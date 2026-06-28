Mecz Panama - Anglia (27.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-28 1:05

Mecz Panamy z Anglią na Mundialu 2026 to starcie rozegrane 27 czerwca na MetLife Stadium w East Rutherford. Drużyny spotkały się w trzeciej kolejce fazy grupowej, co dla obu reprezentacji oznaczało walkę o punkty w turnieju. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym pojedynku? Statystyki meczu Panama - Anglia pokazują, jak obie ekipy radziły sobie na boisku.

Złoty puchar FIFA World Cup obok flag Panamy i Anglii na tle stadionu piłkarskiego symbolizuje nadchodzące starcie na Mundialu 2026. Pełne składy i statystyki meczu Panama - Anglia dostępne na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Panama-England (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Panama - Anglia

  • Panama [0:2] Anglia

Panama - Anglia - STATYSTYKI

StatystykaPanamaAnglia
Bramki02
Kto strzelił-

J. Bellingham (62')

H. Kane (67')

Liczba kartek21
Kartki żółte

J. Fajardo (53')

A. Andrade (84')

J. Quansah (60')

Kartki czerwone--
Zmiany

T. Rodriguez (46')

Y. Barcenas (71')

J. Rodriguez (71')

C. Harvey (88')

J. Gutierrez (88')

J. Quansah (63')

B. Saka (63')

J. Bellingham (71')

E. Anderson (84')

H. Kane (84')

Strzały celne26
Strzały niecelne78
Wszystkie strzały1216
Strzały zablokowane32
Strzały z pola karnego812
Strzały spoza pola karnego44
Faule1411
Rzuty rożne26
Spalone34
Posiadanie piłki33%67%
Interwencje bramkarza42
Wszystkie podania260551
Celne podania195488
Skuteczność podań75%89%
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Panama - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Panama:

  • Orlando Mosquera (bramkarz)
  • Amir Murillo (obrońca)
  • Fidel Escobar (obrońca)
  • José Córdoba (obrońca)
  • Andrés Andrade (obrońca)
  • Jorge Gutiérrez (obrońca)
  • Cristian Martínez (pomocnik)
  • Yoel Bárcenas (pomocnik)
  • Carlos Harvey (pomocnik)
  • José Luis Rodríguez (pomocnik)
  • Tomás Rodríguez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • César Samudio (bramkarz)
  • Luis Mejía (bramkarz)
  • Éric Davis (obrońca)
  • Jiovany Ramos (obrońca)
  • Roderick Miller (obrońca)
  • César Blackman (obrońca)
  • Edgardo Fariña (obrońca)
  • Aníbal Godoy (pomocnik)
  • César Yanis (napastnik)
  • Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
  • Alberto Quintero (napastnik)
  • Ismael Díaz (napastnik)
  • Azarias Londoño (napastnik)
  • José Fajardo (napastnik)
  • Cecilio Waterman (napastnik)

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Bukayo Saka (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Marcus Rashford (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dean Henderson (bramkarz)
  • James Trafford (bramkarz)
  • John Stones (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Noni Madueke (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
  • Anthony Gordon (napastnik)
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