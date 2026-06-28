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Wynik meczu Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan
- Demokratyczna Republika Konga [3:1] Uzbekistan
Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan - STATYSTYKI
|Statystyka
|Demokratyczna Republika Konga
|Uzbekistan
|Bramki
|3
|1
|Kto strzelił
Y. Wissa (68')
F. Mayele (78')
Y. Wissa (90+1')
E. Shomurodov (10')
|Liczba kartek
|3
|2
|Kartki żółte
N. Sadiki (21')
N. Mbuku (45+5')
S. Moutoussamy (62')
A. Khusanov (43')
S. Nasrullaev (48')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. Bakambu (51')
B. Cipenga (72')
S. Moutoussamy (72')
N. Mbuku (72')
A. Masuaku (83')
O. Shukurov (59')
D. Khamdamov (59')
A. Fayzullaev (73')
J. Urozov (82')
A. Mozgovoy (82')
|Strzały celne
|4
|1
|Strzały niecelne
|14
|3
|Wszystkie strzały
|19
|4
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|11
|3
|Strzały spoza pola karnego
|8
|1
|Faule
|6
|16
|Rzuty rożne
|2
|4
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|58%
|42%
|Interwencje bramkarza
|1
|1
|Wszystkie podania
|487
|355
|Celne podania
|401
|269
|Skuteczność podań
|82%
|76%
Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:
- Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
- Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
- Chancel Mbemba (obrońca)
- Axel Tuanzebe (obrońca)
- Arthur Masuaku (obrońca)
- Nathanaël Mbuku (pomocnik)
- Samuel Moutoussamy (pomocnik)
- Noah Sadiki (pomocnik)
- Brian Cipenga (pomocnik)
- Cédric Bakambu (napastnik)
- Yoane Wissa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matthieu Epolo (bramkarz)
- Timothy Fayulu (bramkarz)
- Dylan Batubinsika (obrońca)
- Gedeon Kalulu (obrońca)
- Joris Kayembe (obrońca)
- Steve Kapuadi (obrońca)
- Aaron Tshibola (pomocnik)
- Charles Pickel (pomocnik)
- Gaël Kakuta (pomocnik)
- Théo Bongonda (pomocnik)
- Edo Kayembe (pomocnik)
- Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
- Fiston Mayele (napastnik)
- Meschak Elia (napastnik)
- Simon Banza (napastnik)
Uzbekistan - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:
- Abduvokhid Nematov (bramkarz)
- Abdukodir Khusanov (obrońca)
- Jakhongir Urozov (obrońca)
- Rustam Ashurmatov (obrońca)
- Khozhiakbar Alizhonov (pomocnik)
- Akmal Mozgovoy (pomocnik)
- Otabek Shukurov (pomocnik)
- Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
- Dostonbek Khamdamov (napastnik)
- Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
- Eldor Shomurodov (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Botirali Ergashev (bramkarz)
- Utkir Yusupov (bramkarz)
- Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
- Farrukh Sayfiev (obrońca)
- Umarbek Eshmuradov (obrońca)
- Bekhruz Karimov (obrońca)
- Azizbek Amanov (napastnik)
- Jamshid Iskandarov (pomocnik)
- Oston Urunov (pomocnik)
- Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
- Sherzod Esanov (pomocnik)
- Abdulla Abdullaev (pomocnik)
- Azizjon Ganiev (pomocnik)
- Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
- Igor Sergeev (napastnik)