Demolka na MŚ 2026! Francuz załatwił Norwegów w pół godziny. Historyczny pogrom Senegalu!

Mundial 2026 już teraz dostarcza niezapomnianych emocji, a ostatnie mecze przyniosły historyczne wyniki i spektakularne występy gwiazd.

Ousmane Dembele zdemolował Norwegię, strzelając historycznego hat-tricka w zaledwie pół godziny, prowadząc Francję do pewnego zwycięstwa 4:1.

Senegal pobił rekord, gromiąc Irak 5:0, ale czy to wystarczy do awansu? Sprawdź, jak sensacyjne rozstrzygnięcia wpłyną na losy grup!

Błyskawiczny nokaut. Dembele dał niesamowity show

Emocje w Foxborough sięgnęły zenitu już od pierwszych sekund! Ledwie 20 sekund po gwizdku sędziego w poprzeczkę trafił Kylian Mbappe, dając sygnał do ataku. Chwilę później to jednak Ousmane Dembele rozpoczął swój spektakl. W siódmej minucie dopadł do piłki po podaniu od Mbappe, zatańczył z obrońcami i otworzył wynik spotkania.

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Francuzi nie zwalniali tempa. W 20. minucie Dembele ponownie znalazł się w polu karnym i potężnym uderzeniem podwyższył prowadzenie. Norwegowie odpowiedzieli błyskawicznie za sprawą Thelo Aasgaarda, ale to był tylko chwilowy przebłysk. W 32. minucie Dembele skompletował klasycznego hat-tricka, potężnym strzałem z pola karnego ustalając wynik do przerwy. Po zmianie stron Norwegowie zmarnowali jeszcze rzut karny, a w końcówce dobił ich Désiré Doué.

Historyczny pogrom i nerwowe oczekiwanie

W drugim niezwykle ważnym meczu Senegal rzucił się na Irak, wiedząc, że do awansu z trzeciego miejsca potrzebuje nie tylko zwycięstwa, ale i worka z bramkami. Polowanie na gole zaczęło się już w 4. minucie, a zadanie ułatwiła czerwona kartka dla gracza z Iraku. Senegalczycy bezlitośnie wykorzystali grę w przewadze.

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To najwyższe zwycięstwo afrykańskiej drużyny w historii występów na MŚ pozwoliło Senegalowi zająć piąte miejsce w tabeli drużyn z trzecich miejsc. Mimo historycznego pogromu 5:0, "Lwy Terangi" muszą nerwowo czekać na wyniki w innych grupach, by dowiedzieć się, czy ich sen o fazie pucharowej się spełni.

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