Dayot Upamecano - statystyki, życiorys i kariera w liczbach francuskiego obrońcy

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:46

Dayot Upamecano zaczynał karierę w klubach francuskich i austriackich, skąd przeniósł się do ligi niemieckiej, gdzie przez kilka lat grał dla RB Leipzig. W 2021 roku został zawodnikiem Bayernu Monachium i od tego czasu seryjnie zdobywa trofea na krajowym podwórku. W reprezentacji Francji zadebiutował w 2020 roku i był podstawowym obrońcą podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie jego drużyna dotarła do finału.

Dayot Upamecano - życiorys i kariera

Dayot Upamecano urodził się 27 października 1998 roku we francuskiej miejscowości Évreux. Posiada korzenie z Gwinei Bissau i Senegalu, a swoje imię otrzymał po pradziadku, który był królem wioski na afrykańskiej wyspie Jeta. Obywatelstwo francuskie uzyskał pod koniec 2002 roku w wyniku naturalizacji swojej matki. W dzieciństwie wychowywał się w dzielnicy zamieszkanej przez wielu imigrantów i musiał uczęszczać na terapię logopedyczną, aby pokonać dysleksję oraz problemy z jąkaniem. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokalnym zespole z Évreux, a w 2013 roku dołączył do akademii klubu Valenciennes.

Kariera zawodnika nabrała prawdziwego tempa w lipcu 2015 roku, gdy przeszedł do Red Bull Salzburg za kwotę ponad 2 milionów euro. Początkowo grał w satelickim zespole FC Liefering, po czym zadebiutował w austriackiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Na początku 2017 roku przeniósł się do niemieckiego RB Leipzig za około 10 milionów euro, gdzie spędził kilka lat i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Dobra forma zaowocowała głośnym transferem do Bayernu Monachium latem 2021 roku, ponieważ nowy klub zdecydował się wpłacić klauzulę odejścia wynoszącą 42,5 miliona euro. W barwach zespołu z Monachium francuski obrońca wywalczył kilka tytułów mistrza Niemiec i z czasem przedłużył swój kontrakt do 2030 roku.

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Dayot Upamecano - najważniejsze informacje

Środkowy obrońca jest bardzo ważnym elementem w swoim niemieckim klubie, ale gra również istotną rolę w reprezentacji Francji. Jego debiut w seniorskiej kadrze narodowej miał miejsce na początku września 2020 roku w meczu przeciwko Szwecji. Kilka dni później piłkarz strzelił swojego pierwszego gola dla drużyny narodowej w wygranym spotkaniu z Chorwacją. Wcześniej obrońca odnosił spore sukcesy w kadrach młodzieżowych, gdzie wygrał między innymi mistrzostwo Europy do lat 17. Największym osiągnięciem piłkarza na szczeblu reprezentacyjnym pozostaje srebrny medal mistrzostw świata z 2022 roku, podczas których zagrał pełne 120 minut w wielkim finale przeciwko Argentynie.

  • Imię i nazwisko: Dayotchanculle Oswald Upamecano
  • Data urodzenia: 27.10.1998
  • Miejsce urodzenia: Évreux, Francja
  • Narodowość: Francja
  • Pierwszy klub: FC Liefering
  • Aktualny klub: Bayern Monachium
  • Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
  • Wzrost: 186 cm

Dayot Upamecano - kariera w liczbach

Rozwój francuskiego piłkarza przekłada się na regularne występy na boiskach krajowych oraz w europejskich pucharach. Upamecano wyrobił sobie solidną markę w niemieckiej lidze, gdzie przez wiele sezonów reprezentował dwa czołowe kluby. Zawodnik regularnie pojawiał się również na boiskach w prestiżowej Lidze Mistrzów, rywalizując tam z najsilniejszymi zespołami na kontynencie. Statystyki pokazują, że obrońca stosunkowo rzadko trafia do siatki rywali, co wynika bezpośrednio z jego zadań na boisku, które skupiają się na zatrzymywaniu ataków przeciwnika. Najważniejsze informacje o liczbie rozegranych meczów i strzelonych golach przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
20/26 Francja 36 2
25/26 Bayern Monachium 42 2
24/25 Bayern Monachium 38 2
23/24 Bayern Monachium 33 1
22/23 Bayern Monachium 43 1
21/22 Bayern Monachium 38 1
16/21 RB Leipzig 154 4
15/17 Red Bull Salzburg 23 0
15/16 FC Liefering 16 0
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