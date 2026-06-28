Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan (28.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Starcie Demokratycznej Republiki Konga z Uzbekistanem na Mundialu 2026 to jedno z rozstrzygających spotkań trzeciej kolejki fazy grupowej. Reprezentacje wybiegły na murawę Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, by powalczyć o punkty w tabeli mistrzostw świata. Jaki wynik padł w tym starciu i który z zawodników trafił do siatki? Statystyki meczu DR Konga – Uzbekistan oraz składy obu drużyn znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Congo DR-Uzbekistan (Mecz Mundial 2026)