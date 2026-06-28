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Wynik meczu Chorwacja - Ghana
- Chorwacja [2:1] Ghana
Chorwacja - Ghana - STATYSTYKI
|Statystyka
|Chorwacja
|Ghana
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
P. Sucic (31')
N. Vlasic (83')
D. Luckassen (73')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
I. Perisic (68')
K. Peprah (90+4')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Budimir (66')
M. Kovacic (78')
M. Baturina (88')
N. Vlasic (88')
J. Adjetey (46')
E. Owusu (46')
J. Ayew (71')
K. Sulemana (71')
K. Sibo (85')
|Strzały celne
|4
|1
|Strzały niecelne
|2
|2
|Wszystkie strzały
|8
|5
|Strzały zablokowane
|2
|2
|Strzały z pola karnego
|3
|2
|Strzały spoza pola karnego
|5
|3
|Faule
|9
|13
|Rzuty rożne
|3
|2
|Spalone
|1
|2
|Posiadanie piłki
|54%
|46%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|517
|444
|Celne podania
|474
|396
|Skuteczność podań
|92%
|89%
Chorwacja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Chorwacja:
- Dominik Livaković (bramkarz)
- Josip Stanišić (obrońca)
- Josip Šutalo (obrońca)
- Marin Pongračić (obrońca)
- Ivan Perišić (obrońca)
- Luka Modrić (pomocnik)
- Mateo Kovačić (pomocnik)
- Nikola Vlašić (pomocnik)
- Petar Sučić (pomocnik)
- Martin Baturina (pomocnik)
- Ante Budimir (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dominik Kotarski (bramkarz)
- Ivor Pandur (bramkarz)
- Duje Ćaleta-Car (obrońca)
- Joško Gvardiol (obrońca)
- Luka Vušković (obrońca)
- Martin Erlić (obrońca)
- Kristijan Jakić (pomocnik)
- Luka Sučić (pomocnik)
- Marco Pašalić (napastnik)
- Mario Pašalić (pomocnik)
- Nikola Moro (pomocnik)
- Toni Fruk (pomocnik)
- Andrej Kramarić (napastnik)
- Igor Matanović (napastnik)
- Petar Musa (napastnik)
Ghana - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ghana:
- Benjamin Asare (bramkarz)
- Marvin Senaya (obrońca)
- Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
- Derrick Luckassen (obrońca)
- Gideon Mensah (obrońca)
- Thomas Partey (pomocnik)
- Elisha Owusu (pomocnik)
- Kwasi Sibo (pomocnik)
- Kamaldeen Sulemana (napastnik)
- Jordan Ayew (napastnik)
- Antoine Semenyo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
- Joseph Anang (bramkarz)
- Alidu Seidu (obrońca)
- Abdul Mumin (obrońca)
- Rahman Baba (obrońca)
- Jerome Opoku (obrońca)
- Kojo Peprah Oppong (obrońca)
- Caleb Yirenkyi (pomocnik)
- Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
- Christopher Baah (napastnik)
- Iñaki Williams (napastnik)
- Augustine Boakye (pomocnik)
- Brandon Thomas-Asante (napastnik)
- Ernest Nuamah (napastnik)
- Prince Kwabena Adu (napastnik)