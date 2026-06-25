Wynik meczu Ekwador - Niemcy
- Ekwador [2:1] Niemcy
Ekwador - Niemcy - STATYSTYKI
|Statystyka
|Ekwador
|Niemcy
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
Nilson Angulo (9')
Gonzalo Plata (77')
Leroy Sané (2')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
Piero Hincapié (43')
Alan Franco (50')
Aleksandar Pavlović (44')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Enner Valencia (64')
Alan Franco (64')
Piero Hincapié (71')
Aleksandar Pavlović (45')
Kai Havertz (60')
Joshua Kimmich (60')
Felix Nmecha (64')
Florian Wirtz (73')
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|2
|1
|Wszystkie strzały
|8
|9
|Strzały zablokowane
|3
|5
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|11
|8
|Rzuty rożne
|3
|1
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|42%
|58%
|Interwencje bramkarza
|2
|1
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Ekwador - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ekwador:
- H. Galíndez (bramkarz)
- A. Franco (pomocnik)
- J. Ordoñez (obrońca)
- W. Pacho (obrońca)
- P. Hincapié (obrońca)
- J. Yeboah (pomocnik)
- M. Caicedo (pomocnik)
- P. Vite (pomocnik)
- N. Angulo (napastnik)
- G. Plata (napastnik)
- E. Valencia (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- F. Torres (obrońca)
- P. Estupiñán (obrońca)
- J. Caicedo (napastnik)
- M. Ramírez (bramkarz)
- A. Preciado (obrońca)
- J. Alcívar (pomocnik)
- G. Valle (bramkarz)
- J. Porozo (obrońca)
- D. Castillo (pomocnik)
- Y. Medina (obrońca)
- A. Minda (napastnik)
- Jeremy Arévalo (napastnik)
- A. Valencia (napastnik)
- K. Rodríguez (napastnik)
- K. Páez (pomocnik)
Niemcy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Niemcy:
- M. Neuer (bramkarz)
- J. Kimmich (pomocnik)
- J. Tah (obrońca)
- A. Rüdiger (obrońca)
- D. Raum (obrońca)
- F. Nmecha (pomocnik)
- A. Pavlović (pomocnik)
- L. Sané (napastnik)
- J. Musiala (pomocnik)
- F. Wirtz (pomocnik)
- K. Havertz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- A. Ouédraogo (pomocnik)
- M. Thiaw (obrońca)
- J. Leweling (napastnik)
- N. Woltemade (napastnik)
- M. Beier (napastnik)
- A. Stiller (pomocnik)
- W. Anton (obrońca)
- D. Undav (napastnik)
- A. Nübel (bramkarz)
- N. Amiri (pomocnik)
- L. Goretzka (pomocnik)
- P. Groß (pomocnik)
- O. Baumann (bramkarz)