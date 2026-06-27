Egipt - Iran (27.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-27 7:05

Mecz Egiptu z Iranem na Mundialu 2026 to spotkanie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej rozegrane na Lumen Field w Seattle. Statystyki meczu Egipt - Iran pozwalają sprawdzić, jak obie reprezentacje poradziły sobie w walce o punkty na mistrzostwach świata. Jaki padł wynik i kto najczęściej meldował się pod bramką rywali? Poniżej znajdziecie liczbowe podsumowanie oraz składy z tego pojedynku.

Złote trofeum FIFA World Cup na zielonej murawie stadionu, z powiewającymi flagami Egiptu (czerwono-biało-czarna z orłem) i Iranu (zielono-biało-czerwona z godłem) w tle. Scena symbolizuje nadchodzące starcie tych drużyn w ramach Mundialu, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Egypt-Iran (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Egipt - Iran

  • Egipt [1:1] Iran

Egipt - Iran - STATYSTYKI

StatystykaEgiptIran
Bramki11
Kto strzelił

M. Saber (5')

M. Taremi (11')

R. Rezaeian (14')

Liczba kartek34
Kartki żółte

M. Saber (20')

Y. Ibrahim (42')

M. Lasheen (90+2')

H. Kanaani (19')

A. Nemati (43')

S. Ezatolahi (79')

S. Khalilzadeh (90+4')

Kartki czerwone--
Zmiany

M. Abdelmonem (14')

E. Ashour (46')

M. Saber (46')

M. Salah (57')

M. Ziko (76')

A. Nemati (46')

S. Ghoddos (67')

M. Mohebi (90+1')

Strzały celne34
Strzały niecelne65
Wszystkie strzały1511
Strzały zablokowane62
Strzały z pola karnego88
Strzały spoza pola karnego73
Faule1116
Rzuty rożne82
Spalone03
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza32
Wszystkie podania580359
Celne podania510278
Skuteczność podań88%77%
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Egipt - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Egipt:

  • Mostafa Shobeir (bramkarz)
  • Mohamed Hany (obrońca)
  • Mohamed Abdelmonem (obrońca)
  • Rami Rabia (obrońca)
  • Ahmed Fatouh (obrońca)
  • Mahmoud Saber (pomocnik)
  • Mohanad Lasheen (pomocnik)
  • Mostafa Ziko (pomocnik)
  • Mohamed Salah (pomocnik)
  • Emam Ashour (pomocnik)
  • Mahmoud Trézéguet (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
  • Mahdi Soliman (bramkarz)
  • Mohamed Alaa (bramkarz)
  • Yasser Ibrahim (obrońca)
  • Karim Hafez (obrońca)
  • Tarek Alaa (obrońca)
  • Nabil Donga (pomocnik)
  • Marwan Attia (pomocnik)
  • Haissem Hassan (napastnik)
  • Ibrahim Adel (napastnik)
  • Zizo (napastnik)
  • Hamza Abdelkarim (napastnik)
  • Omar Marmoush (napastnik)

Iran - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Iran:

  • Alireza Beiranvand (bramkarz)
  • Ramin Rezaeian (obrońca)
  • Hossein Kanaani (obrońca)
  • Shoja Khalilzadeh (obrońca)
  • Ali Nemati (obrońca)
  • Milad Mohammadi (obrońca)
  • Saman Ghoddos (pomocnik)
  • Mohammad Ghorbani (pomocnik)
  • Saeid Ezatolahi (pomocnik)
  • Mehdi Taremi (napastnik)
  • Mohammad Mohebi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Payam Niazmand (bramkarz)
  • Hossein Hosseini (bramkarz)
  • Ehsan Hajsafi (obrońca)
  • Danial Eiri (obrońca)
  • Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
  • Saleh Hardani (obrońca)
  • Aria Yousefi (obrońca)
  • Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
  • Mehdi Ghayedi (napastnik)
  • Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
  • Mahdi Torabi (pomocnik)
  • Ali Alipour (napastnik)
  • Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
  • Shahriar Moghanlou (napastnik)
  • Dennis Eckert Ayensa (napastnik)
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