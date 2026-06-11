Chris Wood - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Chris Wood - życiorys i kariera

Urodzony w Auckland napastnik rozpoczął swoją piłkarską drogę w lokalnych zespołach, takich jak Onehunga Sports, Hamilton Wanderers i Waikato FC. W wieku kilkunastu lat wyjechał do Europy i w kwietniu 2009 roku zadebiutował w angielskiej Premier League jako zawodnik West Bromwich Albion. Był to wielki krok dla młodego piłkarza, który został zaledwie piątym Nowozelandczykiem w historii tych prestiżowych rozgrywek. Kolejne lata jego kariery to seria wypożyczeń do drużyn z niższych lig, w tym do Barnsley, Brighton & Hove Albion, Birmingham City, Bristol City oraz Millwall. Z czasem ustabilizował swoją pozycję na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej i przeniósł się do Leicester City, z którym pewnie wywalczył awans do elity.

Prawdziwy przełom nastąpił po transferze do Leeds United, gdzie zawodnik został królem strzelców zaplecza Premier League z dorobkiem 27 goli. Dobra forma zaowocowała przenosinami do Burnley, a w styczniu 2022 roku trafił do Newcastle United za 25 milionów funtów. Dzięki temu transferowi stał się najdroższym graczem z Oceanii w całej historii piłki nożnej. Następnie przeniósł się do Nottingham Forest, gdzie zapisał się w kronikach jako najlepszy strzelec klubu na najwyższym szczeblu ligowym. W rozgrywkach 2024/2025 po raz pierwszy przekroczył barierę 20 zdobytych bramek i walnie przyczynił się do awansu swojego zespołu do europejskich pucharów.

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Chris Wood - najważniejsze informacje

Chris Wood to syn Granta i Julie, a jego matka pochodzi z Anglii. Piłka nożna jest bliska całej jego rodzinie, ponieważ siostra Chelsey również grała w reprezentacji Nowej Zelandii do lat 20. Sam piłkarz prywatnie układa sobie życie z wieloletnią partnerką Emmą Lovell, z którą wziął ślub w czerwcu 2024 roku. Kilka miesięcy później para ogłosiła narodziny pierwszego dziecka. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym doświadczonym zawodniku.

Imię i nazwisko: Christopher Grant Wood

Christopher Grant Wood Data urodzenia: 7 grudnia 1991

7 grudnia 1991 Miejsce urodzenia: Auckland, Nowa Zelandia

Auckland, Nowa Zelandia Narodowość: Nowa Zelandia

Nowa Zelandia Pierwszy klub: Onehunga Sports

Onehunga Sports Aktualny klub: Nottingham Forest

Nottingham Forest Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 191 cm

Chris Wood - kariera w liczbach

Statystyki napastnika pokazują jego wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach rozgrywek. Wood rozegrał mnóstwo spotkań na angielskich boiskach, zdobywając regularnie bramki w wielu tamtejszych klubach. Jest także prawdziwą legendą swojej reprezentacji narodowej, dla której strzelił 45 goli i wystąpił na mistrzostwach świata w 2010 roku. Z kadrą grał również na igrzyskach olimpijskich i pewnie wygrał Puchar Narodów Oceanii. Szczegółowe podsumowanie jego występów w koszulce narodowej oraz w zespołach klubowych przedstawia poniższa tabela: