Meshaal Barsham (bramkarz)
- Salah Zakaria (bramkarz)
- Lucas Mendes (obrońca)
- Sultan Al-Brake (obrońca)
- Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
- Abdelaziz Hatem (pomocnik)
- Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
- Ahmed Fathi (pomocnik)
- Karim Boudiaf (pomocnik)
- Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
- Almoez Ali (napastnik)
- Mohammed Muntari (napastnik)
- Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)
- Hassan Al Haydos (napastnik)
- Ahmed Alaaeldin (napastnik)
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Denis Zakaria (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Michel Aebischer (pomocnik)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Ricardo Rodríguez (pomocnik)
- Dan Ndoye (napastnik)
- Rubén Vargas (napastnik)
- Breel Embolo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Marvin Keller (bramkarz)
- Luca Jaquez (obrońca)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Fabian Rieder (pomocnik)
- Johan Manzambi (pomocnik)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Miro Muheim (obrońca)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Cédric Itten (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
- Noah Okafor (napastnik)