Ekwador - Curaçao (21.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-21 3:10

Ekwador i Curaçao mierzą się właśnie na Arrowhead Stadium w Kansas City w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Wynik tego starcia wpływa na sytuację obu reprezentacji w tabeli i ich dalszy udział w mistrzostwach świata. Możecie tu sprawdzić, kto częściej utrzymuje się przy piłce i jak wygląda bilans fauli w tym spotkaniu. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki meczu Ekwador - Curaçao.

Puchar Świata FIFA na tle flag Ekwadoru i Curaçao, powiewających nad stadionem piłkarskim, symbolizujący emocje Mundialu 2026 i mecz Ekwador - Curaçao. Wszystkie szczegóły znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ecuador-Curaçao (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Ekwador - Curaçao

  • Ekwador [0:0] Curaçao

Ekwador - Curaçao - STATYSTYKI

StatystykaEkwadorCuraçao
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek11
Kartki żółte

J. Alcivar (38')

L. Bacuna (39')

Kartki czerwone--
Zmiany

J. Alcivar (46')

-
Strzały celne60
Strzały niecelne23
Wszystkie strzały85
Strzały zablokowane02
Strzały z pola karnego62
Strzały spoza pola karnego23
Faule65
Rzuty rożne10
Spalone12
Posiadanie piłki74%26%
Interwencje bramkarza06
Wszystkie podania381132
Celne podania34094
Skuteczność podań89%71%
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Ekwador - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ekwador:

  • Hernán Galíndez (bramkarz)
  • Alan Franco (obrońca)
  • Willian Pacho (obrońca)
  • Piero Hincapié (obrońca)
  • Jordy Alcivar (pomocnik)
  • John Yeboah (pomocnik)
  • Pedro Vite (pomocnik)
  • Moisés Caicedo (pomocnik)
  • Pervis Estupiñán (pomocnik)
  • Gonzalo Plata (napastnik)
  • Enner Valencia (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Moisés Ramírez (bramkarz)
  • Gonzalo Valle (bramkarz)
  • Yaimar Medina (obrońca)
  • Joel Ordóñez (obrońca)
  • Jackson Porozo (obrońca)
  • Félix Torres (obrońca)
  • Ángelo Preciado (obrońca)
  • Nilson Angulo (napastnik)
  • Kendry Páez (pomocnik)
  • Denil Castillo (pomocnik)
  • Kevin Rodriguez (napastnik)
  • Jordy Caicedo (napastnik)
  • Jeremy Arevalo (napastnik)
  • Anthony Valencia (napastnik)
  • Alan Minda (napastnik)

Curaçao - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Curaçao:

  • Eloy Room (bramkarz)
  • Joshua Brenet (obrońca)
  • Jurien Gaari (obrońca)
  • Armando Obispo (obrońca)
  • Sherel Constancio Floranus (obrońca)
  • Deveron Fonville (obrońca)
  • Tahith Chong (pomocnik)
  • Livano Comenencia (pomocnik)
  • Leandro Bacuna (pomocnik)
  • Juninho Bacuna (pomocnik)
  • Jürgen Locadia (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Tyrick Bodak (bramkarz)
  • Trevor Iriving Doornbusch (bramkarz)
  • Shurandy Sambo (obrońca)
  • Roshon van Eijma (obrońca)
  • Riechedly Bazoer (obrońca)
  • Ar'Jany Martha (pomocnik)
  • Jearl Margaritha (napastnik)
  • Kenji Gorré (napastnik)
  • Tyrese Noslin (pomocnik)
  • Jeremy Antonisse (napastnik)
  • Kevin Felida (pomocnik)
  • Godfried Roemeratoe (pomocnik)
  • Gervane Kastaneer (napastnik)
  • Brandley Kuwas (napastnik)
  • Sontje Hansen (napastnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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