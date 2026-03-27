Debiut Oskara Pietuszewskiego dał zarobić Jagiellonii Białystok. FC Porto musi zapłacić wielki bonus

Czwartkowy mecz Polska – Albania (2:1) był wyjątkowy nie tylko dla kibiców i reprezentacji, ale również dla jednego z najmłodszych bohaterów tego wieczoru. Oskar Pietuszewski zadebiutował w seniorskiej kadrze i od razu zapisał się w historii.

17-latek pojawił się na boisku po przerwie, zmieniając Filipa Rózgę. Mimo ogromnej stawki spotkania nie przestraszył się wyzwania i – jak sam przyznał – spełnił kolejne marzenie. - Po raz kolejny spełniłem swoje marzenia - powiedział po meczu w rozmowie z TVP Sport.

Młody zawodnik nie ukrywał, że oglądanie pierwszej połowy z ławki było trudne. - Może wpłynęła na to waga spotkania. Stracona bramka na pewno nam trochę podcięła skrzydła - przyznał.

Po wejściu na boisko dostał jasne wskazówki od Jana Urbana – miał grać bez kompleksów. I właśnie tak się zaprezentował, pomagając drużynie utrzymać kontrolę nad meczem po odrobieniu strat.

Ale to nie wszystko! Jak informuje portal „Weszło”, debiut Pietuszewskiego w reprezentacji uruchomił zapis w umowie transferowej. FC Porto będzie musiało wypłacić Jagiellonia Białystok aż 300 tysięcy euro bonusu!

To kolejny dowód na to, jak wielki potencjał drzemie w młodym pomocniku. Pietuszewski już teraz trafia do grona najmłodszych debiutantów w historii kadry, choć rekord nadal należy do Włodzimierza Lubańskiego.