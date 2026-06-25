Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej (25.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-25 23:45

Curaçao i Wybrzeże Kości Słoniowej grają właśnie na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie ma duże znaczenie dla układu tabeli, dlatego warto śledzić przebieg rywalizacji na boisku. Aktualne statystyki meczu dają jasny obraz tego, która drużyna częściej atakuje i stwarza zagrożenie pod bramką przeciwnika. Wszystkie dane oraz składy obu reprezentacji znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Złoty puchar FIFA World Cup stoi na zielonej trawie stadionu, z powiewającymi flagami Curaçao i Wybrzeża Kości Słoniowej w tle, symbolizując rywalizację w Mundialu 2026, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Curaçao-Ivory Coast (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej

  • Curaçao [0:2] Wybrzeże Kości Słoniowej

Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej - STATYSTYKI

StatystykaCuraçaoWybrzeże Kości Słoniowej
Bramki02
Kto strzelił-

Nicolas Pépé (7')

Nicolas Pépé (64')

Liczba kartek11
Kartki żółte

Juninho Bacuna (75')

Nicolas Pépé (35')

Kartki czerwone--
Zmiany

Livano Comenencia (61')

Jurien Gaari (77')

Deveron Fonville (77')

Amad Diallo (45')

Ange-Yoan Bonny (67')

Nicolas Pépé (67')

Yan Diomande (67')

Franck Kessié (77')

Strzały celne22
Strzały niecelne63
Wszystkie strzały96
Strzały zablokowane11
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule116
Rzuty rożne34
Spalone11
Posiadanie piłki35%65%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
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Curaçao - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Curaçao:

  • E. Room (bramkarz)
  • J. Brenet (obrońca)
  • J. Gaari (obrońca)
  • A. Obispo (obrońca)
  • S. Floranus (obrońca)
  • Deveron Fonville (obrońca)
  • T. Chong (napastnik)
  • L. Bacuna (pomocnik)
  • L. Comenencia (pomocnik)
  • J. Locadia (napastnik)
  • J. Bacuna (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • R. Bazoer (obrońca)
  • B. Kuwas (pomocnik)
  • G. Kastaneer (napastnik)
  • K. Gorré (napastnik)
  • R. van Eijma (obrońca)
  • G. Roemeratoe (pomocnik)
  • T. Doornbusch (bramkarz)
  • S. Sambo (obrońca)
  • J. Antonisse (napastnik)
  • K. Felida (pomocnik)
  • S. Hansen (napastnik)
  • A. Martha (obrońca)
  • J. Margaritha (napastnik)
  • T. Bodak (bramkarz)
  • T. Noslin (obrońca)

Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:

  • Y. Fofana (bramkarz)
  • G. Doué (obrońca)
  • O. Kossounou (obrońca)
  • O. Diomande (obrońca)
  • C. Operi (obrońca)
  • A. Diallo (napastnik)
  • I. Sangaré (pomocnik)
  • F. Kessié (pomocnik)
  • Y. Diomande (napastnik)
  • N. Pépé (napastnik)
  • A. Bonny (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • C. Inao OulaÃ¯ (pomocnik)
  • B. Touré (pomocnik)
  • O. Diakité (napastnik)
  • M. Koné (bramkarz)
  • S. Adingra (napastnik)
  • E. Wahi (napastnik)
  • E. Agbadou (obrońca)
  • P. Guiagon (napastnik)
  • E. Guessand (napastnik)
  • E. Ndicka (obrońca)
  • G. Konan (obrońca)
  • A. Lafont (bramkarz)
  • J. Seri (pomocnik)
  • S. Fofana (pomocnik)
  • W. Singo (obrońca)
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