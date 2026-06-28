Chorwacja - Ghana (27.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-28 1:05

Chorwacja i Ghana zmierzyły się 27 czerwca na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii podczas trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To starcie miało spore znaczenie dla układu tabeli i dalszych losów obu drużyn na mistrzostwach świata. Kto wypracował sobie więcej okazji do strzelenia gola i jak prezentował się końcowy wynik tego spotkania? Sprawdźcie statystyki meczu Chorwacja - Ghana oraz składy, w jakich obie ekipy wybiegły na murawę.

Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Chorwacji i Ghany na stadionie piłkarskim, symbolizujący mecz Mundialu 2026. Pełne statystyki i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Croatia-Ghana (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Chorwacja - Ghana

  • Chorwacja [2:1] Ghana

Chorwacja - Ghana - STATYSTYKI

StatystykaChorwacjaGhana
Bramki21
Kto strzelił

P. Sucic (31')

N. Vlasic (83')

D. Luckassen (73')

Liczba kartek11
Kartki żółte

I. Perisic (68')

K. Peprah (90+4')

Kartki czerwone--
Zmiany

A. Budimir (66')

M. Kovacic (78')

M. Baturina (88')

N. Vlasic (88')

J. Adjetey (46')

E. Owusu (46')

J. Ayew (71')

K. Sulemana (71')

K. Sibo (85')

Strzały celne41
Strzały niecelne22
Wszystkie strzały85
Strzały zablokowane22
Strzały z pola karnego32
Strzały spoza pola karnego53
Faule913
Rzuty rożne32
Spalone12
Posiadanie piłki54%46%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania517444
Celne podania474396
Skuteczność podań92%89%
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Chorwacja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Chorwacja:

  • Dominik Livaković (bramkarz)
  • Josip Stanišić (obrońca)
  • Josip Šutalo (obrońca)
  • Marin Pongračić (obrońca)
  • Ivan Perišić (obrońca)
  • Luka Modrić (pomocnik)
  • Mateo Kovačić (pomocnik)
  • Nikola Vlašić (pomocnik)
  • Petar Sučić (pomocnik)
  • Martin Baturina (pomocnik)
  • Ante Budimir (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dominik Kotarski (bramkarz)
  • Ivor Pandur (bramkarz)
  • Duje Ćaleta-Car (obrońca)
  • Joško Gvardiol (obrońca)
  • Luka Vušković (obrońca)
  • Martin Erlić (obrońca)
  • Kristijan Jakić (pomocnik)
  • Luka Sučić (pomocnik)
  • Marco Pašalić (napastnik)
  • Mario Pašalić (pomocnik)
  • Nikola Moro (pomocnik)
  • Toni Fruk (pomocnik)
  • Andrej Kramarić (napastnik)
  • Igor Matanović (napastnik)
  • Petar Musa (napastnik)

Ghana - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ghana:

  • Benjamin Asare (bramkarz)
  • Marvin Senaya (obrońca)
  • Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
  • Derrick Luckassen (obrońca)
  • Gideon Mensah (obrońca)
  • Thomas Partey (pomocnik)
  • Elisha Owusu (pomocnik)
  • Kwasi Sibo (pomocnik)
  • Kamaldeen Sulemana (napastnik)
  • Jordan Ayew (napastnik)
  • Antoine Semenyo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
  • Joseph Anang (bramkarz)
  • Alidu Seidu (obrońca)
  • Abdul Mumin (obrońca)
  • Rahman Baba (obrońca)
  • Jerome Opoku (obrońca)
  • Kojo Peprah Oppong (obrońca)
  • Caleb Yirenkyi (pomocnik)
  • Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
  • Christopher Baah (napastnik)
  • Iñaki Williams (napastnik)
  • Augustine Boakye (pomocnik)
  • Brandon Thomas-Asante (napastnik)
  • Ernest Nuamah (napastnik)
  • Prince Kwabena Adu (napastnik)
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