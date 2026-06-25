Mecz Ekwador - Niemcy (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-25 23:45

Ekwador i Niemcy mierzą się właśnie na MetLife Stadium w East Rutherford w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie ma duże znaczenie dla układu tabeli, a sytuacja na boisku zmienia się z każdą kolejną akcją. Jeśli chcecie wiedzieć, jak radzą sobie obie reprezentacje, aktualne statystyki meczu dają jasny obraz tej rywalizacji. Poniżej możecie prześledzić statystyki, składy i dowiedzieć się, kto wpisał się na listę strzelców.

Puchar FIFA World Cup na tle powiewających flag Ekwadoru i Niemiec, symbolizujący mecz obu reprezentacji na Mundialu 2026. Tło stanowi rozmyty stadion piłkarski, co podkreśla sportowy kontekst. Więcej informacji o meczu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ecuador-Germany (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Ekwador - Niemcy

  • Ekwador [2:1] Niemcy

Ekwador - Niemcy - STATYSTYKI

StatystykaEkwadorNiemcy
Bramki21
Kto strzelił

Nilson Angulo (9')

Gonzalo Plata (77')

Leroy Sané (2')

Liczba kartek21
Kartki żółte

Piero Hincapié (43')

Alan Franco (50')

Aleksandar Pavlović (44')

Kartki czerwone--
Zmiany

Enner Valencia (64')

Alan Franco (64')

Piero Hincapié (71')

Aleksandar Pavlović (45')

Kai Havertz (60')

Joshua Kimmich (60')

Felix Nmecha (64')

Florian Wirtz (73')

Strzały celne33
Strzały niecelne21
Wszystkie strzały89
Strzały zablokowane35
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule118
Rzuty rożne31
Spalone00
Posiadanie piłki42%58%
Interwencje bramkarza21
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
Jan Urban o Lewandowskim

Ekwador - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ekwador:

  • H. Galíndez (bramkarz)
  • A. Franco (pomocnik)
  • J. Ordoñez (obrońca)
  • W. Pacho (obrońca)
  • P. Hincapié (obrońca)
  • J. Yeboah (pomocnik)
  • M. Caicedo (pomocnik)
  • P. Vite (pomocnik)
  • N. Angulo (napastnik)
  • G. Plata (napastnik)
  • E. Valencia (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • F. Torres (obrońca)
  • P. Estupiñán (obrońca)
  • J. Caicedo (napastnik)
  • M. Ramírez (bramkarz)
  • A. Preciado (obrońca)
  • J. Alcívar (pomocnik)
  • G. Valle (bramkarz)
  • J. Porozo (obrońca)
  • D. Castillo (pomocnik)
  • Y. Medina (obrońca)
  • A. Minda (napastnik)
  • Jeremy Arévalo (napastnik)
  • A. Valencia (napastnik)
  • K. Rodríguez (napastnik)
  • K. Páez (pomocnik)

Niemcy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Niemcy:

  • M. Neuer (bramkarz)
  • J. Kimmich (pomocnik)
  • J. Tah (obrońca)
  • A. Rüdiger (obrońca)
  • D. Raum (obrońca)
  • F. Nmecha (pomocnik)
  • A. Pavlović (pomocnik)
  • L. Sané (napastnik)
  • J. Musiala (pomocnik)
  • F. Wirtz (pomocnik)
  • K. Havertz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • A. Ouédraogo (pomocnik)
  • M. Thiaw (obrońca)
  • J. Leweling (napastnik)
  • N. Woltemade (napastnik)
  • M. Beier (napastnik)
  • A. Stiller (pomocnik)
  • W. Anton (obrońca)
  • D. Undav (napastnik)
  • A. Nübel (bramkarz)
  • N. Amiri (pomocnik)
  • L. Goretzka (pomocnik)
  • P. Groß (pomocnik)
  • O. Baumann (bramkarz)
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