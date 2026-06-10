Eduardo Camavinga - statystyki, życiorys i kariera w liczbach francuskiego pomocnika

Eduardo Camavinga - życiorys i kariera

Eduardo Camavinga urodził się 10 listopada 2002 roku w obozie dla uchodźców w angolskiej Kabindzie. Jego rodzice uciekli przed wojną domową w Kongu i przenieśli się do Francji około 2004 roku. Piłkarz dorastał w miejscowości Fougères, gdzie początkowo zajmował się treningami judo, zanim całkowicie skupił się na grze w piłkę nożną. Bardzo trudnym momentem w jego życiu był rok 2013, ponieważ pożar zniszczył dom i dobytek jego rodziny, co zmotywowało chłopaka do osiągnięcia sukcesu w sporcie. W wieku 11 lat dołączył do młodzieżowej szkółki klubu Rennes. Jako 16-latek zagrał w pierwszej drużynie, zostając najmłodszym debiutantem w historii tego francuskiego zespołu.

Kariera utalentowanego gracza nabrała rozpędu w sierpniu 2021 roku, kiedy przeszedł do klubu Real Madryt za kwotę 31 milionów euro. W hiszpańskim zespole bardzo szybko wywalczył sobie pozycję i już w pierwszym sezonie świętował mistrzostwo Hiszpanii oraz wygraną w Lidze Mistrzów. Podobne podwójne zwycięstwo osiągnął z drużyną Real Madryt w 2024 roku. Równocześnie budował swoją pozycję w reprezentacji Francji, z którą zdobył wicemistrzostwo świata na turnieju w Katarze. Piłkarz wyróżnia się dużą wszechstronnością na boisku, co udowodnił grając na mistrzostwach świata w 2022 roku na pozycji lewego obrońcy. Obecna umowa zawodnika z hiszpańskim klubem jest ważna do 30 czerwca 2029 roku.

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Eduardo Camavinga - najważniejsze informacje

Obywatelstwo francuskie zawodnik otrzymał dopiero jesienią 2019 roku, ponieważ wcześniej posługiwał się dokumentami Republiki Konga. Zmiana ta pozwoliła mu na grę w kadrze narodowej, do której został powołany bardzo wcześnie, bo w wieku 17 lat. Został w ten sposób najmłodszym piłkarzem grającym dla Francji od 1914 roku. Zawodnik na co dzień występuje jako środkowy pomocnik, ale trenerzy często wystawiają go również w linii obrony. Mierzy 185 centymetrów wzrostu i zaliczył doskonałe wejście w dorosły futbol. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie podstawowych danych o piłkarzu.

Imię i nazwisko: Eduardo Celmi Camavinga

Eduardo Celmi Camavinga Data urodzenia: 10 listopada 2002

10 listopada 2002 Miejsce urodzenia: Cabinda, Angola

Cabinda, Angola Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: Rennes

Rennes Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Pomocnik, lewy obrońca

Pomocnik, lewy obrońca Wzrost: 185 cm

Eduardo Camavinga - kariera w liczbach

Francuski gracz ma na swoim koncie sporo spotkań rozegranych w rozgrywkach klubowych i międzynarodowych. W zespole Rennes zagrał w 88 oficjalnych meczach i zdobył w nich dwie bramki. Po przeprowadzce do Hiszpanii jego liczba występów szybko rosła, a do maja 2026 roku rozegrał dla klubu Real Madryt ponad 200 spotkań. Pierwszego gola dla reprezentacji strzelił w 2020 roku efektownym uderzeniem z przewrotki w starciu przeciwko Ukrainie. W seniorskiej drużynie narodowej zaliczył łącznie kilkadziesiąt występów. Dokładne statystyki meczów i goli dla reprezentacji oraz klubów prezentuje poniższa tabela: