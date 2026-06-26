Demolka na MŚ 2026! Francuz załatwił Norwegów w pół godziny. Historyczny pogrom Senegalu!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-26 23:12

Mistrzostwa Świata 2026 dostarczają niesamowitych emocji! Francja, z Ousmane'em Dembele w roli głównej, zdemolowała Norwegię 4:1 po historycznym hat-tricku w pierwszej połowie. W innym spotkaniu Senegal rozgromił Irak aż 5:0, notując najwyższe zwycięstwo afrykańskiej drużyny w historii MŚ. Mimo to "Lwy Terangi" wciąż drżą o awans.

  • Mundial 2026 już teraz dostarcza niezapomnianych emocji, a ostatnie mecze przyniosły historyczne wyniki i spektakularne występy gwiazd.
  • Ousmane Dembele zdemolował Norwegię, strzelając historycznego hat-tricka w zaledwie pół godziny, prowadząc Francję do pewnego zwycięstwa 4:1.
  • Senegal pobił rekord, gromiąc Irak 5:0, ale czy to wystarczy do awansu? Sprawdź, jak sensacyjne rozstrzygnięcia wpłyną na losy grup!

Błyskawiczny nokaut. Dembele dał niesamowity show

Emocje w Foxborough sięgnęły zenitu już od pierwszych sekund! Ledwie 20 sekund po gwizdku sędziego w poprzeczkę trafił Kylian Mbappe, dając sygnał do ataku. Chwilę później to jednak Ousmane Dembele rozpoczął swój spektakl. W siódmej minucie dopadł do piłki po podaniu od Mbappe, zatańczył z obrońcami i otworzył wynik spotkania.

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Francuzi nie zwalniali tempa. W 20. minucie Dembele ponownie znalazł się w polu karnym i potężnym uderzeniem podwyższył prowadzenie. Norwegowie odpowiedzieli błyskawicznie za sprawą Thelo Aasgaarda, ale to był tylko chwilowy przebłysk. W 32. minucie Dembele skompletował klasycznego hat-tricka, potężnym strzałem z pola karnego ustalając wynik do przerwy. Po zmianie stron Norwegowie zmarnowali jeszcze rzut karny, a w końcówce dobił ich Désiré Doué.

Historyczny pogrom i nerwowe oczekiwanie

W drugim niezwykle ważnym meczu Senegal rzucił się na Irak, wiedząc, że do awansu z trzeciego miejsca potrzebuje nie tylko zwycięstwa, ale i worka z bramkami. Polowanie na gole zaczęło się już w 4. minucie, a zadanie ułatwiła czerwona kartka dla gracza z Iraku. Senegalczycy bezlitośnie wykorzystali grę w przewadze.

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To najwyższe zwycięstwo afrykańskiej drużyny w historii występów na MŚ pozwoliło Senegalowi zająć piąte miejsce w tabeli drużyn z trzecich miejsc. Mimo historycznego pogromu 5:0, "Lwy Terangi" muszą nerwowo czekać na wyniki w innych grupach, by dowiedzieć się, czy ich sen o fazie pucharowej się spełni.

Piłkarz Ousmane Dembele w jasnej koszulce z kogutem, numerem 7 i napisem „NORVEGE-FRANCE 26 JUIN 2026” po zdobyciu bramki, radośnie celebruje z rozłożonymi ramionami podczas meczu Mistrzostw Świata 2026. Więcej o historycznym hat-tricku przeczytasz na naszym portalu.
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