Christian Pulisic - statystyki, życiorys i kariera w liczbach amerykańskiego skrzydłowego

Spis treści
Christian Pulisic - życiorys i kariera
Christian Pulisic urodził się i wychował w Hershey w amerykańskim stanie Pensylwania. Piłka nożna była obecna w jego domu od najmłodszych lat, ponieważ oboje rodzice grali na poziomie uniwersyteckim. W 2015 roku tuż przed 16. urodzinami piłkarz przeniósł się do Niemiec i dołączył do młodzieżowej drużyny Borussii Dortmund. Szybko przebił się do pierwszego zespołu i w wieku 17 lat zadebiutował w seniorskiej piłce. W niemieckim klubie zdobył Puchar Niemiec i pokazał się z bardzo dobrej strony na europejskich boiskach. Dzięki temu w 2018 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika na świecie poniżej 21. roku życia.
Na początku 2019 roku skrzydłowy podpisał kontrakt z Chelsea. Angielski klub zapłacił za niego 73 miliony dolarów, co uczyniło go najdroższym północnoamerykańskim piłkarzem w historii. W Londynie spędził kilka lat i w sezonie 20/21 wygrał prestiżową Ligę Mistrzów. Latem 2023 roku Amerykanin zdecydował się na kolejne wyzwanie i podpisał umowę z AC Milan. We Włoszech szybko odzyskał wysoką formę strzelecką i stał się kluczowym zawodnikiem swojej nowej drużyny. W barwach mediolańskiego zespołu zdobył między innymi Superpuchar Włoch i pobił rekord goli strzelonych przez Amerykanina w jednym sezonie włoskiej ligi.
Christian Pulisic - najważniejsze informacje
Choć Christian Pulisic pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, posiada również chorwacki paszport dzięki korzeniom swojego dziadka. To właśnie ten dokument pozwolił mu na szybszy wyjazd do Europy i bezproblemowe rozpoczęcie profesjonalnej gry na starym kontynencie. W swojej ojczyźnie piłkarz cieszy się ogromną popularnością i ze względu na swoją rolę na boisku nosi pseudonim Kapitan Ameryka. W reprezentacji narodowej zadebiutował w 2016 roku i szybko stał się jej kluczową postacią. W wieku 20 lat otrzymał opaskę kapitańską, co uczyniło go najmłodszym kapitanem w historii amerykańskiej kadry. Z zespołem narodowym wygrał kilka turniejów i grał w pierwszych składach podczas mistrzostw świata w Katarze.
- Imię i nazwisko: Christian Mate Pulisic
- Data urodzenia: 18 września 1998 roku
- Miejsce urodzenia: Hershey, Stany Zjednoczone
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Pierwszy klub: Borussia Dortmund
- Aktualny klub: AC Milan
- Pozycja na boisku: Skrzydłowy, ofensywny pomocnik
- Wzrost: 173 cm
Christian Pulisic - kariera w liczbach
Amerykanin od samego początku kariery notuje bardzo dobre statystyki w ofensywie. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem ze swojego kraju w historii czołowych lig europejskich oraz Ligi Mistrzów. Dobre występy na boiskach przełożyły się na liczne wyróżnienia indywidualne, w tym czterokrotne zdobycie tytułu piłkarza roku w Stanach Zjednoczonych. Zawodnik regularnie trafia do siatki zarówno dla swoich pracodawców, jak i dla drużyny narodowej. Pełne zestawienie jego występów we wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych przedstawia poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|16/26
|Stany Zjednoczone
|85
|33
|25/26
|AC Milan
|34
|10
|24/25
|AC Milan
|50
|17
|23/24
|AC Milan
|50
|15
|22/23
|Chelsea
|30
|1
|21/22
|Chelsea
|38
|8
|20/21
|Chelsea
|43
|6
|19/20
|Chelsea
|34
|11
|18/19
|Borussia Dortmund
|30
|7
|17/18
|Borussia Dortmund
|42
|5
|16/17
|Borussia Dortmund
|43
|5
|15/16
|Borussia Dortmund
|12
|2