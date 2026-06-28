Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan (28.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-28 3:50

Starcie Demokratycznej Republiki Konga z Uzbekistanem na Mundialu 2026 to jedno z rozstrzygających spotkań trzeciej kolejki fazy grupowej. Reprezentacje wybiegły na murawę Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, by powalczyć o punkty w tabeli mistrzostw świata. Jaki wynik padł w tym starciu i który z zawodników trafił do siatki? Statystyki meczu DR Konga – Uzbekistan oraz składy obu drużyn znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle powiewających flag Demokratycznej Republiki Konga i Uzbekistanu. Scena rozgrywa się na zielonej murawie stadionu piłkarskiego, symbolizując rywalizację Mundialu 2026, o której przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Congo DR-Uzbekistan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan

  • Demokratyczna Republika Konga [3:1] Uzbekistan

Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan - STATYSTYKI

StatystykaDemokratyczna Republika KongaUzbekistan
Bramki31
Kto strzelił

Y. Wissa (68')

F. Mayele (78')

Y. Wissa (90+1')

E. Shomurodov (10')

Liczba kartek32
Kartki żółte

N. Sadiki (21')

N. Mbuku (45+5')

S. Moutoussamy (62')

A. Khusanov (43')

S. Nasrullaev (48')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. Bakambu (51')

B. Cipenga (72')

S. Moutoussamy (72')

N. Mbuku (72')

A. Masuaku (83')

O. Shukurov (59')

D. Khamdamov (59')

A. Fayzullaev (73')

J. Urozov (82')

A. Mozgovoy (82')

Strzały celne41
Strzały niecelne143
Wszystkie strzały194
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego113
Strzały spoza pola karnego81
Faule616
Rzuty rożne24
Spalone31
Posiadanie piłki58%42%
Interwencje bramkarza11
Wszystkie podania487355
Celne podania401269
Skuteczność podań82%76%
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Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:

  • Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
  • Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
  • Chancel Mbemba (obrońca)
  • Axel Tuanzebe (obrońca)
  • Arthur Masuaku (obrońca)
  • Nathanaël Mbuku (pomocnik)
  • Samuel Moutoussamy (pomocnik)
  • Noah Sadiki (pomocnik)
  • Brian Cipenga (pomocnik)
  • Cédric Bakambu (napastnik)
  • Yoane Wissa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matthieu Epolo (bramkarz)
  • Timothy Fayulu (bramkarz)
  • Dylan Batubinsika (obrońca)
  • Gedeon Kalulu (obrońca)
  • Joris Kayembe (obrońca)
  • Steve Kapuadi (obrońca)
  • Aaron Tshibola (pomocnik)
  • Charles Pickel (pomocnik)
  • Gaël Kakuta (pomocnik)
  • Théo Bongonda (pomocnik)
  • Edo Kayembe (pomocnik)
  • Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
  • Fiston Mayele (napastnik)
  • Meschak Elia (napastnik)
  • Simon Banza (napastnik)

Uzbekistan - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:

  • Abduvokhid Nematov (bramkarz)
  • Abdukodir Khusanov (obrońca)
  • Jakhongir Urozov (obrońca)
  • Rustam Ashurmatov (obrońca)
  • Khozhiakbar Alizhonov (pomocnik)
  • Akmal Mozgovoy (pomocnik)
  • Otabek Shukurov (pomocnik)
  • Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
  • Dostonbek Khamdamov (napastnik)
  • Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
  • Eldor Shomurodov (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Botirali Ergashev (bramkarz)
  • Utkir Yusupov (bramkarz)
  • Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
  • Farrukh Sayfiev (obrońca)
  • Umarbek Eshmuradov (obrońca)
  • Bekhruz Karimov (obrońca)
  • Azizbek Amanov (napastnik)
  • Jamshid Iskandarov (pomocnik)
  • Oston Urunov (pomocnik)
  • Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
  • Sherzod Esanov (pomocnik)
  • Abdulla Abdullaev (pomocnik)
  • Azizjon Ganiev (pomocnik)
  • Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
  • Igor Sergeev (napastnik)
Robert Lewandowski zarobki
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