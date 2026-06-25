Mundial trwa, a tu nagła decyzja gwiazdora reprezentacji! "To koniec"

Czesi zajęli ostatnie miejsce w grupie A i odpadli z MŚ 2026.

Po tej klęsce napastnik Patrik Schick ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji Czech.

"Dzisiaj kończy się moja kariera reprezentacyjna" - poinformował w mediach społecznościowych.

MŚ 2026. Gwiazdor reprezentacji rezygnuje po klęsce

Czesi przegrali z Koreą Południową 1:2, zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1:1, a w meczu ostatniej szansy ulegli Meksykowi 0:3 i zajęli czwarte miejsce w grupie A, odpadając już z turnieju. Patrick Schick nie pomógł drużynie - nie strzelił gola na MŚ 2026. Spotkania z Koreą i RPA rozpoczął w pierwszym składzie, a w starciu z Meksykiem wszedł na boisko w 64. minucie.

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„Moja kariera reprezentacyjna kończy się dzisiaj. Decyzja ta nie została podjęta pod wpływem impulsu ani z dnia na dzień; nosiłem się z nią i rozważałem ją od dłuższego czasu” – napisał na Instagramie Schick, który zadebiutował w kadrze w 2016 roku. W drużynie narodowej rozegrał 56 meczów i zdobył 26 bramek. Z pięcioma golami wraz z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo był królem strzelców Euro 2020.

Schick do 2016 roku był piłkarzem Sparty Praga, z którą zdobył mistrzostwo i Puchar Czech. Później występował w Sampdorii i AS Roma. W sezonie 2019/20 był wypożyczony do RB Lipsk.

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Od sześciu lat Czech jest zawodnikiem Bayeru Leverkusen i stał się grającą legendą niemieckiego klubu. Rozegrał w nim 210 meczów, strzelając 103 gole i notując 16 asyst. W samej Bundeslidze zdobył 90 bramek. Był ważną częścią drużyny trenera Xabiego Alonso, która w sezonie 2023/24 wywalczyła mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec oraz doszła do finału Ligi Europy.

"Dziękuję wszystkim kibicom, kolegom z drużyny i ludziom, którzy wspierali mnie przez ten czas. To był zaszczyt zakładać czeską koszulkę" - podsumował Schick.