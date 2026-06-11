Christian Pulisic - statystyki, życiorys i kariera w liczbach amerykańskiego skrzydłowego

Christian Pulisic - życiorys i kariera

Christian Pulisic urodził się i wychował w Hershey w amerykańskim stanie Pensylwania. Piłka nożna była obecna w jego domu od najmłodszych lat, ponieważ oboje rodzice grali na poziomie uniwersyteckim. W 2015 roku tuż przed 16. urodzinami piłkarz przeniósł się do Niemiec i dołączył do młodzieżowej drużyny Borussii Dortmund. Szybko przebił się do pierwszego zespołu i w wieku 17 lat zadebiutował w seniorskiej piłce. W niemieckim klubie zdobył Puchar Niemiec i pokazał się z bardzo dobrej strony na europejskich boiskach. Dzięki temu w 2018 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika na świecie poniżej 21. roku życia.

Na początku 2019 roku skrzydłowy podpisał kontrakt z Chelsea. Angielski klub zapłacił za niego 73 miliony dolarów, co uczyniło go najdroższym północnoamerykańskim piłkarzem w historii. W Londynie spędził kilka lat i w sezonie 20/21 wygrał prestiżową Ligę Mistrzów. Latem 2023 roku Amerykanin zdecydował się na kolejne wyzwanie i podpisał umowę z AC Milan. We Włoszech szybko odzyskał wysoką formę strzelecką i stał się kluczowym zawodnikiem swojej nowej drużyny. W barwach mediolańskiego zespołu zdobył między innymi Superpuchar Włoch i pobił rekord goli strzelonych przez Amerykanina w jednym sezonie włoskiej ligi.

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Christian Pulisic - najważniejsze informacje

Choć Christian Pulisic pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, posiada również chorwacki paszport dzięki korzeniom swojego dziadka. To właśnie ten dokument pozwolił mu na szybszy wyjazd do Europy i bezproblemowe rozpoczęcie profesjonalnej gry na starym kontynencie. W swojej ojczyźnie piłkarz cieszy się ogromną popularnością i ze względu na swoją rolę na boisku nosi pseudonim Kapitan Ameryka. W reprezentacji narodowej zadebiutował w 2016 roku i szybko stał się jej kluczową postacią. W wieku 20 lat otrzymał opaskę kapitańską, co uczyniło go najmłodszym kapitanem w historii amerykańskiej kadry. Z zespołem narodowym wygrał kilka turniejów i grał w pierwszych składach podczas mistrzostw świata w Katarze.

Imię i nazwisko: Christian Mate Pulisic

Christian Mate Pulisic Data urodzenia: 18 września 1998 roku

18 września 1998 roku Miejsce urodzenia: Hershey, Stany Zjednoczone

Hershey, Stany Zjednoczone Narodowość: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Pierwszy klub: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Aktualny klub: AC Milan

AC Milan Pozycja na boisku: Skrzydłowy, ofensywny pomocnik

Skrzydłowy, ofensywny pomocnik Wzrost: 173 cm

Christian Pulisic - kariera w liczbach

Amerykanin od samego początku kariery notuje bardzo dobre statystyki w ofensywie. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem ze swojego kraju w historii czołowych lig europejskich oraz Ligi Mistrzów. Dobre występy na boiskach przełożyły się na liczne wyróżnienia indywidualne, w tym czterokrotne zdobycie tytułu piłkarza roku w Stanach Zjednoczonych. Zawodnik regularnie trafia do siatki zarówno dla swoich pracodawców, jak i dla drużyny narodowej. Pełne zestawienie jego występów we wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych przedstawia poniższa tabela: