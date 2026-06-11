Christian Pulisic - statystyki, życiorys i kariera w liczbach amerykańskiego skrzydłowego

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:46

Christian Pulisic rozpoczął europejską karierę w Borussii Dortmund, skąd za rekordowe dla Amerykanina pieniądze trafił do Chelsea, a następnie przeniósł się do włoskiego AC Milan. Jako pierwszy gracz ze Stanów Zjednoczonych wystąpił i zwyciężył w finale Ligi Mistrzów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze fakty z jego życiorysu oraz podsumowaliśmy klubowe i reprezentacyjne statystyki.

Christian Pulisic - życiorys i kariera

Christian Pulisic urodził się i wychował w Hershey w amerykańskim stanie Pensylwania. Piłka nożna była obecna w jego domu od najmłodszych lat, ponieważ oboje rodzice grali na poziomie uniwersyteckim. W 2015 roku tuż przed 16. urodzinami piłkarz przeniósł się do Niemiec i dołączył do młodzieżowej drużyny Borussii Dortmund. Szybko przebił się do pierwszego zespołu i w wieku 17 lat zadebiutował w seniorskiej piłce. W niemieckim klubie zdobył Puchar Niemiec i pokazał się z bardzo dobrej strony na europejskich boiskach. Dzięki temu w 2018 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika na świecie poniżej 21. roku życia.

Na początku 2019 roku skrzydłowy podpisał kontrakt z Chelsea. Angielski klub zapłacił za niego 73 miliony dolarów, co uczyniło go najdroższym północnoamerykańskim piłkarzem w historii. W Londynie spędził kilka lat i w sezonie 20/21 wygrał prestiżową Ligę Mistrzów. Latem 2023 roku Amerykanin zdecydował się na kolejne wyzwanie i podpisał umowę z AC Milan. We Włoszech szybko odzyskał wysoką formę strzelecką i stał się kluczowym zawodnikiem swojej nowej drużyny. W barwach mediolańskiego zespołu zdobył między innymi Superpuchar Włoch i pobił rekord goli strzelonych przez Amerykanina w jednym sezonie włoskiej ligi.

Czy najpiękniejsza sędzia piłki nożnej weźmie udział w nagiej sesji?

Christian Pulisic - najważniejsze informacje

Choć Christian Pulisic pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, posiada również chorwacki paszport dzięki korzeniom swojego dziadka. To właśnie ten dokument pozwolił mu na szybszy wyjazd do Europy i bezproblemowe rozpoczęcie profesjonalnej gry na starym kontynencie. W swojej ojczyźnie piłkarz cieszy się ogromną popularnością i ze względu na swoją rolę na boisku nosi pseudonim Kapitan Ameryka. W reprezentacji narodowej zadebiutował w 2016 roku i szybko stał się jej kluczową postacią. W wieku 20 lat otrzymał opaskę kapitańską, co uczyniło go najmłodszym kapitanem w historii amerykańskiej kadry. Z zespołem narodowym wygrał kilka turniejów i grał w pierwszych składach podczas mistrzostw świata w Katarze.

  • Imię i nazwisko: Christian Mate Pulisic
  • Data urodzenia: 18 września 1998 roku
  • Miejsce urodzenia: Hershey, Stany Zjednoczone
  • Narodowość: Stany Zjednoczone
  • Pierwszy klub: Borussia Dortmund
  • Aktualny klub: AC Milan
  • Pozycja na boisku: Skrzydłowy, ofensywny pomocnik
  • Wzrost: 173 cm

Christian Pulisic - kariera w liczbach

Amerykanin od samego początku kariery notuje bardzo dobre statystyki w ofensywie. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem ze swojego kraju w historii czołowych lig europejskich oraz Ligi Mistrzów. Dobre występy na boiskach przełożyły się na liczne wyróżnienia indywidualne, w tym czterokrotne zdobycie tytułu piłkarza roku w Stanach Zjednoczonych. Zawodnik regularnie trafia do siatki zarówno dla swoich pracodawców, jak i dla drużyny narodowej. Pełne zestawienie jego występów we wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
16/26 Stany Zjednoczone 85 33
25/26 AC Milan 34 10
24/25 AC Milan 50 17
23/24 AC Milan 50 15
22/23 Chelsea 30 1
21/22 Chelsea 38 8
20/21 Chelsea 43 6
19/20 Chelsea 34 11
18/19 Borussia Dortmund 30 7
17/18 Borussia Dortmund 42 5
16/17 Borussia Dortmund 43 5
15/16 Borussia Dortmund 12 2
Mundial 2026 - zawodnicy
MUNDIAL 2026