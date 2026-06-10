Eduardo Camavinga - statystyki, życiorys i kariera w liczbach francuskiego pomocnika

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:37

Eduardo Camavinga przyszedł na świat w obozie dla uchodźców w Angoli, a jako dwulatek przeniósł się z rodziną do Francji. Swoją karierę w seniorskiej piłce zaczął w wieku 16 lat w zespole Rennes, skąd w 2021 roku został wykupiony przez Real Madryt za 31 milionów euro. W reprezentacji Francji zadebiutował jako 17-latek i brał udział w mistrzostwach świata w 2022 roku, gdzie jego drużyna zajęła drugie miejsce.

Eduardo Camavinga - życiorys i kariera

Eduardo Camavinga urodził się 10 listopada 2002 roku w obozie dla uchodźców w angolskiej Kabindzie. Jego rodzice uciekli przed wojną domową w Kongu i przenieśli się do Francji około 2004 roku. Piłkarz dorastał w miejscowości Fougères, gdzie początkowo zajmował się treningami judo, zanim całkowicie skupił się na grze w piłkę nożną. Bardzo trudnym momentem w jego życiu był rok 2013, ponieważ pożar zniszczył dom i dobytek jego rodziny, co zmotywowało chłopaka do osiągnięcia sukcesu w sporcie. W wieku 11 lat dołączył do młodzieżowej szkółki klubu Rennes. Jako 16-latek zagrał w pierwszej drużynie, zostając najmłodszym debiutantem w historii tego francuskiego zespołu.

Kariera utalentowanego gracza nabrała rozpędu w sierpniu 2021 roku, kiedy przeszedł do klubu Real Madryt za kwotę 31 milionów euro. W hiszpańskim zespole bardzo szybko wywalczył sobie pozycję i już w pierwszym sezonie świętował mistrzostwo Hiszpanii oraz wygraną w Lidze Mistrzów. Podobne podwójne zwycięstwo osiągnął z drużyną Real Madryt w 2024 roku. Równocześnie budował swoją pozycję w reprezentacji Francji, z którą zdobył wicemistrzostwo świata na turnieju w Katarze. Piłkarz wyróżnia się dużą wszechstronnością na boisku, co udowodnił grając na mistrzostwach świata w 2022 roku na pozycji lewego obrońcy. Obecna umowa zawodnika z hiszpańskim klubem jest ważna do 30 czerwca 2029 roku.

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Eduardo Camavinga - najważniejsze informacje

Obywatelstwo francuskie zawodnik otrzymał dopiero jesienią 2019 roku, ponieważ wcześniej posługiwał się dokumentami Republiki Konga. Zmiana ta pozwoliła mu na grę w kadrze narodowej, do której został powołany bardzo wcześnie, bo w wieku 17 lat. Został w ten sposób najmłodszym piłkarzem grającym dla Francji od 1914 roku. Zawodnik na co dzień występuje jako środkowy pomocnik, ale trenerzy często wystawiają go również w linii obrony. Mierzy 185 centymetrów wzrostu i zaliczył doskonałe wejście w dorosły futbol. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie podstawowych danych o piłkarzu.

  • Imię i nazwisko: Eduardo Celmi Camavinga
  • Data urodzenia: 10 listopada 2002
  • Miejsce urodzenia: Cabinda, Angola
  • Narodowość: Francja
  • Pierwszy klub: Rennes
  • Aktualny klub: Real Madryt
  • Pozycja na boisku: Pomocnik, lewy obrońca
  • Wzrost: 185 cm

Eduardo Camavinga - kariera w liczbach

Francuski gracz ma na swoim koncie sporo spotkań rozegranych w rozgrywkach klubowych i międzynarodowych. W zespole Rennes zagrał w 88 oficjalnych meczach i zdobył w nich dwie bramki. Po przeprowadzce do Hiszpanii jego liczba występów szybko rosła, a do maja 2026 roku rozegrał dla klubu Real Madryt ponad 200 spotkań. Pierwszego gola dla reprezentacji strzelił w 2020 roku efektownym uderzeniem z przewrotki w starciu przeciwko Ukrainie. W seniorskiej drużynie narodowej zaliczył łącznie kilkadziesiąt występów. Dokładne statystyki meczów i goli dla reprezentacji oraz klubów prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
20/26 Reprezentacja Francji 29 2
25/26 Real Madryt 43 2
24/25 Real Madryt 35 2
23/24 Real Madryt 46 0
22/23 Real Madryt 59 0
21/22 Real Madryt 40 2
21/22 Rennes 6 0
20/21 Rennes 39 1
19/20 Rennes 36 1
18/19 Rennes 7 0
18/19 Rennes II 13 4
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