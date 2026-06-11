Dayot Upamecano - statystyki, życiorys i kariera w liczbach francuskiego obrońcy

Dayot Upamecano - życiorys i kariera

Dayot Upamecano urodził się 27 października 1998 roku we francuskiej miejscowości Évreux. Posiada korzenie z Gwinei Bissau i Senegalu, a swoje imię otrzymał po pradziadku, który był królem wioski na afrykańskiej wyspie Jeta. Obywatelstwo francuskie uzyskał pod koniec 2002 roku w wyniku naturalizacji swojej matki. W dzieciństwie wychowywał się w dzielnicy zamieszkanej przez wielu imigrantów i musiał uczęszczać na terapię logopedyczną, aby pokonać dysleksję oraz problemy z jąkaniem. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokalnym zespole z Évreux, a w 2013 roku dołączył do akademii klubu Valenciennes.

Kariera zawodnika nabrała prawdziwego tempa w lipcu 2015 roku, gdy przeszedł do Red Bull Salzburg za kwotę ponad 2 milionów euro. Początkowo grał w satelickim zespole FC Liefering, po czym zadebiutował w austriackiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Na początku 2017 roku przeniósł się do niemieckiego RB Leipzig za około 10 milionów euro, gdzie spędził kilka lat i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Dobra forma zaowocowała głośnym transferem do Bayernu Monachium latem 2021 roku, ponieważ nowy klub zdecydował się wpłacić klauzulę odejścia wynoszącą 42,5 miliona euro. W barwach zespołu z Monachium francuski obrońca wywalczył kilka tytułów mistrza Niemiec i z czasem przedłużył swój kontrakt do 2030 roku.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Dayot Upamecano - najważniejsze informacje

Środkowy obrońca jest bardzo ważnym elementem w swoim niemieckim klubie, ale gra również istotną rolę w reprezentacji Francji. Jego debiut w seniorskiej kadrze narodowej miał miejsce na początku września 2020 roku w meczu przeciwko Szwecji. Kilka dni później piłkarz strzelił swojego pierwszego gola dla drużyny narodowej w wygranym spotkaniu z Chorwacją. Wcześniej obrońca odnosił spore sukcesy w kadrach młodzieżowych, gdzie wygrał między innymi mistrzostwo Europy do lat 17. Największym osiągnięciem piłkarza na szczeblu reprezentacyjnym pozostaje srebrny medal mistrzostw świata z 2022 roku, podczas których zagrał pełne 120 minut w wielkim finale przeciwko Argentynie.

Imię i nazwisko: Dayotchanculle Oswald Upamecano

Dayotchanculle Oswald Upamecano Data urodzenia: 27.10.1998

27.10.1998 Miejsce urodzenia: Évreux, Francja

Évreux, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: FC Liefering

FC Liefering Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 186 cm

Dayot Upamecano - kariera w liczbach

Rozwój francuskiego piłkarza przekłada się na regularne występy na boiskach krajowych oraz w europejskich pucharach. Upamecano wyrobił sobie solidną markę w niemieckiej lidze, gdzie przez wiele sezonów reprezentował dwa czołowe kluby. Zawodnik regularnie pojawiał się również na boiskach w prestiżowej Lidze Mistrzów, rywalizując tam z najsilniejszymi zespołami na kontynencie. Statystyki pokazują, że obrońca stosunkowo rzadko trafia do siatki rywali, co wynika bezpośrednio z jego zadań na boisku, które skupiają się na zatrzymywaniu ataków przeciwnika. Najważniejsze informacje o liczbie rozegranych meczów i strzelonych golach przedstawia poniższa tabela: