Donald Trump zrobi to tuż po finale mundialu. Sensacyjny wybór FIFA

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-23 21:13

Od dawna wiemy, że prezydent FIFA Gianni Infantino bardzo lubi Donalda Trumpa. Ta sympatia, jak się okazuje, nie ma granic. Szwajcar poinformował, że podczas finału piłkarskich mistrzostw świata (19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey) trofeum zwycięskiej drużynie wręczy właśnie prezydent USA Donald Trump.

Donald Trump w garniturze z czerwonym krawatem spogląda w prawą stronę, obok niego stoi Złoty Puchar Świata FIFA na czarnej podstawce z napisem FIFA World Cup 2026 Winner's Trophy. Więcej informacji o sensacyjnym wyborze FIFA znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock; Tony Gutierrez/ Associated Press

Relacje między szefem FIFA a amerykańskim przywódcą od dłuższego czasu pozostają bardzo bliskie. W grudniu, przy okazji losowania grup turnieju finałowego, Infantino uhonorował Trumpa Pokojową Nagrodą FIFA. Oprócz statuetki prezydent USA otrzymał również medal przyznany za – jak podkreślono – „wyjątkowe działania na rzecz pokoju na świecie”.

– Będziemy razem z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem – powiedział Infantino w programie „Fox and Friends”. FIFA nie odniosła się dodatkowo do tej kwestii, ograniczając się do słów swojego prezydenta.

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Trump ma już doświadczenie związane z udziałem w ceremoniach sportowych. W ubiegłym roku wręczał puchar zwycięzcom Klubowych Mistrzostw Świata – piłkarzom Chelsea. Podczas uroczystości spotkał się jednak z mieszaną reakcją kibiców, którzy wygwizdali go z trybun. Dodatkowo zwrócił na siebie uwagę, pozostając w centrum drużyny podczas celebracji i podnoszenia trofeum. Gracze The Blues nie kryli zdziwienia. To wydarzenie również odbywało się na stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey.

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W ostatnich miesiącach Trump pojawiał się także na wielu innych prestiżowych wydarzeniach sportowych, m.in. finale US Open, turnieju golfowym Ryder Cup oraz meczu finałowym NBA w Nowym Jorku. Amerykańska publiczność często wyrażała dezaprobatę wobec jego prezydenckich działań, gwiżdżąc i bucząc, gdy realizatorzy transmisji kierowali swoją uwagę na niego.

Trwający mundial jest pierwszym w historii rozgrywanym wspólnie przez trzy państwa. Gospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk.

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