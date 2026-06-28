Kolumbia - Portugalia (28.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-28 3:30

Starcie Kolumbii z Portugalią na Mundialu 2026 to mecz 3. kolejki fazy grupowej rozgrywany na Hard Rock Stadium w Miami Gardens. Reprezentacje spotkały się 28 czerwca, by powalczyć o punkty w końcówce zmagań w grupie. Jak ułożyła się gra, kto częściej uderzał na bramkę i jaki padł wynik? Poniżej znajdziecie składy oraz statystyki meczu Kolumbia - Portugalia.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle flag Kolumbii i Portugalii, powiewających na stadionie piłkarskim, symbolizuje nadchodzące starcie na Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Colombia-Portugal (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kolumbia - Portugalia

  • Kolumbia [0:0] Portugalia

Kolumbia - Portugalia - STATYSTYKI

StatystykaKolumbiaPortugalia
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek10
Kartki żółte

G. Puerta (86')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Lerma (60')

J. Cordoba (60')

J. Arias (76')

J. Rodriguez (76')

S. Arias (87')

R. Neves (46')

J. Cancelo (46')

Joao Felix (70')

Vitinha (70')

N. Mendes (90+3')

Strzały celne62
Strzały niecelne117
Wszystkie strzały2313
Strzały zablokowane64
Strzały z pola karnego145
Strzały spoza pola karnego98
Faule116
Rzuty rożne52
Spalone32
Posiadanie piłki55%45%
Interwencje bramkarza26
Wszystkie podania539440
Celne podania480401
Skuteczność podań89%91%
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Kolumbia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kolumbia:

  • Camilo Vargas (bramkarz)
  • Santiago Arias (obrońca)
  • Davinson Sánchez (obrońca)
  • Jhon Lucumí (obrońca)
  • Deiver Machado (obrońca)
  • Gustavo Puerta (pomocnik)
  • Jefferson Lerma (pomocnik)
  • Jhon Arias (pomocnik)
  • James Rodríguez (napastnik)
  • Jhon Córdoba (napastnik)
  • Luis Díaz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Ospina (bramkarz)
  • Álvaro Montero (bramkarz)
  • Johan Mojica (obrońca)
  • Willer Ditta (obrońca)
  • Yerry Mina (obrońca)
  • Andrés Gómez (napastnik)
  • Daniel Muñoz (obrońca)
  • Jaminton Campaz (pomocnik)
  • Jorge Carrascal (pomocnik)
  • Juan Fernando Quintero (pomocnik)
  • Juan Portilla (pomocnik)
  • Kevin Castaño (pomocnik)
  • Richard Ríos (pomocnik)
  • Cucho Hernández (napastnik)
  • Luis Javier Suárez (napastnik)

Portugalia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Portugalia:

  • Diogo Costa (bramkarz)
  • João Cancelo (obrońca)
  • Rúben Dias (obrońca)
  • Renato Veiga (obrońca)
  • Nuno Mendes (obrońca)
  • Rúben Neves (pomocnik)
  • Vitinha (pomocnik)
  • Pedro Neto (pomocnik)
  • Bruno Fernandes (pomocnik)
  • João Félix (pomocnik)
  • Cristiano Ronaldo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • José Sá (bramkarz)
  • Rui Silva (bramkarz)
  • Diogo Dalot (obrońca)
  • Gonçalo Inácio (obrońca)
  • Matheus Nunes (pomocnik)
  • Nélson Semedo (obrońca)
  • Tomás Araújo (obrońca)
  • Bernardo Silva (pomocnik)
  • Francisco Trincão (napastnik)
  • Gonçalo Guedes (napastnik)
  • João Neves (pomocnik)
  • Samú Costa (pomocnik)
  • Francisco Conceição (napastnik)
  • Gonçalo Ramos (napastnik)
  • Rafael Leão (napastnik)
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