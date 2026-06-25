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Wynik meczu Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej
- Curaçao [0:2] Wybrzeże Kości Słoniowej
Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej - STATYSTYKI
|Statystyka
|Curaçao
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|Bramki
|0
|2
|Kto strzelił
|-
Nicolas Pépé (7')
Nicolas Pépé (64')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
Juninho Bacuna (75')
Nicolas Pépé (35')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Livano Comenencia (61')
Jurien Gaari (77')
Deveron Fonville (77')
Amad Diallo (45')
Ange-Yoan Bonny (67')
Nicolas Pépé (67')
Yan Diomande (67')
Franck Kessié (77')
|Strzały celne
|2
|2
|Strzały niecelne
|6
|3
|Wszystkie strzały
|9
|6
|Strzały zablokowane
|1
|1
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|11
|6
|Rzuty rożne
|3
|4
|Spalone
|1
|1
|Posiadanie piłki
|35%
|65%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Curaçao - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Curaçao:
- E. Room (bramkarz)
- J. Brenet (obrońca)
- J. Gaari (obrońca)
- A. Obispo (obrońca)
- S. Floranus (obrońca)
- Deveron Fonville (obrońca)
- T. Chong (napastnik)
- L. Bacuna (pomocnik)
- L. Comenencia (pomocnik)
- J. Locadia (napastnik)
- J. Bacuna (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- R. Bazoer (obrońca)
- B. Kuwas (pomocnik)
- G. Kastaneer (napastnik)
- K. Gorré (napastnik)
- R. van Eijma (obrońca)
- G. Roemeratoe (pomocnik)
- T. Doornbusch (bramkarz)
- S. Sambo (obrońca)
- J. Antonisse (napastnik)
- K. Felida (pomocnik)
- S. Hansen (napastnik)
- A. Martha (obrońca)
- J. Margaritha (napastnik)
- T. Bodak (bramkarz)
- T. Noslin (obrońca)
Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:
- Y. Fofana (bramkarz)
- G. Doué (obrońca)
- O. Kossounou (obrońca)
- O. Diomande (obrońca)
- C. Operi (obrońca)
- A. Diallo (napastnik)
- I. Sangaré (pomocnik)
- F. Kessié (pomocnik)
- Y. Diomande (napastnik)
- N. Pépé (napastnik)
- A. Bonny (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- C. Inao OulaÃ¯ (pomocnik)
- B. Touré (pomocnik)
- O. Diakité (napastnik)
- M. Koné (bramkarz)
- S. Adingra (napastnik)
- E. Wahi (napastnik)
- E. Agbadou (obrońca)
- P. Guiagon (napastnik)
- E. Guessand (napastnik)
- E. Ndicka (obrońca)
- G. Konan (obrońca)
- A. Lafont (bramkarz)
- J. Seri (pomocnik)
- S. Fofana (pomocnik)
- W. Singo (obrońca)