Bruno Fernandes - statystyki, życiorys i kariera w liczbach portugalskiego pomocnika

Bruno Fernandes - życiorys i kariera

Wychowywał się w okolicach Porto i jako nastolatek kibicował drużynie Boavista oraz swojemu obecnemu klubowi z Anglii. W wieku 18 lat wyjechał do Włoch, gdzie zadebiutował w seniorskiej piłce w zespole Novara. Później grał jeszcze w takich drużynach jak Udinese i Sampdoria, ale prawdziwy przełom w jego grze nastąpił po powrocie do ojczyzny. W połowie 2017 roku kupił go Sporting CP, gdzie pomocnik zaczął notować bardzo dobre statystyki strzeleckie. W sezonie 18/19 zdobył aż 33 bramki we wszystkich rozgrywkach, co było rekordem wśród europejskich graczy na jego pozycji.

Zimą 2020 roku zgłosił się po niego Manchester United, który zapłacił za transfer 55 milionów euro. W angielskim zespole Portugalczyk szybko stał się podstawowym zawodnikiem, a w lipcu 2023 roku oficjalnie mianowano go kapitanem drużyny. Z klubem z Manchesteru zdobył Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej, odrzucając po drodze ofertę transferu do Arabii Saudyjskiej na kwotę 100 milionów euro. W sezonie 25/26 pobił historyczny rekord Premier League, notując 21 asyst w jednych rozgrywkach. Portugalczyk słynie z dużej aktywności na boisku i częstego podejmowania ryzyka przy podaniach, ale czasami bywa krytykowany za nerwowe zachowanie wobec sędziów.

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Bruno Fernandes - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat 8 września 1994 roku w portugalskim mieście Maia. Jego pełne imię i nazwisko to Bruno Miguel Borges Fernandes. Zawodnik ma 179 centymetrów wzrostu i gra na boisku jako ofensywny pomocnik. Od lat występuje w reprezentacji Portugalii, z którą zadebiutował w 2017 roku w towarzyskim meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. W życiu prywatnym od 2015 roku jest mężem Any Pinho, z którą ma córkę i syna.

Imię i nazwisko: Bruno Miguel Borges Fernandes

Bruno Miguel Borges Fernandes Data urodzenia: 08.09.1994

08.09.1994 Miejsce urodzenia: Maia, Portugalia

Maia, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Novara

Novara Aktualny klub: Manchester United

Manchester United Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik

Ofensywny pomocnik Wzrost: 179 cm

Bruno Fernandes - kariera w liczbach

Statystyki pomocnika pokazują jego duży wpływ na grę ofensywną każdej drużyny, w której występuje. Przez całą swoją karierę w klubach i reprezentacji rozegrał kilkaset oficjalnych spotkań. Dla drużyny narodowej zdobył kilkadziesiąt bramek i zagrał na dużych turniejach, w tym na mistrzostwach świata i Europy. W piłce klubowej najwięcej meczów i goli zapisał na swoim koncie w barwach angielskiego zespołu. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie najważniejszych statystyk w karierze tego zawodnika: