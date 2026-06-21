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Wynik meczu Ekwador - Curaçao
- Ekwador [0:0] Curaçao
Ekwador - Curaçao - STATYSTYKI
|Statystyka
|Ekwador
|Curaçao
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
J. Alcivar (38')
L. Bacuna (39')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Alcivar (46')
|-
|Strzały celne
|6
|0
|Strzały niecelne
|2
|3
|Wszystkie strzały
|8
|5
|Strzały zablokowane
|0
|2
|Strzały z pola karnego
|6
|2
|Strzały spoza pola karnego
|2
|3
|Faule
|6
|5
|Rzuty rożne
|1
|0
|Spalone
|1
|2
|Posiadanie piłki
|74%
|26%
|Interwencje bramkarza
|0
|6
|Wszystkie podania
|381
|132
|Celne podania
|340
|94
|Skuteczność podań
|89%
|71%
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Ekwador - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ekwador:
- Hernán Galíndez (bramkarz)
- Alan Franco (obrońca)
- Willian Pacho (obrońca)
- Piero Hincapié (obrońca)
- Jordy Alcivar (pomocnik)
- John Yeboah (pomocnik)
- Pedro Vite (pomocnik)
- Moisés Caicedo (pomocnik)
- Pervis Estupiñán (pomocnik)
- Gonzalo Plata (napastnik)
- Enner Valencia (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Moisés Ramírez (bramkarz)
- Gonzalo Valle (bramkarz)
- Yaimar Medina (obrońca)
- Joel Ordóñez (obrońca)
- Jackson Porozo (obrońca)
- Félix Torres (obrońca)
- Ángelo Preciado (obrońca)
- Nilson Angulo (napastnik)
- Kendry Páez (pomocnik)
- Denil Castillo (pomocnik)
- Kevin Rodriguez (napastnik)
- Jordy Caicedo (napastnik)
- Jeremy Arevalo (napastnik)
- Anthony Valencia (napastnik)
- Alan Minda (napastnik)
Curaçao - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Curaçao:
- Eloy Room (bramkarz)
- Joshua Brenet (obrońca)
- Jurien Gaari (obrońca)
- Armando Obispo (obrońca)
- Sherel Constancio Floranus (obrońca)
- Deveron Fonville (obrońca)
- Tahith Chong (pomocnik)
- Livano Comenencia (pomocnik)
- Leandro Bacuna (pomocnik)
- Juninho Bacuna (pomocnik)
- Jürgen Locadia (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Tyrick Bodak (bramkarz)
- Trevor Iriving Doornbusch (bramkarz)
- Shurandy Sambo (obrońca)
- Roshon van Eijma (obrońca)
- Riechedly Bazoer (obrońca)
- Ar'Jany Martha (pomocnik)
- Jearl Margaritha (napastnik)
- Kenji Gorré (napastnik)
- Tyrese Noslin (pomocnik)
- Jeremy Antonisse (napastnik)
- Kevin Felida (pomocnik)
- Godfried Roemeratoe (pomocnik)
- Gervane Kastaneer (napastnik)
- Brandley Kuwas (napastnik)
- Sontje Hansen (napastnik)