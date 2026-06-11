Edson Alvarez - sylwetka, kariera i statystyki meksykańskiego zawodnika

Edson Alvarez - życiorys i kariera

Edson Omar Álvarez Velázquez wychowywał się w gminie Tlalnepantla, gdzie w dzieciństwie pomagał rodzicom w warsztacie produkującym stroje piłkarskie dla lokalnych drużyn. W wieku 10 lat dołączył do klubu Pachuca, ale po dwóch sezonach trenerzy zrezygnowali z niego z powodu zbyt niskiego wzrostu. Młody piłkarz nie poddał się i po pewnym czasie pomyślnie przeszedł trzymiesięczne testy do młodzieżowej drużyny Club América. Codzienne dojazdy na treningi zajmowały mu nawet 4 godziny w obie strony, a na bilety wydawał blisko 70 procent swojej ówczesnej wypłaty. Po awansie do pierwszej drużyny zadebiutował w lidze meksykańskiej pod koniec października 2016 roku i szybko stał się bardzo ważnym ogniwem zespołu. W 2018 roku dwiema bramkami w meczu finałowym zapewnił swojemu klubowi trzynasty tytuł mistrzowski.

W lipcu 2019 roku zawodnik podpisał pięcioletni kontrakt z holenderskim Ajaxem, który zapłacił za transfer około 15 milionów euro. Został tam pierwszym Meksykaninem w historii, który strzelił gola w swoim debiucie w Lidze Mistrzów. Po rozegraniu blisko 150 spotkań i zdobyciu dwóch tytułów mistrza Holandii przeniósł się do angielskiego West Ham United za kwotę 35 milionów funtów. W sierpniu 2025 roku piłkarz powędrował na roczne wypożyczenie do tureckiego Fenerbahçe. Równolegle z piłką klubową rozwijała się jego kariera w reprezentacji Meksyku, w której zadebiutował w lutym 2017 roku. Jako lider i kapitan kadry wygrał między innymi trzy turnieje Złotego Pucharu CONCACAF, a w finale tej imprezy w 2025 roku strzelił decydującego gola w meczu przeciwko reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

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Edson Alvarez - najważniejsze informacje

Meksykański zawodnik przyszedł na świat pod koniec października 1997 roku w mieście Tlalnepantla. Na boisku najczęściej występuje na pozycji defensywnego pomocnika, chociaż bez problemu radzi sobie również jako środkowy obrońca. Jego talent i regularna gra zaowocowały licznymi nagrodami indywidualnymi, w tym prestiżową statuetką Złotej Piłki dla najlepszego gracza Złotego Pucharu CONCACAF w 2025 roku. Piłkarz wziął także udział w dwóch edycjach mistrzostw świata w 2018 oraz 2022 roku. Za swoje dobre występy bardzo często trafia do najlepszych jedenastek rozmaitych turniejów rozgrywanych w Ameryce Północnej i Środkowej.

Imię i nazwisko: Edson Omar Álvarez Velázquez

Edson Omar Álvarez Velázquez Data urodzenia: 24.10.1997

24.10.1997 Miejsce urodzenia: Tlalnepantla, Meksyk

Tlalnepantla, Meksyk Narodowość: Meksyk

Meksyk Pierwszy klub: Club América

Club América Aktualny klub: Fenerbahçe

Fenerbahçe Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 190 cm

Edson Alvarez - kariera w liczbach

Statystyki tego zawodnika doskonale pokazują jego ogromne doświadczenie zebrane na boiskach w Ameryce Północnej oraz na europejskich stadionach. Najwięcej spotkań w dotychczasowej karierze rozegrał w barwach holenderskiej drużyny Ajax, gdzie wystąpił 147 razy i zdobył 13 bramek we wszystkich krajowych i europejskich pucharach. Na meksykańskich boiskach zagrał dla Club América 113 oficjalnych meczów, notując 5 trafień na swoje konto. Z kolei w angielskim zespole West Ham United zaliczył 73 spotkania z dwiema zdobytymi bramkami, po czym przeniósł się na wypożyczenie do Turcji. W barwach narodowych rozegrał do maja 2026 roku prawie 100 spotkań. Podsumowanie najważniejszych liczb w karierze tego pomocnika znajdziesz w tabeli poniżej: