Nowa Zelandia - Belgia (27.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-27 7:05

Nowa Zelandia i Belgia zmierzyły się 27 czerwca na stadionie BC Place w Vancouver w ramach Mundialu 2026. Spotkanie rozegrane w trzeciej kolejce fazy grupowej rzuca nowe światło na formę obu reprezentacji na tych mistrzostwach świata. Statystyki meczu Nowa Zelandia - Belgia pozwalają sprawdzić, kto częściej atakował i jak potoczyły się losy tego starcia. Poniżej możecie przeanalizować składy, wynik oraz dane z boiska.

Puchar Świata FIFA, symbol mundialu, stojący na trawie stadionu piłkarskiego, z powiewającymi w tle flagami Nowej Zelandii i Belgii. W tle widać publiczność na trybunach. Więcej o statystykach meczu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI New Zealand-Belgium (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Nowa Zelandia - Belgia

  • Nowa Zelandia [1:5] Belgia

Nowa Zelandia - Belgia - STATYSTYKI

StatystykaNowa ZelandiaBelgia
Bramki15
Kto strzelił

E. Just (84')

L. Trossard (28')

L. Trossard (50')

K. De Bruyne (66')

R. Lukaku (86')

A. Saelemaekers (90+4')

Liczba kartek20
Kartki żółte

M. Stamenic (46')

E. Just (56')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

S. Singh (46')

R. Thomas (46')

T. Payne (64')

J. Bell (64')

L. Cacace (79')

J. Doku (56')

L. Trossard (72')

K. De Bruyne (72')

C. De Ketelaere (85')

Y. Tielemans (85')

Strzały celne29
Strzały niecelne313
Wszystkie strzały634
Strzały zablokowane112
Strzały z pola karnego322
Strzały spoza pola karnego312
Faule107
Rzuty rożne58
Spalone11
Posiadanie piłki45%55%
Interwencje bramkarza51
Wszystkie podania417521
Celne podania352459
Skuteczność podań84%88%
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Nowa Zelandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:

  • Max Crocombe (bramkarz)
  • Tim Payne (obrońca)
  • Finn Surman (obrońca)
  • Tyler Bindon (obrońca)
  • Liberato Cacace (obrońca)
  • Marko Stamenić (pomocnik)
  • Joe Bell (pomocnik)
  • Ryan Thomas (pomocnik)
  • Sarpreet Singh (pomocnik)
  • Elijah Just (pomocnik)
  • Chris Wood (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Michael Woud (bramkarz)
  • Alex Paulsen (bramkarz)
  • Nando Pijnaker (obrońca)
  • Michael Boxall (obrońca)
  • Francis De Vries (obrońca)
  • Tommy Smith (obrońca)
  • Callan Elliot (obrońca)
  • Alex Rufer (pomocnik)
  • Callum McCowatt (pomocnik)
  • Jesse Randall (napastnik)
  • Lachlan Bayliss (pomocnik)
  • Benjamin Old (napastnik)
  • Logan Rogerson (napastnik)
  • Kosta Barbarouses (napastnik)
  • Ben Waine (napastnik)

Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Youri Tielemans (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Jérémy Doku (pomocnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Mike Penders (bramkarz)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Amadou Onana (pomocnik)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Dodi Lukebakio (napastnik)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Alexis Saelemaekers (napastnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)
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