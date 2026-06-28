Mecz Panama - Anglia (27.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Mecz Panamy z Anglią na Mundialu 2026 to starcie rozegrane 27 czerwca na MetLife Stadium w East Rutherford. Drużyny spotkały się w trzeciej kolejce fazy grupowej, co dla obu reprezentacji oznaczało walkę o punkty w turnieju. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym pojedynku? Statystyki meczu Panama - Anglia pokazują, jak obie ekipy radziły sobie na boisku.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Panama-England (Mecz Mundial 2026)