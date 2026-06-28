Wynik meczu Panama - Anglia
- Panama [0:2] Anglia
Panama - Anglia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Panama
|Anglia
|Bramki
|0
|2
|Kto strzelił
|-
J. Bellingham (62')
H. Kane (67')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
J. Fajardo (53')
A. Andrade (84')
J. Quansah (60')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
T. Rodriguez (46')
Y. Barcenas (71')
J. Rodriguez (71')
C. Harvey (88')
J. Gutierrez (88')
J. Quansah (63')
B. Saka (63')
J. Bellingham (71')
E. Anderson (84')
H. Kane (84')
|Strzały celne
|2
|6
|Strzały niecelne
|7
|8
|Wszystkie strzały
|12
|16
|Strzały zablokowane
|3
|2
|Strzały z pola karnego
|8
|12
|Strzały spoza pola karnego
|4
|4
|Faule
|14
|11
|Rzuty rożne
|2
|6
|Spalone
|3
|4
|Posiadanie piłki
|33%
|67%
|Interwencje bramkarza
|4
|2
|Wszystkie podania
|260
|551
|Celne podania
|195
|488
|Skuteczność podań
|75%
|89%
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Panama - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Panama:
- Orlando Mosquera (bramkarz)
- Amir Murillo (obrońca)
- Fidel Escobar (obrońca)
- José Córdoba (obrońca)
- Andrés Andrade (obrońca)
- Jorge Gutiérrez (obrońca)
- Cristian Martínez (pomocnik)
- Yoel Bárcenas (pomocnik)
- Carlos Harvey (pomocnik)
- José Luis Rodríguez (pomocnik)
- Tomás Rodríguez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- César Samudio (bramkarz)
- Luis Mejía (bramkarz)
- Éric Davis (obrońca)
- Jiovany Ramos (obrońca)
- Roderick Miller (obrońca)
- César Blackman (obrońca)
- Edgardo Fariña (obrońca)
- Aníbal Godoy (pomocnik)
- César Yanis (napastnik)
- Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
- Alberto Quintero (napastnik)
- Ismael Díaz (napastnik)
- Azarias Londoño (napastnik)
- José Fajardo (napastnik)
- Cecilio Waterman (napastnik)
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Bukayo Saka (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Marcus Rashford (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dean Henderson (bramkarz)
- James Trafford (bramkarz)
- John Stones (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Noni Madueke (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)
- Anthony Gordon (napastnik)