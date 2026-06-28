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Wynik meczu Kolumbia - Portugalia
- Kolumbia [0:0] Portugalia
Kolumbia - Portugalia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kolumbia
|Portugalia
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
G. Puerta (86')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Lerma (60')
J. Cordoba (60')
J. Arias (76')
J. Rodriguez (76')
S. Arias (87')
R. Neves (46')
J. Cancelo (46')
Joao Felix (70')
Vitinha (70')
N. Mendes (90+3')
|Strzały celne
|6
|2
|Strzały niecelne
|11
|7
|Wszystkie strzały
|23
|13
|Strzały zablokowane
|6
|4
|Strzały z pola karnego
|14
|5
|Strzały spoza pola karnego
|9
|8
|Faule
|11
|6
|Rzuty rożne
|5
|2
|Spalone
|3
|2
|Posiadanie piłki
|55%
|45%
|Interwencje bramkarza
|2
|6
|Wszystkie podania
|539
|440
|Celne podania
|480
|401
|Skuteczność podań
|89%
|91%
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Kolumbia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kolumbia:
- Camilo Vargas (bramkarz)
- Santiago Arias (obrońca)
- Davinson Sánchez (obrońca)
- Jhon Lucumí (obrońca)
- Deiver Machado (obrońca)
- Gustavo Puerta (pomocnik)
- Jefferson Lerma (pomocnik)
- Jhon Arias (pomocnik)
- James Rodríguez (napastnik)
- Jhon Córdoba (napastnik)
- Luis Díaz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Ospina (bramkarz)
- Álvaro Montero (bramkarz)
- Johan Mojica (obrońca)
- Willer Ditta (obrońca)
- Yerry Mina (obrońca)
- Andrés Gómez (napastnik)
- Daniel Muñoz (obrońca)
- Jaminton Campaz (pomocnik)
- Jorge Carrascal (pomocnik)
- Juan Fernando Quintero (pomocnik)
- Juan Portilla (pomocnik)
- Kevin Castaño (pomocnik)
- Richard Ríos (pomocnik)
- Cucho Hernández (napastnik)
- Luis Javier Suárez (napastnik)
Portugalia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Portugalia:
- Diogo Costa (bramkarz)
- João Cancelo (obrońca)
- Rúben Dias (obrońca)
- Renato Veiga (obrońca)
- Nuno Mendes (obrońca)
- Rúben Neves (pomocnik)
- Vitinha (pomocnik)
- Pedro Neto (pomocnik)
- Bruno Fernandes (pomocnik)
- João Félix (pomocnik)
- Cristiano Ronaldo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- José Sá (bramkarz)
- Rui Silva (bramkarz)
- Diogo Dalot (obrońca)
- Gonçalo Inácio (obrońca)
- Matheus Nunes (pomocnik)
- Nélson Semedo (obrońca)
- Tomás Araújo (obrońca)
- Bernardo Silva (pomocnik)
- Francisco Trincão (napastnik)
- Gonçalo Guedes (napastnik)
- João Neves (pomocnik)
- Samú Costa (pomocnik)
- Francisco Conceição (napastnik)
- Gonçalo Ramos (napastnik)
- Rafael Leão (napastnik)