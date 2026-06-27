Wynik meczu Egipt - Iran
- Egipt [1:1] Iran
Egipt - Iran - STATYSTYKI
|Statystyka
|Egipt
|Iran
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
M. Saber (5')
M. Taremi (11')
R. Rezaeian (14')
|Liczba kartek
|3
|4
|Kartki żółte
M. Saber (20')
Y. Ibrahim (42')
M. Lasheen (90+2')
H. Kanaani (19')
A. Nemati (43')
S. Ezatolahi (79')
S. Khalilzadeh (90+4')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
M. Abdelmonem (14')
E. Ashour (46')
M. Saber (46')
M. Salah (57')
M. Ziko (76')
A. Nemati (46')
S. Ghoddos (67')
M. Mohebi (90+1')
|Strzały celne
|3
|4
|Strzały niecelne
|6
|5
|Wszystkie strzały
|15
|11
|Strzały zablokowane
|6
|2
|Strzały z pola karnego
|8
|8
|Strzały spoza pola karnego
|7
|3
|Faule
|11
|16
|Rzuty rożne
|8
|2
|Spalone
|0
|3
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|3
|2
|Wszystkie podania
|580
|359
|Celne podania
|510
|278
|Skuteczność podań
|88%
|77%
Egipt - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Egipt:
- Mostafa Shobeir (bramkarz)
- Mohamed Hany (obrońca)
- Mohamed Abdelmonem (obrońca)
- Rami Rabia (obrońca)
- Ahmed Fatouh (obrońca)
- Mahmoud Saber (pomocnik)
- Mohanad Lasheen (pomocnik)
- Mostafa Ziko (pomocnik)
- Mohamed Salah (pomocnik)
- Emam Ashour (pomocnik)
- Mahmoud Trézéguet (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
- Mahdi Soliman (bramkarz)
- Mohamed Alaa (bramkarz)
- Yasser Ibrahim (obrońca)
- Karim Hafez (obrońca)
- Tarek Alaa (obrońca)
- Nabil Donga (pomocnik)
- Marwan Attia (pomocnik)
- Haissem Hassan (napastnik)
- Ibrahim Adel (napastnik)
- Zizo (napastnik)
- Hamza Abdelkarim (napastnik)
- Omar Marmoush (napastnik)
Iran - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Iran:
- Alireza Beiranvand (bramkarz)
- Ramin Rezaeian (obrońca)
- Hossein Kanaani (obrońca)
- Shoja Khalilzadeh (obrońca)
- Ali Nemati (obrońca)
- Milad Mohammadi (obrońca)
- Saman Ghoddos (pomocnik)
- Mohammad Ghorbani (pomocnik)
- Saeid Ezatolahi (pomocnik)
- Mehdi Taremi (napastnik)
- Mohammad Mohebi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Payam Niazmand (bramkarz)
- Hossein Hosseini (bramkarz)
- Ehsan Hajsafi (obrońca)
- Danial Eiri (obrońca)
- Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
- Saleh Hardani (obrońca)
- Aria Yousefi (obrońca)
- Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
- Mehdi Ghayedi (napastnik)
- Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
- Mahdi Torabi (pomocnik)
- Ali Alipour (napastnik)
- Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
- Shahriar Moghanlou (napastnik)
- Dennis Eckert Ayensa (napastnik)