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Wynik meczu Nowa Zelandia - Belgia
- Nowa Zelandia [1:5] Belgia
Nowa Zelandia - Belgia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Nowa Zelandia
|Belgia
|Bramki
|1
|5
|Kto strzelił
E. Just (84')
L. Trossard (28')
L. Trossard (50')
K. De Bruyne (66')
R. Lukaku (86')
A. Saelemaekers (90+4')
|Liczba kartek
|2
|0
|Kartki żółte
M. Stamenic (46')
E. Just (56')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
S. Singh (46')
R. Thomas (46')
T. Payne (64')
J. Bell (64')
L. Cacace (79')
J. Doku (56')
L. Trossard (72')
K. De Bruyne (72')
C. De Ketelaere (85')
Y. Tielemans (85')
|Strzały celne
|2
|9
|Strzały niecelne
|3
|13
|Wszystkie strzały
|6
|34
|Strzały zablokowane
|1
|12
|Strzały z pola karnego
|3
|22
|Strzały spoza pola karnego
|3
|12
|Faule
|10
|7
|Rzuty rożne
|5
|8
|Spalone
|1
|1
|Posiadanie piłki
|45%
|55%
|Interwencje bramkarza
|5
|1
|Wszystkie podania
|417
|521
|Celne podania
|352
|459
|Skuteczność podań
|84%
|88%
Nowa Zelandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:
- Max Crocombe (bramkarz)
- Tim Payne (obrońca)
- Finn Surman (obrońca)
- Tyler Bindon (obrońca)
- Liberato Cacace (obrońca)
- Marko Stamenić (pomocnik)
- Joe Bell (pomocnik)
- Ryan Thomas (pomocnik)
- Sarpreet Singh (pomocnik)
- Elijah Just (pomocnik)
- Chris Wood (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Michael Woud (bramkarz)
- Alex Paulsen (bramkarz)
- Nando Pijnaker (obrońca)
- Michael Boxall (obrońca)
- Francis De Vries (obrońca)
- Tommy Smith (obrońca)
- Callan Elliot (obrońca)
- Alex Rufer (pomocnik)
- Callum McCowatt (pomocnik)
- Jesse Randall (napastnik)
- Lachlan Bayliss (pomocnik)
- Benjamin Old (napastnik)
- Logan Rogerson (napastnik)
- Kosta Barbarouses (napastnik)
- Ben Waine (napastnik)
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Arthur Theate (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Youri Tielemans (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Jérémy Doku (pomocnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Senne Lammens (bramkarz)
- Mike Penders (bramkarz)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Koni De Winter (obrońca)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Amadou Onana (pomocnik)
- Diego Moreira (napastnik)
- Dodi Lukebakio (napastnik)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Alexis Saelemaekers (napastnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)